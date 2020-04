Coronavirus – Bolsonaro accuse les gouverneurs et les maires du Brésil de la mort du coronavirus

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a blâmé mercredi les gouverneurs et maires du pays pour les décès enregistrés à cause du coronavirus, qui s’élèvent à 5 017.

“La Cour suprême a décidé que ceux qui décident de ces questions sont les gouverneurs et les maires, alors demandez-leur. Mon avis ne compte pas, ce qui compte, ce sont les décrets des gouverneurs et des maires”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Bolsonaro a ainsi fait allusion à la décision prise début avril par la Cour suprême fédérale, qui a jugé que le gouvernement fédéral ne pouvait pas prévaloir sur les décisions des municipalités et des États sur des questions telles que l’isolement, la quarantaine et les mesures de réouverture, entre autres. , selon le portail d’actualités G1.

La grande majorité des maires et des gouverneurs ont mis en place des mesures restrictives contre le coronavirus que le président, pour sa part, a critiqué à plusieurs reprises en raison de son impact sur l’économie brésilienne.

En ce sens, Bolsonaro a notamment attaqué les autorités de l’Etat de Sao Paulo, au sud-est du pays, qui est le plus touché par la pandémie.

“Demandez à M. João Doria (le gouverneur) et à M. Covas (Bruno Covas, le maire) pourquoi ils ont pris des mesures si restrictives, qu’ils ont supprimé 1 million d’emplois à Sao Paulo et que les gens continuent de mourir; qu’ils répondent, ne me charge pas mon compte “, a déclaré Bolsonaro.

Le président a souligné, à son tour, qu’il avait demandé au ministère de la Santé d’adopter des mesures pour revenir “rapidement, avec la responsabilité de la normalité”, et a ajouté que les pays qui appliquaient l’isolement “horizontal” (avec des restrictions pour l’ensemble de la population) ) sont les plus tués.