Coronavirus.- Bolsonaro accuse son ministre de la Santé de manque d ‘”humilité” et parle d’ “hystérie” au ministère

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a accusé ce jeudi le ministre de la Santé, Luiz Hernrique Mandetta, de manque d’humilité et de son ministère d’avoir favorisé “l’hystérie”, et bien qu’il ait nié qu’elle cessera de l’être “en pleine guerre” “En ce qui concerne la situation que connaît le pays en raison du coronavirus, il a averti que personne n’était” essentiel “dans son gouvernement.

Les paroles de Bolsonaro reflètent une fois de plus les différences entre lui et Mandetta, en particulier après que le ministre de la Santé a décidé d’adopter le message transmis par les autorités de l’État, qui ont préconisé la quarantaine et la fermeture des lieux publics comme les seuls mesure visant à réduire les cas de coronavirus, qui a toujours été remise en question par le président.

“Mandetta veut beaucoup faire respecter sa volonté. Il a peut-être raison, mais il manque un peu d’humilité pour diriger le Brésil en ce moment où nous avons besoin de lui pour avoir le moins de victimes”, a-t-il déclaré.

En ce sens, le leader d’extrême droite a assuré qu’il ne révoquerait pas Mandetta “au milieu de la guerre”, mais a averti que personne n’était “essentiel” dans son gouvernement, comme l’a démontré, a-t-il dit, que cinq autres ministres ont été a cessé depuis qu’il a pris le commandement du pays.

Bolsonaro a continué de désigner le ministre de la Santé, assurant qu’il a créé un ministère “selon sa volonté” et dans lequel une certaine “hystérie” s’est produite.

Le dernier bilan des autorités sanitaires brésiliennes a enregistré 8 044 cas de contagion et 324 décès. C’est le pays de la région le plus touché par le coronavirus, qui a déjà dépassé le million d’infections dans le monde et les 50 000 décès.

“Nous devons nous battre pour la vie, mais sans que cela ait un impact sur l’emploi”, a insisté le président Bolsonaro lors d’un entretien avec la radio Jovem Pan.

Tel a été le leitmotiv du dirigeant brésilien pour justifier sa réticence à paralyser les activités non essentielles et à décréter l’état d’urgence dans le pays, car ce sont des “mesures exagérées”, a-t-il défendu à nouveau, car “beaucoup de ces personnes n’ont pas d’épargne” “

En ce sens, Bolsonaro a déclaré que la majorité des personnes décédées avaient déjà eu des problèmes médicaux, “étaient cardiaques” ou “avaient une pneumonie”, ce qui signifie que “la grande masse de travailleurs brésiliens pourrait continuer à travailler selon certains protocoles”.

Le président brésilien, qui avait initialement déclaré que le coronavirus était une “grippe”, a été très critique à l’égard des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a déclaré cette semaine que les recours contre Covid-19 “Ils ne pouvaient pas être pires que la maladie.”