Coronavirus – Bolsonaro annonce que des “matières premières” indiennes arriveront au Brésil pour produire de l’hydroxychloroquine

MADRID, 9 avr. (EUROPE PRES) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a annoncé mercredi qu’il s’était entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour recevoir des “matières premières” avec lesquelles continuer à produire de l’hydroxychloroquine et pour traiter, a-t-il dit, des patients infectés par le Covid-19

Bolsonaro, contrairement à son ministère de la Santé, est en faveur de commencer à utiliser ce médicament pour traiter ceux qui ont été testés positifs pour le coronavirus, malgré le fait qu’il soit encore en phase expérimentale.

Le président du Brésil s’est adressé aux citoyens à la télévision publique avec un discours dans lequel il a souligné la nécessité pour tous ses ministres d’être “en phase” avec lui, après au cours de la semaine les divergences avec le titre de la Santé, Luiz Henrique Madetta, va intensifier, au point, qu’il y aura des spéculations sur son licenciement.

Le chef de l’Etat brésilien a également insisté sur la nécessité de traiter la pandémie en même temps que la question économique n’est pas parquée, car “les conséquences du traitement ne peuvent être plus néfastes que la maladie elle-même”.

“Le chômage mène également à la pauvreté, à la faim, à la misère, bref à la mort elle-même”, a expliqué Bolsonaro, convaincu d’avoir déclaré que la “majorité des Brésiliens” souhaitaient reprendre leur travail. travailler.

Cependant, dans la dernière étude réalisée par l’institut Datafolha cette semaine, il est observé que 76% des personnes consultées considèrent que le meilleur dans ces moments où le Brésil a enregistré plus de 800 décès et plus de 16 000 cas par le coronavirus reste à la maison.

Concernant les mesures d’isolement que certaines autorités de l’Etat ont décrétées pour tenter de stopper l’avancée de Covid-19, Bolsonaro, toujours opposé à ces décisions, a assuré ce mercredi soir “qu’il respecte l’autonomie de la les gouverneurs et les maires “, mais a souligné que” le gouvernement n’a pas été consulté sur la portée et la durée “des mêmes.

LE BRÉSIL PAYERA LA LUMIÈRE DU PLUS BAS REVENU

Le gouvernement du Brésil a annoncé ce mercredi une mesure provisoire au milieu de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 avec laquelle allouer 900 millions de reais (environ 160 millions d’euros) pour payer la facture d’électricité des citoyens à revenus victimes pour les trois prochains mois.

Conformément à la législation brésilienne, les mesures provisoires ont le caractère d’une loi, mais doivent être ratifiées par le Congrès des députés dans un délai ne dépassant pas 120 jours.

Cette nouvelle aide bénéficiera aux personnes qui sont déjà soumises au tarif social et consomment jusqu’à 220 kilowatts par heure (kWh).