Coronavirus.- Bolsonaro assure que le Brésilien “n’est pas contagieux”, car “il plonge dans les égouts et il ne se passe rien”

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a encore minimisé jeudi l’ampleur de la pandémie de coronavirus dans le pays, et s’est montré calme, malgré les derniers chiffres de décès et d’infections, déclarant que le Brésilien “n’est pas contagieux” , car il est capable de “plonger dans un égout, sortir et rien ne se passe”.

Le Brésil a confirmé ce jeudi que le virus avait déjà fait 77 morts, soit une augmentation de 35% par rapport à la veille, et 2 915 cas d’infection.

Les autorités sanitaires n’ont pas voulu prédire les perspectives pour le mois prochain, mais ont averti que les “30 prochains jours vont être très difficiles”, car “probablement” le pays, ont-ils dit, est dans “une phase critique” de la pandémie.

Cependant, contrairement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le président brésilien a une fois de plus été sceptique quant à la mise en place d’une mise en quarantaine obligatoire dans le pays afin de prévenir l’augmentation du nombre d’infections grand nombre.

Ainsi, sachant même que c’est aussi la recommandation de son ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro a jugé que “la quarantaine doit commencer par la famille elle-même, le Brésilien doit apprendre à prendre soin de lui”.

Bolsonaro s’est exprimé en ces termes lorsqu’il a quitté le Palacio de la Alvorada, où il a répondu aux questions des médias, qui l’ont interrogé sur la possibilité que le Brésil puisse atteindre des chiffres similaires à ceux des États-Unis, après En un mois, il est devenu le pays au monde avec le plus de cas de coronavirus, avec plus de 83 500 infections.

“Je pense qu’il n’arrivera pas à ce point. Le Brésilien doit être étudié. Il ne l’attrape pas. Il peut le voir sauter dans un égout, plonger, non? Et rien ne lui arrive. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont déjà il a été infecté au Brésil et ils ont déjà les anticorps qui l’aident à ne pas continuer à proliférer “, at-il affirmé.

Enfin, le président d’extrême droite a annoncé que le gouvernement offrirait une aide aux travailleurs informels pendant la durée de la crise sanitaire, qui pourrait atteindre jusqu’à 600 reals brésiliens (environ 110 euros), comme le rapporte le journal ‘Folha de Sao Paulo ».