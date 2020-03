Coronavirus – Bolsonaro confirme qu’il a été négatif pour son deuxième test de coronavirus

MADRID, 18 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé mardi que le deuxième test de dépistage du coronavirus qu’il avait subi a donné un résultat négatif.

Le leader d’extrême droite, qui a fait cette annonce via son compte officiel sur le réseau social Twitter, a subi un deuxième test après plusieurs membres du parti avec lequel il s’est rendu en Floride la semaine dernière pour rencontrer le Le président américain Donald Trump s’est révélé positif.

“Je signale que mon deuxième test pour le Covid-19 a été négatif. Bonsoir à tous”, a publié le président brésilien sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, parmi les personnes qui faisaient partie de sa délégation aux États-Unis, le secrétaire à la communication sociale de la présidence, Fabio Wajngarten, et le sénateur Nelsinho Trad ont donné des résultats positifs.

À ce jour, les autorités brésiliennes ont confirmé 291 cas de coronavirus et un décès dans le pays, survenus à Sao Paulo et qui ne figuraient pas dans les registres précédents. Ils ont également signalé que l’évolution de plus de 8 800 cas suspects était actuellement suivie.