Coronavirus – Bolsonaro critique la presse brésilienne pour avoir “répandu la peur” en signalant des cas de coronavirus

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Le président brésilien Jair Bolsonaro a critiqué mardi les médias du pays, les accusant d ‘”accroître le sentiment de peur” en rendant compte des nombreux cas et décès causés par le coronavirus, qui a été appelée «grippe».

Bolsonaro s’est adressé au pays par le biais du réseau public de télévision et de radio avec un discours dans lequel il a souligné la nécessité de “contenir la panique et l’hystérie” qui se sont produites dans le pays en raison du coronavirus et que la presse , a-t-il dit, était chargé de “s’étendre”.

“Une grande partie des médias ont mal tourné. Ils ont accru le sentiment de terreur, prenant comme référence le grand nombre de victimes en Italie. Le scénario parfait, autorisé par la presse pour que l’hystérie se propage dans le pays”, a-t-il déclaré. .

“Il semble que, d’hier à aujourd’hui, une partie de la presse ait changé d’éditorial, elle demande calme et tranquillité. C’est très bien. Félicitations, presse brésilienne. Il est essentiel qu’un bon jugement règne parmi nous”, a-t-il ironisé.

“Notre vie doit continuer. Les moyens de subsistance des familles doivent être assurés. Nous devons revenir à la normalité”, a défendu le président brésilien, qui a de nouveau été la cible des “caceroladas” sur les balcons du pays tout en donnant son discours.

Bien qu’il ait testé négatif pour le coronavirus lors du dernier test qu’il a subi, Bolsonaro a évoqué la possibilité de l’obtenir à l’avenir, une situation, a-t-il expliqué, qui ne le concerne pas, en raison de son “record sportif”.

“Dans mon cas particulier, en raison de mes antécédents en tant qu’athlète, si j’étais infecté, je n’aurais pas à m’inquiéter. Rien ne ressentirait, au mieux, une grippe ou un rhume”, a-t-il poursuivi.

La presse et les médias n’ont pas été les seuls objectifs du leader d’extrême droite, car il a également remis en question les mesures que certains gouverneurs ont prises pour tenter de contenir le coronavirus dans leurs États, certains, comme celui de Sao Paulo, qui ont été particulièrement flagellés. à cause de la pandémie.

Ainsi, selon le président brésilien, certains “doivent abandonner le concept de terre brûlée, l’interdiction des transports, ou la fermeture des magasins et le confinement de masse”.

Bolsonaro a insisté sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de fermer les écoles et les collèges, comme ils l’ont fait dans certains États, car “les cas mortels de personnes de moins de 40 ans en bonne santé sont rares”.

À ce jour, 2 247 cas de coronavirus et 46 décès ont été enregistrés au Brésil, la grande majorité d’entre eux dans l’État de Sao Paulo, dans le sud du pays, où le nombre de décès est estimé à 40 et le nombre d’infections à 810.