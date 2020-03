Coronavirus.- Bolsonaro et Xi ratifient leurs «liens d’amitié» après la crise bilatérale des coronavirus

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

Les présidents du Brésil, Jair Bolsonaro, et chinois, Xi Jinping, ont eu mardi une conversation téléphonique qui a permis de ratifier les “liens d’amitié” entre les deux pays après la crise bilatérale provoquée par l’un des fils de Bolsonaro, qui a accusé le géant asiatique pour cacher des informations sur le coronavirus.

“Ce matin, lors d’une conversation téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, nous avons réaffirmé nos liens d’amitié et échangé des informations sur les actions contre Covid-19 et l’expansion de nos relations commerciales”, a rapporté Bolsonaro sur Twitter.

M. Xi a pour sa part transféré à Bolsonaro la volonté de la Chine de fournir au Brésil l’aide dont il a besoin pour lutter contre le coronavirus, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Avec cette conversation téléphonique, les deux dirigeants auraient réglé la crise bilatérale qu’Eduardo Bolsonaro, l’un des fils du président brésilien et député fédéral de Rio de Janeiro, a déclenché la semaine dernière, partageant un message sur Twitter accusant le Parti communiste chinois (PCC) pour être responsable de la pandémie.

“Une fois de plus, une dictature préfère cacher quelque chose de sérieux plutôt que de l’exposer et de subir une usure qui sauverait des vies. La Chine est à blâmer et la liberté serait la solution”, a déclaré Eduardo Bolsonaro.

L’ambassade de Chine a considéré les propos du député fédéral “extrêmement irresponsables”, dans ce qu’elle a perçu comme une tentative d’imiter ses “chers amis” des États-Unis. “A son retour de Miami, il a malheureusement contracté un virus mental qui infecte les amitiés entre nos peuples”, a-t-il ajouté.