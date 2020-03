Coronavirus – Bolsonaro exclut les “problèmes” avec la Chine malgré les critiques de l’ambassade à l’encontre de son fils

MADRID, 20 mars (EUROPA PRESS) –

Le président brésilien Jair Bolsonaro a assuré qu’il n’y avait “aucun problème” avec la Chine malgré les critiques de l’ambassade d’Eduardo Bolsonaro, député et fils du président, qui a accusé le régime communiste de cacher l’épidémie de coronavirus.

“Une fois de plus, une dictature préfère cacher quelque chose de sérieux plutôt que de l’exposer et de subir des usures qui sauveraient des vies. La Chine est à blâmer et la liberté serait la solution”, a déclaré le fils de Bolsonaro, auquel l’ambassade de Chine à Brasilia a répondu en l’accusant d’avoir un “virus mental”.

Le président brésilien, cependant, a minimisé l’importance. “Je n’ai aucun problème avec la Chine. Zéro problème. Si je dois appeler le président chinois, je l’appellerai”, a déclaré Bolsonaro dans des remarques aux journalistes, à qui il a évité de se prononcer sur la faute présumée de la pandémie, selon G1.

Le président, qui a appelé à “ne pas paniquer” et “transmettre son calme”, ​​a critiqué les “mesures extrêmes” adoptées par plusieurs gouverneurs, qu’il a même accusés d’avoir outrepassé ses pouvoirs pour restreindre la circulation des personnes.

Ainsi, il a mis en garde contre les éventuelles répercussions économiques de décisions “exagérées” et a veillé à ce que, en cas de fermeture de magasins, les risques de pillage et de pénurie augmentent. Bolsonaro a veillé à ce que, sans nourriture, les citoyens soient plus sujets aux complications s’ils sont infectés.