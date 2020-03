Coronavirus.- Bolsonaro justifie sa présence à la manifestation du dimanche car ce n’est pas “la fin du monde”

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a justifié sa présence lors de la manifestation tenue à Brasilia dimanche contre le Congrès et la Cour suprême, dans laquelle il est venu saluer les manifestants, malgré les restrictions dues à la pandémie de coronavirus, arguant que ce n’est pas “la fin du monde”.

Bolsonaro a convoqué une manifestation pour le 15 mars à Brasilia contre le Congrès et la Cour suprême sous le slogan “ Le Brésil est à nous, pas les politiciens habituels ”, un appel qui a suscité une forte réaction des groupes d’opposition qui, en réponse, ont annoncé leur propre marche pour la défense des institutions.

Vendredi dernier, il a demandé aux Brésiliens, dans une vidéo avec le masque, “d’éviter les grandes concentrations de personnes”, notamment les manifestations du dimanche. “Nous voulons un peuple actif et jaloux des affaires publiques, mais nous ne pouvons jamais mettre notre santé en danger”, a-t-il déclaré.

Dimanche, il a cependant ignoré ses propres recommandations et s’est rendu à la manifestation contre le Congrès et la Cour suprême. Bien que ce soit en voiture, il a même salué certaines personnes. Plusieurs collaborateurs de Bolsonaro ont été testés positifs pour le coronavirus, c’est pourquoi le président brésilien a été mis en quarantaine, bien qu’il ait finalement été négatif.

La participation de Bolsonaro a attiré les critiques des présidents de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, et du Sénat, Davi Alcolumbre, qui l’ont accusé d’avoir “attaqué” la santé publique. “Il est temps pour nous de mûrir en tant que nation”, a déclaré le chef de la chambre haute dans un communiqué.

Interrogé sur cette polémique dans une interview accordée dimanche soir à CNN Brésil, Bolsonaro a défendu sa présence à la manifestation de Brasilia: “Nous devons respecter, vous prenez des mesures sanitaires, mais nous ne pouvons pas entrer dans une névrose comme la fin du monde. “

Le leader d’extrême droite a préconisé de prendre des mesures préventives mais “sans hystérie”, arguant que des actions excessives peuvent avoir un impact économique majeur. Plus précisément, il a mis en garde contre une éventuelle “vague de chômage”.

“L’économie doit fonctionner. Nous ne pouvons pas avoir une vague de chômage. Le chômage conduit les gens à ne pas bien manger et en mangeant pire, ils sont plus vulnérables, de sorte qu’ils peuvent finir infectés et aller jusqu’à la mort”, a-t-il déclaré. selon le journal brésilien “O Globo”.

Cependant, interrogé sur les prévisions du gouvernement brésilien concernant le coronavirus, il a avoué que “le pire” était à craindre. “En toute certitude, beaucoup le prendront, quelles que soient les précautions que nous prenons. Cela arrivera tôt ou tard”, a-t-il prédit.

Dans ce contexte, il a exprimé sa volonté de parvenir à “une bonne entente” avec les dirigeants du Congrès et a proposé de se réunir au Palais d’Alvorada. De même, il a mis Maia et Alcolumbre au défi de sortir pour voir “comment ils sont reçus”.

200 cas de coronavirus ont déjà été enregistrés au Brésil. À l’échelle mondiale, l’épidémie de Covid-19 qui a commencé en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est propagée dans le monde a fait plus de 6 500 morts et plus de 170 000 cas confirmés.