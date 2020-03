Coronavirus.- Bolsonaro, moins valorisé que les gouverneurs pour gérer la crise des coronavirus

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, est moins apprécié que les gouverneurs et le ministère de la Santé lui-même pour sa gestion de la crise déclenchée par la pandémie de coronavirus, selon une enquête réalisée par Datafolha recueillie par le journal brésilien “ Folha ”.

35% des 1 558 personnes interrogées par téléphone entre le 18 et le 20 mars considèrent que la performance de Bolsonaro est optimale ou bonne, bien que 33% le jugent moche ou mauvais et 26% le rejettent comme équitable.

Au lieu de cela, 54% applaudissent le travail des gouvernements régionaux, dont certains ont pris des mesures plus drastiques que celles adoptées par le Palais Planalto, et 55% approuvent également le travail du ministère de la Santé.

Les États de Sao Paulo et de Rio de Janeiro se sont déclarés en état d’urgence, annonçant la fermeture de lieux publics et des restrictions sur les services non essentiels, tandis que le gouvernement fédéral refuse de prendre des mesures similaires.

Bolsonaro a minimisé la pandémie de coronavirus, la qualifiant de “gripita”. Il a même assisté à une manifestation à Brasilia au cours de laquelle il a salué plusieurs personnes, contre l’avis des autorités sanitaires.

Pour l’instant, le Brésil, avec 25 décès et plus de 1 600 cas, a fermé les frontières, bien qu’elles restent ouvertes aux travailleurs transfrontaliers, au trafic de marchandises et aux actions humanitaires.