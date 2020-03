Coronavirus.- Bolsonaro, portant un masque, demande de suspendre les manifestations de dimanche contre le coronavirus

MADRID, 13 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, est apparu jeudi soir portant un masque dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour demander aux citoyens de ne pas assister aux manifestations convoquées ce dimanche pour et contre lui, en raison à la crise des coronavirus.

“Les mouvements spontanés et légitimes prévus pour le 15 mars servent les intérêts nationaux … Cependant, notre santé et celle de nos familles doivent être préservées”, a déclaré le leader d’extrême droite.

Bolsonaro, en février dernier, a demandé aux Brésiliens de se rendre dimanche prochain au Congrès et à la Cour suprême sous le slogan «Le Brésil est à nous, pas les politiciens habituels», un appel qui a suscité une forte réaction de la part des groupes d’opposition qui, En réponse, ils ont annoncé leur propre marche pour la défense des institutions.

Ainsi, il a demandé “d’éviter de grandes concentrations de personnes”. “Nous voulons un peuple actif et jaloux des affaires publiques, mais nous ne pouvons jamais mettre notre santé en danger”, a-t-il insisté, selon Agencia Brasil.

Bolsonaro a assuré que le gouvernement restait “vigilant” pour maintenir le “contrôle” de la pandémie, bien qu’il ait averti que le nombre de cas allait augmenter et que le système de santé brésilien avait des capacités limitées.

Le président brésilien est passé de minimiser la propagation du coronavirus, affirmant qu’il y avait “beaucoup de fantaisie”, à exiger “l’unité, la sérénité et le bon sens” de la population pour le combattre. Au Brésil, à l’heure actuelle, il n’y a que 52 cas confirmés.

L’épidémie de coronavirus qui a commencé en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan et s’est déjà propagée dans le monde entier laisse un décompte mondial de plus de 91 000 personnes infectées et de plus de 3 300 décès, bien qu’il y en ait également plus de 64 000 patients récupérés.