Coronavirus.- Borrell critique le maire de Guayaquil pour avoir “stigmatisé” les Européens avec l’incident de l’avion

Il demande de ne pas discuter de la source de l’aide chinoise: “C’est le bienvenu, d’où qu’il vienne”

BRUXELLES, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a indiqué ce lundi que des attitudes telles que celle du maire de Guayaquil (Equateur) qui empêchait l’atterrissage d’un vol Iberia “stigmatisent” les Européens et les ont liées à la propagation de fausses nouvelles sur la crise des coronavirus.

“Il y a une tentative claire de discréditer l’UE, en stigmatisant les citoyens européens à l’étranger, en présentant le coronavirus comme une maladie blanche ou européenne”, a déclaré Borrell lors d’une conférence de presse après le Conseil des affaires étrangères, à celui qui a fait référence à l’incident a vécu en Equateur et qui a attribué à une réaction “populiste” à la crise.

Borrell a donné comme exemple l’avion Iberia de Madrid qui n’a pas été autorisé à atterrir à Guayaquil, sur ordre du maire Cynthia Viteri, affirmant qu’il transportait le virus. “C’est une façon de stigmatiser”, a déclaré le politicien espagnol, qui a assuré que dans de nombreux pays, les Européens connaissent des situations de discrimination et ne sont pas autorisés à rester dans les hôtels en raison de soupçons d’infection.

“Diffuser de fausses nouvelles, c’est jouer avec la vie des gens. Cela peut tuer”, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, qui a indiqué que l’équipe de détection de la désinformation de l’UE avait identifié plus d’une centaine de fausses publications sur la maladie, qui génère des tensions dans les pays tiers avec les citoyens européens. Bien que Borrell ne les ait attribués à aucun gouvernement, il a expliqué que de nombreuses fois, ils sont générés par les citoyens eux-mêmes.

NE PAS POLEMIZER AVEC L’AIDE CHINOISE

Interrogée sur le fait que la Chine a envoyé des fournitures médicales en Europe, face aux critiques en Italie pour le manque de solidarité des voisins européens, Borrell a retiré le fer de la question et a appelé à ne pas discuter de la provenance de l’aide humanitaire.

“Toute l’aide est la bienvenue. Il n’est pas nécessaire de la voir d’un point de vue controversé. La Chine a été aidée et aide dans le présent”, a-t-il souligné, soulignant également l’aide venue de Cuba, qui a déployé une cinquantaine de médecins. en Italie, ou l’aide que la Russie peut fournir.

Dans le même temps, Borrell a voulu rappeler que l’UE a aidé la Chine lorsque l’épidémie a éclaté dans le pays asiatique au début de cette année. “Toute l’aide est la bienvenue. Nous aidons la Chine, l’Italie et nous faisons ce que nous pouvons avec les ressources dont nous disposons”, a-t-il déclaré.

Au total, le représentant de la diplomatie européenne a lui-même reconnu qu’il y avait place pour renforcer la “solidarité européenne”, qualifiant de “problème” le fait que la France et l’Allemagne au début de la crise aient opposé leur veto à l’exportation de matériel médical vers les pays de la L’UE, quelque chose que l’Italie a vivement critiqué. “Nous avons surmonté ces problèmes et nous travaillons maintenant de manière plus coordonnée”, a-t-il déclaré.

ASSISTANCE À L’IRAN

De même, sur la situation en Iran, l’un des pays les plus touchés par le virus, a souligné que l’UE est favorable à une amélioration de la situation par le biais de l’aide humanitaire, je comprends que cela ne contrevient pas aux sanctions imposées par États-Unis contre le commerce avec Téhéran.

Borrell est favorable à la demande faite par le pays des Ayatollahs au Fonds monétaire international (FMI) d’accéder aux fonds de l’instrument de financement rapide, établi par l’organisation multilatérale pour aider les États particulièrement touchés par la pandémie.

“Vous avez besoin de ces ressources financières. Nous pensons que tout le commerce humanitaire, et qu’il peut alléger la situation, n’est pas soumis à des sanctions”, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, qui a souligné que l’aide pouvait être envoyée “normalement”. sans que les entreprises soient punies par le régime de sanctions américain.

“Nous allons transmettre cela, nous avons plus de 20 millions de personnes prêtes pour l’aide humanitaire et nous avons besoin des entreprises pour participer et la situation en Iran nécessite cette aide”, a-t-il dit. De même, Borrell a souligné que l’une des clés pour maintenir l’accord nucléaire avec l’Iran, et que Téhéran revienne à son engagement maximum sur la limitation de l’enrichissement d’uranium, est qu’il n’est pas endommagé par des sanctions.