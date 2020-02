Coronavirus brouille le calendrier d’Apple pour un nouvel iPhone

Par Stephen Nellis et Yimou Lee

SAN FRANCISCO / TAIPEI, 27 février (.) – Les restrictions de voyage en Chine en raison du coronavirus sont arrivées juste au moment où les ingénieurs d’Apple Inc. se rendent habituellement en Asie pour parfaire la production du nouvel iPhone cet automne, a expliqué à . l’ancien .. employés et experts de la chaîne d’approvisionnement. La fabrication à grande échelle n’est pas prévue avant l’été, mais au cours des premiers mois de l’année, Apple lubrifie les processus d’assemblage avec des partenaires tels que Foxconn de Hon Hai Precision Industry Co, ont déclaré deux anciens employés d’Apple. “Ils ont probablement une chaîne de montage où ils testent des choses”, a expliqué l’un des anciens employés qui a demandé à ne pas être identifié. “Les ingénieurs d’Apple sont-ils des ingénieurs de Foxconn? S’ils le sont, ils vont probablement de l’avant. Mais s’ils ne le sont pas, s’ils sont en quarantaine, cela pourrait être mauvais.” Alors qu’Apple utilise d’autres fabricants tels que Wistron Corp pour fabriquer des iPhone, le taïwanais Foxconn est généralement en charge de l’introduction de nouveaux modèles car leurs capacités sont les plus avancées, ont déclaré des experts de la chaîne d’approvisionnement. Foxconn, le plus grand fournisseur d’électronique au monde, a retardé la réouverture des principales usines d’iPhone à Shenzhen et Zhengzhou après les vacances du Nouvel An lunaire, mais prévoit de reprendre la moitié de sa production chinoise fin février. De nombreux hauts responsables de Foxconn qui travaillent à distance depuis Taipei depuis les vacances ne sont pas encore retournés en Chine, a déclaré à . une personne au courant de l’affaire.

Apple a refusé de commenter. Foxconn Technology Group a déclaré mardi dans un courrier électronique que la société suivait toutes les pratiques de santé et de sécurité légalement requises dans ses usines pour protéger le bien-être des employés. “Dans cette optique, nous adoptons une approche prudente dans l’application de nos programmes de production après les vacances dans chacune de nos usines en Chine”, a déclaré la société. La semaine dernière, Apple a averti les investisseurs qu’il était peu probable que la société atteigne ses objectifs de revenus pour les trois premiers mois de 2020 et que l’approvisionnement mondial en iPhone soit limité car les usines en Chine n’augmentaient pas la production. Rapidement comme prévu. Foxconn a déclaré ce mois-ci que l’épidémie de coronavirus réduirait ses revenus cette année. Plus tôt ce mois-ci, United Airlines, qui a révélé qu’Apple est un client important, a annoncé qu’elle annulerait tous les vols vers la Chine jusqu’à fin avril. Apple, quant à lui, a déclaré le 28 janvier qu’il limitait le voyage de ses employés en Chine à des situations “critiques”. LA COLLABORATION EST CRITIQUE Pour les nouveaux modèles d’iPhone, la transition du prototype à l’assemblage de millions d’unités commence vraiment lorsque les vacances du Nouvel An lunaire en Chine se terminent fin janvier et début février, selon des sources proches du processus. À cette époque, Apple a testé de nombreux prototypes et en est aux dernières étapes de ce qu’on appelle la validation technique, dans laquelle les employés de Foxconn assemblent un petit nombre d’appareils tandis que les ingénieurs des deux sociétés résolvent les problèmes. S’il y a des retards à ce stade, cela prendrait le temps dont Apple a besoin pour finaliser les commandes de microprocesseurs et d’autres pièces, presque toutes conçues sur mesure pour l’iPhone. En raison des énormes volumes nécessaires, “ils ont hâte de faire des sélections de composants”, a déclaré Ron Keith, fondateur de Supply Chain Resources Group, qui travaille avec des fabricants d’électronique comme Nest, appartenant à Alphabet Inc. En mars et avril, Les ingénieurs Apple travaillent souvent avec leurs homologues Foxconn pour établir de nouvelles chaînes de montage et effectuer des tests, avant de procéder aux derniers réglages en avril et mai. L’objectif est d’avoir des lignes de production en cours en juin afin d’en ajouter progressivement d’autres pour augmenter la production. “C’est très compliqué. Il existe de nombreuses variables dans l’environnement, y compris de petits facteurs tels que la pollution de l’air”, a déclaré l’une des personnes familières avec le processus. Anna-Katrina Shedletsky, ancienne ingénieure Apple et fondatrice d’Instrumental, une startup axée sur l’automatisation d’usine basée à Mountain View, en Californie, a déclaré que la collaboration en ingénierie dans le domaine était essentielle pour les nouveaux produits. “Vous pouvez emmener ces ingénieurs dans un autre endroit, mais on sait comment fabriquer un produit à cet endroit. Ce n’est pas qu’il ne peut pas être enseigné, mais c’est quelque chose de difficile à déplacer”, a-t-il déclaré. Bien que les experts de la chaîne d’approvisionnement et les initiés de l’industrie disent qu’Apple a encore le temps de respecter son programme annuel de fabrication d’iPhone, les restrictions de voyage l’ont laissé dans une situation difficile.

“Le travail en face-à-face n’est pas fait”, a déclaré un cadre supérieur d’une société de semi-conducteurs qui s’adresse aux entreprises de smartphones et travaille avec des équipements en Chine, se référant généralement aux cycles de production des téléphones. “Et la vérité est que cela ne changera probablement pas avant un mois au plus tôt. Vous parlez vraiment de deux mois perdus, ce qui dans le cycle de l’électronique grand public est (un temps) énorme.”

(Informations de Stephen Nellis à San Francisco et Yimou Lee à Taipei; édité par Greg Mitchell, Jonathan Weber et David Clarke; traduit par Tomás Cobos)