Coronavirus – Cabello dit que Trump recommande l’hydroxychloroquine parce qu’il est actionnaire de l’un de ses fabricants

MADRID, 9 avr. (PRESSE EUOROPA) –

Le président de l’Assemblée nationale constituante (ANC) du Venezuela, Diosdado Cabello, a assuré ce jeudi que la raison pour laquelle le président des États-Unis, Donald Trump, doit recommander l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus, c’est parce que c’est ” actionnaire “de l’un de ses fabricants.

“Il possède une usine lui-même, donc il la recommande et dit que c’est bon. Je ne dis pas que ce n’est pas bon, mais la seule à laquelle il a fait de la publicité, c’est parce que c’est un actionnaire”, a déclaré le vice-président. du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV).

Cabello a accusé le président des États-Unis de se déplacer pour des intérêts économiques au milieu d’une pandémie, qui a déjà touché plus de 1,4 million de personnes dans le monde et en a tué plus de 88 500.

“Il ne s’intéresse qu’à l’argent”, a déclaré Cabello lors de la diffusion de son programme sur la chaîne de télévision vénézuélienne, se référant à l’intérêt présumé que Trump a déclaré avoir au Venezuela.

“Lorsqu’il dira qu’il est inquiet pour le Venezuela, il fera référence aux cousins ​​qu’il a à Cabimas, ou à ceux de Mariguitar, ou à un frère qui vit à San José de Guaribe, et au cousin qui vit à Rubio”, a-t-il ironisé.

Pour sa part, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé mercredi qu’il y avait eu deux nouveaux décès causés par Covid-19, qui s’ajoutent au nombre précédent de neuf dans tout le pays. Le nombre de cas est de 167, l’un des plus bas de la région.

“Nos condoléances aux proches du défunt”, a déclaré Maduro, qui lors de sa comparution a détaillé certaines données sur les deux victimes, car elles souffraient de problèmes respiratoires antérieurs et étaient rentrées d’endroits avec un taux élevé de cas et de décès, tels que Espagne et États-Unis.