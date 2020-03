Coronavirus California spike infections: le pire arrive

La Californie se prépare au pic des infections à coronavirus. Le maire Garcetti a averti que les Californiens doivent être prêts à isoler un membre de la famille à la maison. Le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses a averti dimanche que l’épidémie de coronavirus pourrait tuer 100 000 à 200 000 Américains.

Le maire de la deuxième plus grande ville des États-Unis a averti dimanche que le coronavirus pourrait devenir si répandu que les ménages devraient se préparer à isoler un membre de la famille à la maison sans en infecter d’autres.

Anticipant un boom des cas de COVID-19 qui pourrait submerger le système de santé cette semaine, le maire Eric Garcetti a exhorté les personnes testées positives pour le nouveau coronavirus à ne pas aller à l’hôpital si elles ne présentent pas de symptômes graves.

Au lieu de cela, il a demandé aux 4 millions d’habitants de la ville de réfléchir à la façon de se séparer de leurs proches tout en mettant en quarantaine à la maison.

“Ne prenez pas seulement la distance sociale au sérieux, j’espère que chacun de nous prend l’isolement au sérieux”, a déclaré Garcetti, expliquant cette stratégie comme la prochaine étape de la lutte contre la pandémie.

Le maire a admis que la distance physique pouvait être difficile à atteindre pour les personnes vivant dans de petits espaces, notant que les autorités locales préparaient pour eux des espaces de quarantaine sûrs.

Les Californiens ont vu les restrictions se resserrer au cours du week-end pour les garder chez eux le plus longtemps possible, alors que les hôpitaux et les autorités sanitaires tentaient de se préparer pour une semaine qui pourrait voir une augmentation drastique des cas de coronavirus.

Après un démarrage lent, les tests de coronavirus parmi les 40 millions d’habitants de l’État ont été considérablement rationalisés. Les autorités ont averti que cela augmenterait rapidement le nombre de personnes infectées. Le décompte de l’Université Johns Hopkins dimanche après-midi a totalisé plus de 6 200 cas en Californie, avec au moins 130 décès.

La Californie collectait de nouveaux respirateurs et en réparait des anciens pour anticiper une pénurie d’appareils dans les hôpitaux dans les prochains jours. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré samedi que le gouvernement fédéral avait expédié 170 respirateurs cassés des réserves nationales. Les ingénieurs de Bloom Energy, un fabricant de batteries à San José, travaillaient pour les reconditionner et les envoyer aux hôpitaux.

La plupart des personnes infectées par le nouveau coronavirus présentent des symptômes légers ou modérés tels que fièvre et toux, pouvant durer jusqu’à deux à trois semaines. Mais le virus peut tuer ou provoquer des complications graves comme la pneumonie chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les patients ayant déjà souffert de problèmes médicaux.

Les États-Unis ont identifié 142 000 cas et 2 400 décès, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins, bien que le nombre réel serait considérablement plus élevé en raison d’un manque de tests et de cas mineurs qui n’ont pas été comptabilisés.

Le principal expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses a averti dimanche que l’épidémie de coronavirus pouvait tuer 100 000 à 200 000 Américains, tandis que les poches d’infection dans les maisons de soins infirmiers et la liste croissante des villes touchées augmentaient l’inquiétude à travers le pays.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a fait ces déclarations sur ., ajoutant que des millions d’Américains pourraient être infectés.