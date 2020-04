Coronavirus contrecarré EHT un an après avoir capturé la première image du trou noir

Les scientifiques derrière le

première image d’un trou noir serre tout ce qu’ils peuvent des données

ils ont.

Un an après avoir présenté un portrait du trou noir supermassif

dans la galaxie M87 (SN: 4/10/19),

l’équipe Event Horizon Telescope fait face à une sécheresse de données de deux ans, grâce à

snafus techniques, accrocs de sécurité et une pandémie mondiale.

«Le coronavirus nous a mis

un peu en arrière », explique l’astrophysicien Shep Doeleman du Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics à Cambridge, Mass., Et le directeur fondateur de la

EHT. “Rien n’est à l’abri, pas même les trous noirs.”

Le retard peut repousser la réponse

des questions sur la façon dont les trous noirs tirent des jets rapides de particules chargées

l’espace, et pourrait retarder notre obtenir une vue claire du trou noir à la

centre de la Voie lactée. Mais l’équipe analyse toujours les données existantes et

prévoit d’étendre l’observatoire à l’avenir.

L’EHT est un réseau mondial de radiotélescopes qui, ensemble, forment un télescope efficace

la taille de la Terre (SN: 4/10/19).

L’étendue du globe permet à l’ISE de zoomer sur l’horizon des événements d’un trou noir,

région au-delà de laquelle même la lumière ne peut s’échapper.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

L’année dernière, l’équipe EHT a révélé

la première image directe de l’horizon des événements d’un trou noir: un anneau de lumière asymétrique représentant l’ombre du trou noir sur un

disque incandescent de plasma qui l’orbite (SN: 3/18/20). L’image, du

l’horizon des événements du trou noir supermassif du M87 a été entièrement réalisé à partir de

observatoire a pris en 2017, avec sept télescopes sur cinq sites à travers le monde.

(Un huitième télescope, le télescope du pôle Sud en Antarctique, faisait partie du

EHT à l’époque, mais M87 n’est pas visible du pôle Sud.)

Les résultats fournis

confirmations étonnantes de parties de la théorie de la relativité générale d’Einstein et

renforcé la compréhension des physiciens des trous noirs à travers l’univers. Mais

quelques pièces surprenantes manquaient: le trou noir supermassif du M87 tire des jets

des années-lumière de plasma dans l’espace, mais l’EHT n’en a vu aucun signe.

Et bien que le télescope

observé le trou noir au centre de la galaxie de la Voie lactée, Sagittaire A *,

les résultats étaient si confus que l’équipe a choisi de ne pas les publier à l’époque. Sgr

A * est beaucoup plus petit que le trou noir au centre de M87, ce qui signifie que le

le matériau dans le disque brillant autour de Sgr A * tourne beaucoup plus vite que celui du M87

Est-ce que. En conséquence, Sgr A * a changé son apparence trop rapidement pour

les chercheurs vont publier une seule image fixe en 2019, bien qu’ils espèrent toujours faire un film (SN: 16/12/19).

En 2020, les scientifiques avaient

espérait porter à 11 le nombre total d’observatoires du réseau EHT,

ajout de l’observatoire de Kitt Peak en Arizona, du réseau NOEMA dans les Alpes françaises

et le télescope du Groenland. L’équipe prévoyait également de commencer à observer

fréquences d’émission radio, qui peuvent pénétrer le plasma entourant le noir

trous plus facilement.

Le réseau de radiotélescopes NOEMA dans les Alpes françaises devait rejoindre le réseau mondial du télescope Event Horizon en 2020, mais ces plans ont été suspendus en raison de COVID-19.IRAM Institute

“Je pense que c’est une sorte de

changeur de jeu », explique Kazu Akiyama, membre de l’équipe EHT, astrophysicien au MIT

Haystack Observatory à Westford, Mass., De ces futures observations. Ajouter

plus de sites fourniraient des images plus nettes, permettant à l’équipe de zoomer sur les jets du M87.

Et en regardant à travers le plasma dans la Voie lactée qui est entre la Terre et Sgr A *, environ

À 25 640 années-lumière, pourrait aider à clarifier le point de vue des astronomes sur notre propre

trou noir supermassif voisin.

Mais les observations de 2020,

du 25 mars au 5 avril, ont été annulées en raison du coronavirus

pandémie. L’équipe avait effectué un essai à sec aussi récemment qu’en janvier, envoyant

astronomes dans certaines des régions les plus reculées du globe pour vous assurer que le

les télescopes étaient prêts. Mais au moment où les astronomes auraient dû partir pour

les observatoires à nouveau, les restrictions de voyage et les verrouillages étaient en vigueur

autour du monde.

«Ce n’est qu’avec le

la plus grande réticence, mais avec la sécurité primordiale, que nous avons annulé les observations, ”

Dit Doeleman. “Nous sommes heureux de faire partie de la solution, en fait, en ne

en voyageant. Mais c’est toujours déchirant. »

La course 2019 a également été

annulé pour diverses raisons, des problèmes techniques aux intempéries en passant par le vol de carburant

bloquant la route vers le grand télescope millimétrique au Mexique. “C’était le

bonne décision, étant donné que nous nous attendions à ce que nous courions en 2020 », a déclaré Doeleman.

Donc l’équipe est passée au crible

grâce à des données qui ont au moins deux ans. Heureusement, il reste encore beaucoup à

apprendre de cette information.

«Nous avons encore beaucoup de

une science excellente même dans l’ensemble de données de 2017 », déclare le directeur adjoint de l’EHT, Michael

Observatoire Hecht de Haystack. Et «l’ensemble de données 2018 est en grande partie inutilisé pour

ce point.”

Un résultat du 2017

les données sont la vue la plus nette à ce jour d’une paire de jets se détachant d’un

trou noir supermassif dans une galaxie appelée 3C 279. Contrairement à M87, qui est un

voisin relatif à environ 55 millions d’années-lumière de la Terre, le 3C 279 envoie son

lumière d’environ 5 milliards d’années-lumière. Cette grande distance laisse

les astronomes voient les caractéristiques du jet du trou noir qui sont trop proches pour être vues

M87.

“Nous regardons vraiment le

la région la plus profonde du jet… parce que nous avons un œil très vif », explique Akiyama. À

à quelques années-lumière de la gueule du trou noir, le jet se déplace déjà à environ 99,5 pour cent du

vitesse de la lumière, rapporte l’équipe EHT

7 avril dans Astronomie &

Astrophysique. Les astronomes ont vu de telles

jets zoomer à des vitesses extrêmement élevées loin de leurs trous noirs, mais il

on pensait que les jets avaient besoin de plus d’une piste pour accélérer à une telle grande

vitesses.

Les données recueillies par le télescope Event Horizon en 2017 ont montré quelque chose de nouveau: des jets à haute énergie (illustrés) fuyant un trou noir supermassif dans la galaxie 3C 279 à environ 99,5% de la vitesse de la lumière. -Y Kim et al / Astronomie et astrophysique 2020

“Ce qui était surprenant, c’est que,

même pour la région intérieure du jet, le jet est déjà accéléré très près

à la vitesse de la lumière », la vitesse maximale à laquelle la matière peut se déplacer, dit Akiyama.

L’équipe est également toujours

travaillant sur l’analyse de la structure du champ magnétique près du noir géant du M87

trou, qui sera un indice de la façon dont les jets du trou noir se forment. Les chercheurs

espèrent publier des détails sur Sgr A * d’ici la fin de 2020, a déclaré Akiyama,

bien qu’il ne pouvait pas dire quoi.

Pendant ce temps, Doeleman est

tourné vers l’avenir. Au cours de la prochaine décennie, lui et ses collègues espèrent ajouter

une dizaine de télescopes supplémentaires au réseau pour construire l’EHT de «nouvelle génération».

L’ISE actuelle utilise

télescopes qui existaient déjà, et l’équipe a dû faire fonctionner ses observations

d’où que ces télescopes se trouvent. «Nous étions un peu opportunistes à

le début », dit Doeleman. Maintenant que les scientifiques savent que l’EHT fonctionne,

ils peuvent placer des télescopes plus petits où ils veulent – y compris, peut-être, dans

l’espace – pour obtenir une meilleure vue des trous noirs.

«L’annonce de l’année dernière a montré à tout le monde ce dont l’EHT est capable», déclare Doeleman. “Nous avons une liberté que nous n’avions pas auparavant.”

L’an dernier, l’équipe EHT a annoncé qu’elle avait capturé la première image de l’horizon des événements d’un trou noir. Voici comment ils l’ont fait.