Coronavirus / COVID-19 Foire aux questions

Nous sommes tous alarmés par COVID-19, et nous avons tous des questions pour lesquelles nous avons besoin de réponses. Le CDC fournit des informations fiables sur le coronavirus mondial, et voici les questions les plus fréquemment posées à ce sujet. De ce que c’est à s’il se propage à / des animaux … évacuez vos doutes!

Nous avons tous des doutes et des incertitudes, donc les questions fréquemment posées sur Coronavirus / COVID-19 sont si utiles. Ce que les autres demandent peut vous aider.

Le CDC en a compilé certains sur sa page à propos de ce virus qui a éveillé l’âme du monde. Il est bon que vous vérifiiez si elles vous aident à dissiper vos doutes.

Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à demander à votre médecin de confiance, surtout si vous pensez que vous pourriez être malade avec ce virus ou si quelqu’un de votre entourage l’est.

Foire aux questions de Coronavirus / COVID-19

Pourquoi est-il appelé un nouveau coronavirus?

Un nouveau coronavirus (CoV) est un coronavirus qui n’a pas été identifié précédemment. Le virus qui cause la maladie des coronavirus 2019 (COVID-19) n’est pas le même que les coronavirus qui circulent couramment parmi les humains et qui causent des maladies bénignes, comme le rhume.

Pourquoi est-il appelé COVID-19?

Le 11 février 2020, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé le nom officiel de la maladie à l’origine du foyer du nouveau coronavirus 2019 et a été identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine. Le nouveau nom de la maladie est coronavirus disease 2019, et il est abrégé COVID-19. Dans le nom abrégé, “CO” correspond à “couronne”, “VI” à “virus” et “D” à “maladie”.

D’où et comment COVID-19 est-il né?

L’analyse de l’arbre génétique de ce virus indique qu’il provient de chauves-souris, mais on ne sait pas encore si le virus a sauté directement des chauves-souris ou s’il y avait un animal hôte intermédiaire.

Comment le virus se propage-t-il?

Il semble que le nouveau coronavirus se propage d’une personne à l’autre. Une personne malade et présentant des symptômes de COVID-19 peut transmettre la maladie à d’autres. Pour cette raison, le CDC recommande que ces patients soient isolés à l’hôpital ou à domicile (selon leur état de santé) jusqu’à ce qu’ils se portent mieux et ne présentent plus de risque d’infection pour les autres.

Quand une personne qui a souffert de COVID-19 n’est plus contagieuse?

Le guide actuel du CDC sur le moment où il est acceptable de permettre à quelqu’un de sortir de l’isolement est que la décision est prise en fonction de chaque cas particulier et comprend le respect de toutes les exigences mentionnées ci-dessous:

Le patient n’a pas de fièvre, sans l’utilisation de médicaments pour abaisser la fièvre. Le patient ne présente plus de symptômes, y compris une toux. Le patient a obtenu deux résultats négatifs aux tests de deux échantillons respiratoires consécutifs prélevés avec un minimum de 24 heures entre eux.

On considère que la personne qui a déjà quitté l’isolement ne représente pas un risque d’infection pour les autres. La période de quarantaine est de 14 jours depuis la dernière date d’exposition, car 14 jours est la plus longue période d’incubation observée dans des coronavirus similaires.