Coronavirus Covid-19: la première pandémie universelle

Les maladies font autant partie de la vie quotidienne que les naissances et les décès. Ces faits, cependant, ne dépassent généralement pas le cercle des personnes touchées. Que s’est-il passé pour que maintenant nous soyons plus conscients que jamais de la santé des autres? Personne ne sera surpris si nous disons quela pandémie actuelle de Covid-19 a bouleversé le monde. Même transformer quelque chose d’aussi privé que la maladie en une préoccupation collective. Les mêmes hôpitaux et centres de santé où, jusqu’à récemment, vivaient des drames limités à la vie personnelle et familiale, mènent désormais une histoire plus collective. La définition scientifique d’une pandémie répond en effet à cette même logique. Ce n’est pas un problème spécifique et localisé, mais un risque qui concerne déjà tout le monde. Géographiquement et personnellement parlant.

«Dans les sociétés occidentales, nous sommes habitués à voir des maladies graves devenir chroniques ou dégénératives. Le mot épidémie, en fait, était utilisé jusqu’à récemment comme un« signal d’alarme »pour avertir du risque de problèmes sociaux tels queaccidents de la circulationou leviolence de genreplus que de parler uniquement de problèmes de santé “, explique-t-ilCarlos Tabernero, biologiste et professeur au Centre d’histoire des sciences (CEHIC). Pendant ce temps, dans l’imaginaire collectif, le danger d’une pandémie était relégué depuis des années au grand écran. Comme un mal froid et consciencieux qui, tôt ou tard, semblerait ébranler les fondements sanitaires, politiques, sociaux et économiques d’une civilisation. Et maintenant, avec cette image bien présente, la pandémie decoronavirusa émergé commeun de ces dangers que, bien qu’ils soient annoncés, nous n’avons pas vu venir. D’où la peur et l’incertitude provoquées par cet événement à l’échelle mondiale.

Jusqu’à présent, les pandémies de maladies infectieuses étaient vécues comme quelque chose de lointain. Comme si Ebola n’était qu’un problème de l’Afrique et du VIH, des groupes exposés à des pratiques risquées. Mais les pandémies nous concernent tous. le coronavirus le montre clairement. Le problème et la solution passent par la communauté. Son expansion et son frein partent de la responsabilité collective. Quelque chose de paradoxal au moins dans une société aussi individualiste … “, ajoute Tabernero, également expert en analyse du discours scientifique dans le domaine des médias. Nous sommes donc devantla première pandémie vraiment universelle. En raison de sa portée. Et pour sa visibilité. La maladie dont tout le monde parle inévitablement.

Histoires apocalyptiques

Avant de poursuivre cette histoire, rappelons-nous que pandémie n’est pas synonyme d’apocalypse. Pas la fin du monde. “Les pandémies sont quelque chose qui se produit dans la nature, même si jusqu’à présent les gens croyaient que ce n’était qu’une chose du passé ou, au mieux, des histoires de science-fiction. Donc, cela ne m’étonne pas que, de nos jours, il y a ceux qui répètent ad nauseam que c’est quelque chose d’artificiel, créé pour détruire. Si les gens ne connaissent les pandémies que dans les films, il est également compréhensible qu’ils essaient d’interpréter leur évolution de cette façon. Ici le problème est qu’il manque une culture scientifique de base pour comprendre ce qui se passe », défend le biologiste et vulgarisateur scientifiqueDaniel Arbos, qui, avec le physicien et communicateurMàrius Belles, réfléchit aux menaces potentielles auxquelles notre espèce pourrait être confrontée dans le livre «14 façons de détruire l’humanité».

Si nous traversons les menaces apocalyptiques, les virus et les bactéries se démarquent autant (ou plus) que l’impact d’un astéroïde ou les effets du changement climatique. N’oublions pas que les flambées de maladies infectieuses ont fait de véritables ravages. Au XIVe siècle,la peste noire a fait environ 50 millions de morts. Rougeole, 200 millions. Variole, 300 millions de plus. Plus récemment, déjà au début du siècle dernier, la «grippe espagnole» mal nommée a tué entre 50 et 100 millions de vies. “La bonne nouvelle est que, contrairement à d’autres crises sanitaires, la science parvient à réagir rapidement. Dans les années 80, il a fallu deux ans pour comprendre que le SIDA était causé par un virus. Maintenant, le SRAS-CoV- 2 a été identifié en quelques jours, en une semaine, nous avons séquencé son génome et après 15 jours, il y avait déjà des tests de diagnostic », explique Arbós. L’histoire n’a donc pas à se répéter.

Le monde n’a jamais eu autant d’informations en direct sur une épidémie mondialecomme avec le covid-19. Les conséquences de la grippe de 1918 sont encore débattues aujourd’hui. Maintenant, cependant, la retransmission est pratiquement instantanée. La science travaille contre la montre pour offrir une explication de ce qui se passe.La médecine est mise à jour à la volée pour répondre au besoin. Et les conséquences de la pandémie sont relatées en temps réel à travers, par exemple, les pages de ce journal. La pandémie est mondiale et sa visibilité aussi.

Un drame en trois actes

Pourtant, les événements passés peuvent servir à interpréter le présent. L’historien de la médecineCharles Rosenbergexplique que les épidémies se déroulent comme un drame en trois actes. Dans le premier, les citoyens tentent de maintenir à tout prix l’apparence de tranquillité et ignorent ainsi les indices qui indiquent la progression de la maladie. Dans le second, lorsqu’il est impossible d’ignorer la réalité, les gens réagissent en exigeant des explications des fonctionnaires.Dans le troisième, la crise “à caractère individuel et collectif” continue de s’aggraver et conduit finalement à la fermeture inévitable. Ce script étrangement familier se répète dans pratiquement toutes les crises sanitaires, des épidémies de peste au 14e siècle à la pandémie actuelle de coronavirus. L’avenir de l’histoire est toujours le même, seuls les personnages et le décor changent.

Poursuivant avec la métaphore littéraire, l’historien soutient que nous pouvons comprendreles pandémies comme histoires qui révèlent les “problèmes latents” d’une société. Des défaillances structurelles qui autrement ne seraient pas si évidentes. Comme les carences du système de santé, qui se manifestent grossièrement dans les moments les plus extrêmes. Comme le besoin derenforcer les mesures de santé publique, y compris l’hygiène et les vaccins, pour éviter que cela ne se reproduise. Comme la tentative des autorités d’appliquer des mesures plus ou moins autoritaires pour limiter la propagation du virus. Ou, bien sûr, l’émergence spontanée de guérisseurs et de phonies essayant de vendre des solutions miraculeuses à la maladie. “Les historiens ont déjà tout vu”, plaisante-t-il.David S. Jones, spécialiste de la culture de la médecine, dans une analyse des «leçons historiques» que nous pourrions (ou devrions) appliquer à la pandémie actuelle de coronavirus.

Les leçons du passé

HistoriensAngel CasalsyMaria-Milagros Rivera Garretas, du Département d’histoire et d’archéologie de l’Université de Barcelone (UB), expliquent que, pour comprendre les épidémies passées, le contexte est presque plus important que la maladie elle-même. N’oublions pas que même maintenant les experts se souviennent que l’évolution d’une crise sanitaire ddépend de facteurs biologiques(comment est l’agent pathogène qui le provoque)et social(comment une société réagit dans ce type de situation). Les chroniques de la peste de Justinien du VIe siècle à Constantinople ou les récits de Leonor López de Córdoba de la peste du XVe siècle en Espagne peuvent être lus, aujourd’hui encore, comme un récit universel de la frustration sociale face au “ pouvoir de la nature ”. .

Les fléaux du monde antique ont éclaté, causant de véritables ravages. Pour sa nature inattendue. Pour le manque de compréhension de ce qui se passait. Pour le manque de connaissances sur la façon de réagir. “Dans l’introduction au” Decameron “de Boccaccio, la réaction des gens à une épidémie de peste est exceptionnellement décrite. Et, d’une manière générale, nous pouvons voir des similitudes avec certains aspects d’aujourd’hui. Les gens ne savaient pas quoi faire. Beaucoup ils fuyaient les villes. Les médecins étaient débordés. Et tout le monde essayait de comprendre ce qui faisait mourir certaines personnes et d’autres semblaient immunisées contre la maladie “, explique Rivera Garretas. Les gens, alors,Je suis allé tellement à la religion pour trouver une explicationà ce qui se passait pour implorer la fin de l’épidémie. Et, “ce qui a d’abord été vécu comme pénitence et résignation (une manière de réfléchir et de se repentir des excès), est devenu plus tard une volonté de célébrer, de rattraper le temps perdu”, a ajouté l’historien.

La réponse scientifique

Au XIXe siècle, l’histoire change. “La science est la nouvelle religion“Les casals manient. Les avancées scientifiques et médicales, en effet, sont interpellées à la fois pour éviter l’émergence de ces maladies infectieuses et pour en atténuer les effets.” Connaissance des microbes, application de mesures de santé publique et développement de vaccins elles marqueront les pandémies modernes “, ajoute-t-il. Même ainsi, la science seule n’est pas non plus le Saint Graal. Parce que les maladies émergentes ont toujours été là et seront toujours. Et parce que, encore une fois, les connaissances scientifiques sont de peu d’utilité sans réaction sociale cohérente. Le journaliste scientifiqueLaura Spinney, auteur de «The Pale Horseman», explique que l’épidémie de grippe de 1918 s’est propagée, en partie, en raison du manque de connaissances sur ce qui se passait. Dans un monde d’informations censuré par la Première Guerre mondiale, la pandémie s’est propagée silencieusement. Une erreur que, au moins maintenant, nous avons réussi à ne pas répéter.

Que pouvons-nous apprendre alors? Daniel Arbós, qui depuis des années a concentré son travail de sensibilisation sur la dénonciation des pratiques pseudoscientifiques, se souvientles fausses nouvelles sur les épidémies ont toujours existé. Et il y a une anecdote au moins intéressante, juste pour regarder les nouvelles avec un certain contexte … Lorsque Barcelone au XVIIe siècle a été confrontée à une épidémie de peste noire, les vendeurs de fumée sont également apparus partout pour proclamer des remèdes miraculeux pour mettre fin à ce mal. Bien sûr, dès qu’il est devenu clair qu’il s’agissait d’une arnaque, les autorités locales ont envoyé tuer et démembrer ces guérisseurs et ont demandé à pendre leurs membres pour que le public comprenne que la santé n’est pas un jeu.

.