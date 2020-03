Coronavirus – Cuba annonce la fermeture des frontières et n’autorisera que les résidents du coronavirus à entrer dans le pays

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a annoncé ce vendredi la fermeture des frontières du pays et a déclaré que seuls les résidents seront autorisés à entrer en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président cubain a affirmé que l’entrée dans le pays sud-américain sera réglementée, bien qu’il ait insisté pour que le retour aux Cubains qui se trouvent à l’étranger soit garanti, ainsi que le droit des étrangers de retourner dans leurs pays respectifs, comme indiqué la présidence de Cuba via son compte Twitter.

De l’exécutif cubain, ils ont appelé la population à “raccourcir” les interactions sociales et à rester chez elle pour éviter les contacts étroits et diminuer le nombre de cas.

“Vous devez évaluer le travail à domicile, éviter les foules, limiter les déplacements, annuler les événements sociaux, sortir pour acheter de la nourriture, utiliser davantage les mesures de protection personnelle et consulter un médecin en cas de fièvre ou d’essoufflement” , A souligné Diaz-Canel, comme le rapporte la presse officielle.

“Concernant les autres mesures, il sera abordé plus tard, qui seront des mesures sanitaires, d’autres pour ordonner le commerce des activités qui vont être paralysées et d’autres pour être réorganisées et d’autres de nature économique concernant le travail et le traitement salarial”, a-t-il ajouté.

Le président a expliqué que Cuba fait face à cette situation “avec sérénité”. “Préserver la santé dans notre pays exige une volonté politique et nous l’avons,” a-t-il souligné.

Jusqu’à présent, les autorités cubaines ont augmenté le nombre de cas de coronavirus à 16, après avoir confirmé jeudi cinq nouveaux patients, dont un Espagnol de 34 ans arrivé sur l’île le 13 mars de Madrid.