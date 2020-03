Coronavirus – D’anciens guérilleros disent que les mesures colombiennes contre le coronavirus les laisseront sans assistance médicale

MADRID, 26 mars (EUROPA PRESS) –

D’anciens guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), aujourd’hui disparues, ont dénoncé ce mercredi qu’au milieu d’une crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus dans le pays, ils seront laissés sans services de santé dans les territoires de réintégration à la vie civile situés dans la commune. de Remedios, dans le département d’Antioquia (nord) en raison des mesures édictées par le gouvernement.

Les mesures adoptées par le gouvernement de la Colombie pour faire face à la pandémie, qui a fait quatre morts et 470 infections dans le pays, pourraient signifier le transfert de personnel médical et la seule ambulance qui existe actuellement dans ce canton pour retourner à la vie civile. dans lequel vivent quelque 117 personnes, parmi les anciens guérilleros et leurs familles.

Par une lettre, d’anciens combattants des FARC ont informé le ministère de la Santé que, dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement, l’hôpital de la zone urbaine de la municipalité de Remedios a ordonné le retour des professionnels de la santé qui ont effectué leur travail dans ce canton, comme dans treize autres trottoirs, avec la seule ambulance disponible.

Pour sa part, le ministère a reconnu que, bien qu’il n’ait pas encore été ordonné de suspendre les services de santé dans ces territoires, la situation actuelle dans le pays signifie que “temporairement” le personnel de santé doit déménager ” les sièges municipaux “, mais” ne peut en aucun cas être interprété comme un retrait ou un non-respect du régime convenu “.

Le chef des ex-combattants de Carrizal, Francisco Ramírez, a expliqué que cette décision ne toucherait pas seulement les 117 personnes qui vivent à Carrizal, mais 2 500 autres qui vivent dans les différents trottoirs, dont beaucoup sont à 70 kilomètres de la zone urbaine. de la municipalité, qui est accessible par des routes en très mauvais état, ce qui est étendu, ont-ils rapporté, les heures d’arrivée.

L’Agence pour la réincorporation et la normalisation (ARN), a rappelé le journal colombien ‘El Espectador, a eu affaire avec les maires des municipalités dans lesquelles des espaces de réinsertion ont été activés au cours des dernières semaines, ce qui inclut leur les habitants des plans de prévention et de confinement des coronavirus.