Coronavirus – Daniel Ortega renouvelle le ministère nicaraguayen de la santé au milieu de la crise des coronavirus

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a démis de ses fonctions le ministre de la Santé, Carolina Dávila, qu’il a transformé en conseiller en situation d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus, dont cinq cas ont déjà été détectés – parmi lesquels ils sont décédés – dans le pays d’Amérique centrale.

Le vice-président, Rosario Murillo, a annoncé le changement, défendant qu’il ne s’agit pas d’une cessation d’utilisation mais montre plutôt l’intérêt du gouvernement à se renforcer avec de nouveaux spécialistes. Dávila a été nommée “ministre consultative” du président, tandis que Martha Verónica Reyes Álvarez, jusqu’à présent directrice de la surveillance de la santé, rejoindra le ministère.

Dávila dirigeait le ministère de la Santé depuis juin 2019 et, au cours des dernières semaines, avait assumé une plus grande présence publique. Cependant, lors de récentes comparutions, la personne qui lisait les rapports était déjà le secrétaire général du département, Carlos Sáenz, selon le journal nicaraguayen “La Prensa”.

Les autorités nicaraguayennes contrôlent plus d’une douzaine de personnes pour leurs contacts avec les infections à coronavirus, mais le gouvernement a souligné qu’aucun cas non enregistré n’a été enregistré. “Nous n’avons pas de transmission locale, Dieu merci, et nous continuons avec la force de la foi à travailler pour continuer à nous protéger et à prendre soin de nous”, a déclaré Murillo, selon Radio Nicaragua.