Coronavirus dans CDMX: nouveau cas suspect signalé

Ils signalent un nouveau cas suspect de coronavirus dans le CDMX. Ce serait un homme de 44 ans qui a été traité en ambulatoire pour avoir présenté un tableau clinique modéré. Il attend actuellement les résultats.

Le ministère de la Santé (Ssa) a fait état mercredi, dans un communiqué, d’un nouveau cas suspect de coronavirus à Mexico.

La victime potentielle du coronavirus serait un homme de 44 ans qui a été traité en ambulatoire pour avoir présenté un tableau clinique modéré, selon le sous-secrétaire à la prévention.

Mais cela n’a pas encore été confirmé et attend les résultats.

S’ils étaient positifs, ils ajouteraient 19 cas suspects depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en Chine.

Sur les 19, 18 ont été négatifs, de sorte que le Mexique est, jusqu’à présent, indemne de la circulation du virus, a déclaré Ssa.

Le test de confirmation COVID-19 sera désormais effectué pour les personnes atteintes d’une maladie respiratoire aiguë légère ou sévère ayant des antécédents de voyage, en plus de la Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, au Japon, en Italie, en Iran et à Singapour.

Le ministère de la Santé a indiqué que la deuxième session extraordinaire du Comité national de surveillance épidémiologique s’est tenue hier, au cours de laquelle la définition opérationnelle d’un cas suspect a été mise à jour en COVID-19.

«Aujourd’hui s’est tenue la 2e session extraordinaire du GTI CONAVE, où la définition opérationnelle d’un cas suspect a été mise à jour en COVID-19, comme suit: Personne de tout âge souffrant d’une maladie respiratoire aiguë légère ou sévère, et qui Présentez l’un des antécédents suivants jusqu’à 14 jours avant le début des symptômes:

a) Avoir été en contact avec un cas confirmé ou sous enquête auprès de COVID-19. b) Voyager ou séjourner dans des pays où la communauté locale est transmise * de COVID-19. (* Chine, Hong Kong, Corée du Sud, Japon, Italie, Iran et Singapour.)

À l’UIES, depuis 800 0044 800 a été autorisé à résoudre le problème de COVID-19, un total de 401 appels ont été reçus, dont, au cours des dernières 24 heures, 26 appels ont été répondus. Les appels pour demander des informations sur COVID-19 représentaient 85,54% (343) et 2,74% (11) des informations sur les soins médicaux. »

Au 26 février 2020, 81 109 cas confirmés (871 nouveaux cas) de COVID-19 et 2 762 décès (62 nouveaux décès *) avaient été signalés dans le monde. Taux de létalité mondial: 3,41%. Proportion de cas graves: 11,19% ** (voir le graphique du taux de létalité et du taux de gravité des cas confirmés COVID-19).

2918 cas ont été confirmés à l’extérieur de la Chine (459 nouveaux), 86 ont été détectés alors qu’ils étaient asymptomatiques et 44 décès: 15 en Iran, 12 en République de Corée, 11 en Italie, 4 au Japon (trois sur le bateau de croisière Diamond Princess et un dans le pays), un aux Philippines et un en France.

À ce jour, des cas ont été signalés dans 37 pays en dehors de la Chine, les cas ont été signalés dans six régions de l’OMS (Amérique, Europe, Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale, Pacifique occidental et Afrique).

Région des Amériques: États-Unis (53), Canada (10).