Coronavirus.- Des experts de l’ONU dénoncent une augmentation des violations des droits de l’homme au Venezuela avec “l’excuse” de la pandémie

MADRID, 30 avr (EUROPA PRESSE) –

Les experts de l’ONU en défense des droits de l’homme se sont déclarés “profondément préoccupés” par l’augmentation apparente des menaces et des attaques contre les journalistes, les agents de santé et d’autres sous le prétexte de l’urgence sanitaire décrétée le 13 Mars pour faire face à la pandémie de coronavirus.

En ce sens, les experts ont mis en garde contre “une augmentation de la stigmatisation, des attaques et de la criminalisation des défenseurs des droits humains, y compris des journalistes”, depuis que cette mesure exceptionnelle a été déclarée, c’est pourquoi ils ont déjà été contact avec le gouvernement de Nicolás Maduro.

Ils ont souligné que l’accès à l’information est plus essentiel si possible dans des moments comme celui-ci, et ont donc exhorté les autorités à s’abstenir de toute pression, entre autres raisons en raison de «l’effet dissuasif» qu’il apporte au «travail légitime». “d’autres militants.

<< Nous exhortons le gouvernement du Venezuela à promouvoir des espaces de dialogue, tout en réaffirmant son engagement en faveur des droits de l'homme et à ne pas adopter de législation restreignant davantage la liberté d'association, en sanctionnant les organisations de la société civile qui reçoivent des fonds international ", ont souligné les experts.

L’avis est signé par le rapporteur sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Michel Frost; le responsable de la promotion et de la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, David Kaye; le rapporteur sur le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, Clément Nyaletsossi Voule; l’expert en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, Fionnuala D. Ní Aoláin; et le rapporteur sur le droit à la santé physique et mentale, Dainius Puras.