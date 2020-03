Coronavirus détecté chez le nouveau-né; devient le plus jeune patient

Photo: Pixabay (image illustrative)

Un bébé nouveau-né en Angleterre, il est devenu le plus jeune patient de coronavirus COVID-19, après que des tests lui aient été appliqués quelques minutes après son arrivée dans le monde.

Selon le journal The Sun, après avoir accouché, la mère du garçon a été transférée à l’hôpital North Middlesex, soupçonnée de pneumonie.

Là, la femme a effectué un test médical positif qui détecte la présence de Coronavirus COVID-19; Le mineur a été immédiatement analysé et il a été découvert qu’il est également porteur de la maladie survenue dans la ville chinoise de Wuhan.

Pour le moment, les deux patients sont en situation d’isolement et heureusement, il y a peu de chances de décès dans leur cas.

D’un autre côté, les médecins poursuivent leurs travaux de recherche pour déterminer si bébé a été infectée par le virus dans l’utérus ou lors de l’accouchement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (QUI) le coronavirus COVID-19 Il a infecté plus de 125 000 personnes et fait plus de 5 000 morts sur la planète.

Le cas précédent de la plus jeune personne atteinte de la maladie un bébé de Wuhan qui avait 30 heures. Aujourd’hui, ce petit garçon a 39 jours.

