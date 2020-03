Coronavirus détecté parmi les détenus et le personnel pénitentiaire

Des dizaines de cas de coronavirus ont été signalés parmi les détenus et le personnel pénitentiaire de New York. Ils préviennent que les personnes infectées auraient pu être en contact étroit avec de nombreuses autres personnes à New York. Les détenus de New York craignent qu’ils ne soient les derniers à recevoir un traitement contre le coronavirus en raison de leur emplacement.

Au moins 38 cas de coronavirus détenus par le personnel ont été enregistrés dans les prisons de New York, y compris le célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island, a déclaré samedi le conseil d’administration qui supervise le système pénitentiaire local.

Dans une lettre adressée aux responsables de la justice pénale, la présidente par intérim du conseil des pénitenciers, Jacqueline Sherman, a souligné qu’au moins 58 autres personnes étaient sous observation dans les unités des maladies transmissibles et de quarantaine, a rapporté l’AP.

“Il est possible que ces personnes se soient rendues dans des centaines de zones résidentielles et de zones communes ces dernières semaines et en contact étroit avec de nombreuses autres personnes détenues et membres du personnel”, a déclaré Sherman, qui a prédit une forte augmentation du nombre d’infections.

“La meilleure mesure pour protéger la communauté des personnes qui vivent et travaillent dans les prisons est de réduire rapidement leur nombre”, a-t-il ajouté.

Sherman a écrit qu’au cours des six derniers jours, le conseil a appris qu’un coronavirus avait été détecté chez au moins 12 employés du Département des prisons, cinq agents des Services de santé correctionnels et 21 détenus.

L’agence correctionnelle de New York et son fournisseur de soins de santé administré par la ville n’ont pas répondu aux messages demandant des commentaires sur la lettre.

Vendredi, le Département des prisons a signalé que le coronavirus n’avait été diagnostiqué que chez un détenu et sept membres du personnel pénitentiaire.

New York a systématiquement minimisé le nombre d’infections, a conclu l’Associated Press après des entretiens avec des détenus et d’anciens détenus.

Plus de 2,2 millions de personnes sont incarcérées aux États-Unis, plus que partout dans le monde, et les craintes grandissent qu’une épidémie puisse se propager rapidement dans le vaste réseau de prisons fédérales et d’État, de prisons de comté et de centres de détention. détention.

La population carcérale, qui vit dans des espaces confinés et dont beaucoup de membres sont relocalisés, a des taux élevés de problèmes de santé, et en ce qui concerne les personnes âgées et faibles, elles sont confrontées à des risques élevés de complications graves.

En raison de la capacité nationale limitée à tester le COVID-19, les hommes et les femmes dans les prisons craignent d’être les derniers à recevoir des soins lorsqu’ils présentent des symptômes pseudo-grippaux, ce qui implique que certains peuvent être infectés sans le savoir.

Les premiers cas ont été détectés dans les prisons et les prisons il y a un peu plus d’une semaine: moins de deux douzaines d’agents et de personnel infecté dans les prisons de Californie et du Michigan à la Pennsylvanie.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, cela peut provoquer des problèmes plus graves, tels que la pneumonie ou même la mort.