Coronavirus.-Deux dirigeants indigènes sont assassinés en Colombie lorsqu’ils se sont conformés à la quarantaine décrétée par le coronavirus.

MADRID 25 (EUROPA PRESS)

L’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) a dénoncé mardi le meurtre de deux dirigeants autochtones du département de Valle del Cauca, à l’ouest du pays, alors qu’ils étaient chez eux, se conformant à la quarantaine décrétée par le gouvernement en raison du coronavirus. .

Deux autres personnes ont été gravement blessées après l’attaque, a rapporté le groupe, qui a décrit les meurtres contre les dirigeants indigènes et sociaux comme “le génocide et la plus grande pandémie contre le peuple”.

“Cette vague de meurtres s’est intensifiée. Nous pensions que les acteurs armés au milieu de la quarantaine allaient déclarer la cessation, mais nous voyons qu’ils vont maintenant prendre des gens de chez eux pour les assassiner”, a prévenu le conseiller principal de l’ONIC. , Luis Fernando Arias.

Le meurtre a eu lieu dans la municipalité de Bolívar, dans la vallée du Cauca, et les quatre victimes, originaires du peuple Emberá, appartiennent à la même famille, a expliqué l’ONIC sur son compte Twitter officiel.

Arias a demandé au gouvernement colombien des “garanties” au milieu de cette pandémie mondiale, “car non seulement une protection est nécessaire contre la pandémie, mais aussi” contre ces criminels qui assassinent dans tout le pays “, a-t-il déclaré.

“Nous avons besoin que les responsables fassent l’objet d’une enquête et soient jugés”, a demandé Arias, comme en a fait écho le journal colombien “El Espectador”.

Pour sa part, le bureau du procureur général de la Colombie a annoncé que les procédures pertinentes étaient en cours afin que le Corps d’investigation technique (CTI), en collaboration avec la police nationale, commence par “le travail d’enquête pertinent pour déterminer les motifs et les allégations de responsable “.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 anciens guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres pourraient être beaucoup plus élevés.

En 2019, l’ONU a enregistré le meurtre de 108 défenseurs des droits humains en Colombie, où plusieurs crimes contre d’autres dirigeants sociaux ont déjà été enregistrés.

Le dernier, il y a quelques jours, dans le département de Putumayo, au sud du pays, où Marco Rivadeneira, membre du Congrès des peuples et président de la Puerto Asís Peasant Association, a été assassiné après avoir été enlevé dans le cadre d’une réunion. avec les travailleurs agricoles de cette communauté.