Coronavirus: directives pour la réouverture des États-Unis; Le PIB chinois baisse

(Bloomberg) – L’administration Trump a annoncé des lignes directrices qui pourraient permettre aux États et aux employeurs d’abandonner la plupart des pratiques de distanciation sociale en un mois. La décision de rouvrir l’économie américaine provoqué un rebond du marché boursier.

Le PIB chinois a enregistré la première contraction depuis des décennies après que la crise des coronavirus a paralysé une grande partie de la deuxième économie mondiale. Le pays a également révisé son bilan de 39%, ajoutant 1 290 décès supplémentaires à Wuhan, où l’épidémie est apparue.

Les cas en Allemagne ont augmenté à un rythme plus rapide pour la deuxième journée consécutive alors que le pays se prépare à lever certaines restrictions à la vie publique. Singapour a signalé son plus grand bond des infections à mesure que la contagion résidentielle s’intensifie. La fermeture de New York a été prolongée jusqu’au 15 mai.

Des avancées importantes:

La plus forte baisse enregistrée des ventes de voitures en Europe (14h02 HK)

Les ventes de voitures en Europe ont subi le montant le plus élevé enregistré en mars, les concessions ayant fermé leurs portes pour limiter la propagation du coronavirus et arrêter la production à travers le continent.

Les immatriculations de véhicules de tourisme ont chuté de 52% sur un an, a déclaré l’Association européenne des constructeurs automobiles dans un communiqué. Le total de 853 077 automobiles est le plus bas depuis au moins 1990, lorsque l’organisme industriel a commencé à collecter des données, s’ajoutant à des accidents similaires en Chine et aux États-Unis.

La réouverture des écoles en Italie est trop risquée: ministre de l’Éducation (13 h 55 HK)

La ministre de l’Éducation, Lucia Azzolina, a averti les Italiens qu’il est peu probable que les écoles rouvrent cette année académique, malgré les mesures prises par d’autres pays pour renvoyer les élèves dans les salles de classe, selon un entretien avec le Corriere della Sera. Le gouvernement travaille toujours sur une décision finale et cherche également des moyens de faciliter une ouverture en septembre, a déclaré le ministre.

Les cas de coronavirus en Allemagne augmentent plus rapidement (13 h 17 HK)

Les cas confirmés de coronavirus en Allemagne ont augmenté à un rythme plus rapide pour le deuxième jour consécutif et le nombre de morts a dépassé les 4000 alors que le pays se prépare à lever certaines restrictions de la vie publique à partir de la semaine prochaine.

Le pays a enregistré 2 945 nouvelles infections en 24 heures, avec un total de 137 698, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le taux d’augmentation des nouveaux cas avait régulièrement diminué pendant six jours jusqu’à jeudi. Le nombre de décès en Allemagne a augmenté de 248, la plus faible augmentation en trois jours, à 4 052, tandis que 77 000 personnes se sont remises de la maladie.

La chancelière fédérale Angela Merkel a annoncé mercredi des mesures préliminaires pour ramener le pays à la normale. Certains petits magasins pourraient commencer à desservir les clients la semaine prochaine, et les écoles rouvriront progressivement au début de mai.

Roche veut commencer à vendre le test d’anticorps début mai (13 h 06 HK)

Roche Holding AG a développé un test d’anticorps pour Covid-19 qui prévoit de commencer à vendre au début du mois prochain, offrant un autre outil de diagnostic qui, selon les experts, sera nécessaire pour éliminer les mesures de distanciation sociale prises à travers le pays. monde.

Le test testera des échantillons de sang pour des anticorps qui montrent si une personne a été infectée par le nouveau coronavirus, a déclaré la société basée à Bâle, en Suisse, dans un communiqué. La production mensuelle pourrait dépasser 50 millions d’ici juin.

Sands suspend le dividende sur l’impact sur les casinos (12:31 pm HK)

Sheldon Adelson suspend le dividende de Las Vegas Sands Corp. en raison de la fermeture de l’industrie des casinos. Elle cherche également à acheter pour la première fois des complexes existants, selon des personnes connaissant le sujet. Adelson a personnellement empoché 1,22 milliard de dollars de dividendes l’an dernier sur un total de 2,37 milliards de dollars.

La Chine revoit le chiffre officiel de la mort du virus (11 h 32 HK)

La Chine a révisé son nombre officiel de décès par coronavirus, ajoutant quelque 1 290 décès à Wuhan, la ville où le virus est apparu pour la première fois en décembre dernier. L’addition, rapportée par les médias d’État, porte le nombre de morts à travers le pays à 4 636.

La révision du chiffre est due à plusieurs raisons, indique le rapport. La première est que certains patients sont décédés à la maison sans voir un médecin ou se faire tester pour le virus, car les hôpitaux étaient débordés pendant le pic de l’épidémie. Des rapports tardifs et incomplets ont également été cités parce que le personnel médical et les institutions étaient submergés par l’épidémie.

La Chine signe un contrat pour la première fois depuis au moins 1992 (10 h HK)

L’économie chinoise a enregistré sa première contraction depuis des décennies au premier trimestre, la crise des coronavirus ayant paralysé une grande partie de la deuxième économie mondiale et affaibli les perspectives mondiales.

Le produit intérieur brut s’est contracté de 6,8% au premier trimestre de l’année précédente, la pire performance depuis au moins 1992, date à laquelle les publications officielles du PIB trimestriel ont commencé, contre la prévision du consensus d’une baisse de 6%.

Le Japon se précipite pour donner 926 $ à tous les citoyens (9 h 46 HK)

Le changement soudain du premier ministre japonais Shinzo Abe aux paiements en espèces indique que le gouvernement n’est plus convaincu que le plan initial était assez rapide ou avait suffisamment de possibilités pour soutenir les ménages alors que le Japon intensifie l’état urgence.

Abe a déclaré jeudi que le gouvernement voulait maintenant donner 100 000 yens (926 $) à tout le monde au lieu de cibler les nécessiteux, une mesure qui pourrait tripler le coût du programme. Il a également élargi sa déclaration d’urgence pour couvrir l’ensemble du pays.

La Chine signale 26 cas, aucun décès (9 h 34 HK)

La Chine a signalé 26 autres cas confirmés de coronavirus le 16 avril, dont 15 à l’étranger. Le pays a enregistré un total de 82 367 infections confirmées. Aucun nouveau décès n’a été signalé.

Le pays a signalé 66 cas asymptomatiques au 16 avril et compte actuellement 1 038 cas sous observation médicale.

LVMH et L’Oréal indiquent que la reprise pourrait bientôt commencer (8 h 06 HK)

Les géants français de la consommation LVMH et L’Oréal SA ont déclaré que la reprise pourrait commencer bientôt, après que le coronavirus ait provoqué une baisse des ventes au premier trimestre. Alors qu’une grande partie de l’Europe et des États-Unis restent paralysés, les magasins ont rouvert en Chine.

Les ventes des magasins Louis Vuitton en Chine continentale ont augmenté d’environ 50% au cours des trois dernières semaines par rapport à la même période il y a un an, selon une personne proche du dossier.

Trump donne des directives aux États pour la réouverture (6h30 HK)

Le président Donald Trump a révélé des lignes directrices sur la réouverture de l’économie américaine qui pourraient permettre aux États et aux employeurs d’abandonner la plupart des pratiques de distanciation sociale en quatre semaines.

Les lignes directrices recommandent aux États de documenter une “trajectoire descendante” dans les cas pendant deux semaines avant de commencer un processus en trois phases pour revenir à une vie presque normale. Les écoles et les jardins d’enfants ne devraient pas rouvrir avant la phase deux, selon les directives, tandis que les restaurants, cinémas et salles de sport peuvent ouvrir dans la phase un s’ils pratiquent une “distance physique stricte”.

Gilead rend public des informations sur la drogue pour Covid-19 (17 h NY)

Gilead Sciences Inc. est devenue publique lorsque le site Web de santé STAT a rapporté que des patients Covid-19 gravement malades traités à Chicago avec le remdesivir expérimental de la société “se remettent rapidement de fièvre et de symptômes respiratoires”.

Presque tous les patients ont été libérés en moins d’une semaine et seulement deux patients sont décédés, a déclaré STAT, citant des commentaires faits cette semaine lors d’un chat vidéo sur les résultats des essais avec des membres de la faculté de l’Université de Chicago.

Cependant, STAT a averti que des essais sont en cours dans d’autres institutions et que les résultats complets de l’étude ne peuvent pas encore être déterminés; Gilead a déclaré au média qu’il prévoyait que les données seraient disponibles à l’avance.

