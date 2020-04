Coronavirus.- Duque annonce un “revenu de solidarité” pour plus de trois millions de familles face à Covid-19

MADRID, 8 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé mardi un “revenu de solidarité” de 160 000 pesos (environ 37 000 euros) à répartir entre plus de trois millions de personnes qui n’ont reçu aucun type d’aide pour tenter de faire face aux conséquences économiques que découlent de la pandémie de Covid-19.

Duque a expliqué que plus de 3 millions de Colombiens, “beaucoup d’entre eux dans le secteur informel”, qui n’étaient pas dans d’autres programmes sociaux, tels que, par exemple, Familles en action, commenceront “à partir de ce mardi pour assister à à travers ce que nous avons appelé le revenu de solidarité “.

L’aide sociale, ont expliqué les autorités, a déjà été directement versée sur les comptes bancaires d’environ 1,2 million de personnes, a informé le directeur du département administratif présidentiel, Diego Molano.

En ce qui concerne le reste, il a ajouté que les familles qui n’ont pas de compte bancaire recevront un SMS pour entrer dans une page Web activée par le gouvernement où elles feront partie d’un “processus de” banarisation “rapide” avec lequel elles pourront se retirer cet argent via un “compte numérique”.

LE PERSONNAGE LATIN, L’ENNEMI D’ISOLEMENT

Pour sa part, le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, a prévenu que les mesures d’isolement pourraient être durcies si la population persistait à ne pas respecter les règles établies jusqu’à présent pour faire face à la pandémie.

“De toute évidence, s’il n’y a pas de discipline sociale, les effets que nous voulons ne seront pas atteints”, a déclaré Ruiz, qui a alerté les Colombiens qu’un pic d’épidémies de maladies respiratoires est attendu entre avril et juin.

“J’ai très peur que nous, qui sommes Latinos et avons une vision beaucoup plus détendue de la vie, ayons de plus grandes difficultés. Si nous ne sommes pas conscients du risque, nous allons assumer des conséquences complexes”, a déclaré Ruiz.

À son tour, il a annoncé que le ministère commencerait à valider les titres médicaux afin de couvrir les pénuries de personnel auxquelles le système de santé colombien doit faire face, comme l’a rapporté la station de radio de Caracol.

“Nous allons valider les qualifications des médecins de l’extérieur de la Colombie selon les paramètres habituels. Le ministère de l’Éducation fait un excellent travail pour rationaliser les processus”, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Santé a cependant précisé que “les mêmes exigences” que d’habitude sont remplies, mais le processus est mené plus rapidement en raison de la situation actuelle.

À ce jour, la Colombie a enregistré 1 780 cas de contagion par coronavirus et 50 décès. Le nombre total de décès dans le monde a dépassé 82 000, tandis que plus de 1,4 million de personnes ont contracté le virus.