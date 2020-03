Coronavirus.- Duque teste négatif pour le coronavirus après avoir été en contact avec un maire colombien infecté

MADRID, 21 mars (EUROPA PRESS) –

Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé qu’il avait subi le test pour diagnostiquer le coronavirus et que le résultat avait été négatif, après avoir été en contact avec le maire de Popayán, Juan Carlos López, qui a contracté le Covid- 19.

“Je me permets d’informer tous les Colombiens qu’après le test Covid-19, le résultat de l’échantillon a été négatif”, a indiqué le président sur le réseau social Twitter.

Duque, qui a réitéré l’appel “aux soins, aux soins personnels et à la responsabilité de l’information et en solidarité avec la santé de tous”, a subi le test après une réunion qui a eu lieu à Casa Nariño, siège du gouvernement colombien , assisté de López, qui a confirmé jeudi qu’il était infecté.

“Dans un acte de transparence, il veut être celui qui confirme que mon test Covid-19 s’est révélé positif”, a déclaré López via le réseau social susmentionné.

Ce n’est pas la première fois que Duque est testé pour diagnostiquer Covid-19, car il a dû exclure la possibilité d’en souffrir après qu’il est apparu que plusieurs des invités d’un forum auquel il avait assisté à Washington avaient eu des contacts avec une personne. infectés.

Bogotá et les départements voisins ont commencé ce vendredi un exercice de confinement obligatoire qui durera jusqu’à lundi. Le Duque Executive a également ordonné le confinement des personnes de plus de 70 ans, la suspension des classes et la fermeture des bars et des restaurants, entre autres mesures.

En Colombie, il y a plus de 120 cas confirmés de coronavirus. À l’échelle mondiale, l’épidémie de Covid-19 a touché plus de 274 000 personnes et le nombre de morts dépasse 11 300.