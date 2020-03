Coronavirus – El Salvador interdit par surprise l’atterrissage de vols commerciaux en raison du coronavirus

MADRID, 16 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé lundi la suspension des atterrissages de vols commerciaux à l’aéroport international Oscar Arnulfo Romero de San Salvador.

“La piste de l’aéroport d’El Salvador est fermée aux avions non cargo jusqu’à nouvel ordre. Les avions en route devront modifier leur plan de vol”, a expliqué Bukele dans un message publié sur Twitter.

De plus, Bukele a averti qu’il avait des informations sur un vol du Mexique à San Salvador avec douze cas confirmés de coronavirus.

“L’avion ne pourra pas entrer dans le pays. Je demande à toutes les personnes qui pensent d’embarquer sur ce vol, NE LE FAITES PAS”, a averti Bukele. “Ceux qui montent à bord de l’avion d’Avianca mettent en danger la vie de leur famille. L’équipage est également en danger”, a-t-il ajouté.

De plus, Bukele a dénoncé les autorités mexicaines “irresponsables” qui autorisent les personnes infectées à voyager. “Ces patients doivent être isolés, ne pas circuler à l’aéroport”, a-t-il déclaré.

Ce même lundi, Bukele a ordonné la fermeture des centres de délivrance des documents d’identité et des gymnases pour une période de 14 jours. En outre, il a demandé aux entreprises, publiques et privées, d’envoyer à leur domicile des personnes souffrant d’insuffisance rénale, de problèmes cardiaques graves ou utilisant des immunosuppresseurs pour une période de 30 jours et avec rémunération.

Toutes les dispositions répondent à l’état d’urgence approuvé pour prendre des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus. Pour le moment, il n’y a aucun cas confirmé dans le pays.