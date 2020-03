Coronavirus.- El Salvador remplace son ministre de la Santé au milieu de la pandémie de coronavirus

MADRID, 28 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a nommé ce vendredi Francisco Alabi comme nouveau ministre de la Santé du pays pour remplacer Ana Orellana, dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Cela a été transféré par le secrétariat de la presse de la présidence salvadorienne sur le réseau social Twitter, qui a précisé que “la priorité d’El Salvador en ce moment est de protéger la vie des Salvadoriens”, sans ajouter plus de détails sur les circonstances dans lesquelles la démission d’Orellana a été décidée.

Cependant, certains médias salvadoriens ont précisé que l’ancien ministre de la Santé a été “absent” pendant la crise provoquée par Covid-19 et que c’est Alabi qui, ces derniers jours, a représenté le portefeuille de la Santé à divers événements.

Alabi a pris ses fonctions après que Bukele s’est adressé au pays pour faire face à la situation des coronavirus dans le pays d’Amérique centrale. Le président a annoncé que six nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, c’est pourquoi le nombre mondial d’El Salvador est passé à 19 positifs.

Dans ce contexte, Bukele a reconnu que Covid-19 “se développe plus rapidement que nos projections ne le disent” et a soutenu que “les données réelles montrent” que son administration n’était pas “alarmiste”, mais conservatrice. “Les chiffres montrent une augmentation plus importante des cas de Covid-19 dans notre pays”, a-t-il insisté, tout en qualifiant le coronavirus “d’implacable”.

D’un autre côté, le chef salvadorien a indiqué qu’il avait ordonné de passer de 300 à 1 000 unités de soins intensifs et a appelé tous les députés à travailler “ensemble”.

“Ce que nous traversons en ce moment, c’est le paradis par rapport à ce qui s’en vient, il ne veut pas être alarmiste, si vous voyez les pays développés, ils souffrent beaucoup et ont de meilleurs systèmes de santé que nous”, a déclaré Bukele. “Faites-le pour votre famille, pour vos enfants, pour vos grands-parents, essayez de ne pas l’attraper”, a-t-il demandé.