Coronavirus en Argentine: comment les hôtels-hôpitaux étaient conditionnés pour hospitaliser et isoler les patients

“Nous avons convenu avec les guildes de la ville de Buenos Aires d’avoir plus de lits dans différents hôtels qui sont ajoutés pour soigner et isoler les patients mineurs et éviter la contagion“Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a annoncé ce matin lors d’une conférence de presse. La directive suit un plan de durabilité du système de santé: décongestionner les soins médicaux pour soutenir la demande, qui, comme prévu, augmentera dans les semaines à venir. Les spécialistes et les autorités estiment que la courbe des cas de coronavirus positifs augmentera lorsque le traitement des échantillons de l’Institut Malbrán sera décentralisé.

Ainsi, en temps de crise, les hôtels-hôpitaux. L’idée principale est “d’aplatir la courbe”. Afin de décompresser les soins, libérer les lits et optimiser le fonctionnement des hôpitaux afin que les cas les plus urgents y soient traités, le gouvernement de Buenos Aires a convenu avec les dirigeants syndicaux du conditionnement des hôtels pour différents travaux sociaux afin de confiner et d’isoler les patients légers ou suspects. Au moins jusqu’à ce que leurs tests soient positifs ou que leur santé empire, ils seront confinés dans des chambres d’hôtel syndicales.

Osecac, le Service social des employés du commerce, a avancé dans la signature d’une entente avec le gouvernement de la ville pour transférer les installations de deux de ses hôtels situés au centre de la région métropolitaine. “Pour que les personnes présentant des symptômes puissent rester et qui doivent attendre, en protection préventive, le résultat des analyses confirmant la présence du virus Covid-19“A fait valoir l’union du mercantile à travers une déclaration.

Infobae visité le Escoria Hotell, l’un des deux établissements offerts par le syndicat dirigé par Armando Cavalieri. Situé à Salta 92, entre l’Avenida de Mayo et Hipólito Yrigoyen et à quelques mètres du 9 de Julio, il était en train d’être rénové et embelli. Sur sa façade, l’enseigne portant son nom manque. Dans la salle d’entrée, il y a des distributeurs de gel d’alcool et des affiches avec des informations concernant le coronavirus. L’hôtel était vide, sans touristes ni invités, juste le personnel indispensable.

Lorsque ce moyen est entré, des travailleurs du ministère de la Santé de Buenos Aires ont préparé les installations. Ils ont installé des ordinateurs, amélioré les services informatiques, vacciné les chambres, préparé les lits. Le bâtiment a sept étages et plus de 40 lits disponibles qui sera destiné aux gardiens des professionnels de santé et aux patients. Chaque chambre dispose d’un lit privé avec les dimensions conventionnelles d’un lit d’hôpital. “Ils recevront une assistance alimentaire, une télévision et des collations, ainsi que des respirateurs pour les cas qui nécessitent plus d’assistance jusqu’à ce que les personnes touchées puissent être transférées dans un centre plus complexe”, a indiqué le syndicat. L’accès sera limité aux visites et aura un nombre limité d’employés pour assurer le fonctionnement de l’hôtel.

On estime que l’hôtel Escorial, administré par la Fédération argentine des employés du commerce et des services (FAECYS), recevra aujourd’hui le premier groupe de patients. Une fois les chambres disponibles occupées, le deuxième hôtel proposé par le syndicat mercantile sera activé: le Hôtel provincial. Son adresse est Bartolomé Mitre 2135, entre Uriburu et Junín. Ils sont actuellement transférés aux passagers de l’intérieur du pays qui y séjournent. Sa capacité double les salles de l’Escorial: il a 80 lits disponibles pour héberger les cas suspects de coronavirus.

«Nous voulons contribuer à ce que le système de santé local élargisse sa capacité d’hébergement en cas d’augmentation du nombre de malades ou de personnes présentant des symptômes et devant attendre les résultats des études. Il est important que nous mettions tous nos efforts dans cette situation. , que nous soyons responsables et prenons les précautions nécessaires “, a fait remarquer, dans le cadre de la prestation de travail social, le président du syndicat, Carlos Pérez.

Mais Osecac n’est pas le seul. Les autres syndicats se sont également mis à la disposition des autorités pour étendre l’offre de soins médicaux.. Des responsables du ministère de la Santé, des directeurs de la CGT et des directeurs médicaux des services sociaux syndicaux ont fondé un comité de crise, d’où ils analyseront vendredi le projet d’un protocole d’urgence sanitaire pour coordonner la répartition des ressources face à l’avancée du coronavirus en le pays. Les actions tendent à déterminer qui assume chaque intrant et chaque dépense du professionnel de la santé.

Le ministre de la Santé de la ville, Fernán Quirós, a confirmé qu’ils travaillaient également avec des hôtels privés. Il a rapporté, lors d’une conférence de presse, que Ils ont déjà loué 300 lits et, à titre d’essai pilote, ils ont admis les quinze premières personnes dans des chambres d’hôtel pour leur isolement. “Cette location va être progressive jusqu’à ce que nous atteignions le pic des besoins où nous aurons environ deux mille lits pour prendre soin de toutes les personnes de la meilleure façon possible”, a-t-il précisé.