Coronavirus en Argentine: fermeture de la clinique Vicente López où 13 infections sont survenues faute de mesures préventives

La mesure conservatoire vise empêcher la propagation de l’épidémie dans cette clinique privée de PAMI, puisque – tel que déterminé par le magistrat- des mesures de sécurité et des soins adéquats ne seraient pas garantis pour préserver la santé des patients, ni du personnel médical et non médical de l’établissement.

Le magistrat a tenu compte du fait que tous les internés -33 au total- ont été admis par le PAMI et, en raison de leur âge élevé, constituent une population à risque. Selon savoir Infobae, le directeur médical du North Health Centre, Jorge PinzettaBien qu’il ait informé la Cour de la liste du personnel de la clinique qui était en contact avec le patient décédé et ordonné que le test soit effectué et leur isolement, il n’aurait pas signalé les mesures qu’il a prises concernant les patients hospitalisés.

En revanche, selon les témoignages et plaintes recueillis, une partie du personnel de la clinique – toujours avec des symptômes – irait travailler, sans avoir exclu qu’ils soient porteurs de COVID-19.

L’opération est menée par des fonctionnaires du Ministère de la santé de la province de Buenos Aires, en coordination avec le domaine de la sécurité et de la santé du Municipalité de Vicente López. Le Police fédérale, avec la participation des pompiers, et la défense civile de la municipalité pour collaborer à la coupe des rues et des détours. Est également présent un responsable de PAMI, le service social pour les retraités, dont la clinique est le prestataire, responsable de la future relocalisation des patients en fonction des disponibilités.

Trésorerie du Direction fédérale du renseignement criminel, en charge de l’inspecteur-commissaire Néstor Fabián Zoya, a effectué des tâches de renseignement à l’extérieur de cette clinique privée pendant la journée, avant la possibilité que l’un des gérants ou propriétaires ait retiré de la documentation ou du matériel informatique, ou effectué un «nettoyage» du lieu avant de l’arrivée de l’équipe épidémiologique du Ministère de la Santé de Buenos Aires. L’arrêté de clôture a été rendu tard hier soir par Arroyo Salgado et comprenait le Ordonnance de mise sous séquestre de tous les dossiers médicaux et de tout document sur support papier ou informatique pertinent pour l’enquête judiciaire.

À cette époque, au sein de la clinique, il y a une équipe pour le contrôle du portefeuille de santé de Buenos Aires et deux épidiomiologues de la région V, avec sa directrice Mariela Torres, ont commencé à effectuer la enquête y évaluation épidémiologique du lieu et de chacun des patients hospitalisés, ainsi que le respect de l’application du Protocole COVID-19.

Arroyo Salgado avait également prévu que, après cette évaluation, sont dirigés vers les hôpitaux municipaux ou provinciaux les plus proches, afin de leur fournir le traitement médical le plus approprié, non seulement en fonction de leurs pathologies, mais également de leur potentiel de porteurs de COVID-19.

Bien que le juge fédéral ait demandé cette mesure ayant le caractère de urgentainsi que évacuation de la clinique, Le ministère de la Santé de Buenos Aires demanderait une prolongation du délai pour se conformer à l’ordonnance du tribunal. Selon des sources de ce portefeuille, ils pencheraient pour une alternative qui n’implique pas la fermeture, «tant que le respect des protocoles respectifs ». “Nous allons faire le évaluation épidémiologique et audit de site, conformément à l’ordonnance du juge, et nous présenterons un rapport pour voir comment continuer “, ont-ils informé Infobae de la Direction Régionale du Ministère de la Santé de Buenos Aires

«Nous voulons garantir que, dans la mesure du possible, les lieux restent ouverts tant qu’ils ne constituent pas un risque pour la société. Nous devons isoler toutes les personnes qui doivent isoler et contrôler le respect du protocole. Pour cela, nous effectuons quotidiennement des enquêtes épidémiologiques et des suivis. Notre position n’est pas de fermer des services, nous n’y voyons pas une solution. L’idée est de chercher à garder le lieu ouvert tant que les réglementations et protocoles sanitaires correspondants sont respectés. Si nous allons fermer tous les endroits où il y a des cas de COVID, la population sera en danger », ont-ils maintenu.

Dans la résolution demandant la fermeture publiée hier soir à la dernière minute, Arroyo Salgado a estimé qu ‘«une multiplicité d’éléments de preuve ont été incorporés dans le dossier – essentiellement par témoignages de personnes liées d’une manière ou d’une autre au centre de santé – qui, combinées à la totalité des circonstances combinées, permettent de maintenir avec un degré de plausibilité fondé que, dans la clinique en question, Un foyer infectieux du virus COVID-19 a été déchaîné, déjà répandu dans toute l’institution avec plusieurs personnes affectées et qu’en outre beaucoup d’entre eux (patients hospitalisés) sont risque réel, pour être une population très vulnérable aux effets du virus en question. En d’autres termes, nous sommes confrontés à un tableau de situation de gravité extrême dans le cadre d’un urgence sanitaire dans lequel se trouve non seulement notre pays, mais le monde entier, et dont les conséquences sont jusqu’à présent inconnues. »

Produit d’avoir été en contact avec le défunt, sans avoir pris les mesures préventives appropriées, Il y a au moins 13 personnes infectées, dont 7 membres du personnel médical et non médical de la clinique, et 6 ont eu des contacts avec le défunt.

La clinique appartient à une société ROPHE SA, dont l’un des propriétaires est Benjamin José Teitielbaum.