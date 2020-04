Coronavirus en Argentine: ils ont arrêté un bus avec 62 passagers en provenance de Jujuy

Dans un contrôle effectué à l’intersection de la Avenue General Paz y Zapiola, la police municipale a arrêté ce jeudi un micro longue distance dans lequel ils ont voyagé plus de 60 passagers, dont plusieurs étrangers, venant de La Quiaca, Jujuy.

À 13 h 55 cet après-midi, un mobile de la «División Anillo Digital» a rapporté avoir vu le bus en Route panaméricaine, puis entrant par le général Paz, en direction de Río de La Plata. Immédiatement, des membres du poste de police de quartier 12-A les ont escortés jusqu’à la hauteur du pont piétonnier Freire, dans le quartier de Saavedra à Buenos Aires.

Jusque là une unité de MÊME pour les examens médicaux des occupants. Dans le micro, de la société Balut, 62 passagers étaient à bord, dont des citoyens de nationalité vénézuélienne, colombienne, brésilienne et péruvienne, en plus de plusieurs Argentins ayant des adresses dans la province de Buenos Aires. Certains sont montés dans le véhicule à La Quiaca et d’autres l’ont fait à San Salvador de Jujuy.

La présence de personnel du Direction nationale des migrations Avec l’intention de Vérifiez le statut d’immigration de tous les retardés.

Les chauffeurs de bus, cependant, Ils ont présenté une autorisation de circulation délivrée par le gouvernement de Jujuy.

Dans le document, signé par le secrétaire à l’intégration régionale et aux relations internationales de la province du Nord, Pablo Fernando Palomares, il est rapporté que “Les 62 passagers détaillés sont autorisés à effectuer le voyage par voie terrestre de la ville de La Quiaca vers la ville de Buenos Aires”.

À son tour, “Il est enregistré que toutes les personnes de la liste mentionnée (de passagers) ils ont effectué la quarantaine correspondante et chacun d’eux a un certificat médical délivré par le personnel médical de la province de Jujuy dans lequel il apparaît qu’ils sont symptomatiques et avec des paramètres stables ».

Compte tenu de cette situation, des sources policières ont indiqué qu’elles corroborer la véracité du document avec les autorités gouvernementales. L’enquête a été confiée au Tribunal pénal et correctionnel fédéral n ° 10, chargé de Julián Ercolini.

Sources du gouvernement de Jujuy consultées par Infobae ils ont partagé avec ce médium un permis élevé au Secrétaire des Transports de la Nation, Gabriel Bermudez, dans lequel il a été communiqué que les passagers étrangers descendraient dans les ambassades du Venezuela, de Colombie, du Brésil et du Pérou, tandis que les Argentins le feraient à la gare routière de Retiro.

Hier, le Centre d’études juridiques et sociales (CELS) Il avait signalé cette situation par le biais de ses canaux sociaux. «Ce matin, la province de Jujuy a emmené un groupe de migrants qui se trouvaient à La Quiaca dans un bus avec une adresse inconnue. Il s’agit d’un transfert obligatoire qui n’est pas approuvé par les mesures sanitaires actuelles ».

Le Secrétaire à la justice et à la sécurité de la ville de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, était présent au contrôle où l’autobus a été retardé et a mis en évidence l’opération de verrou que la force a mise en œuvre pour empêcher le véhicule de bouger.

“Nous faisons une procédure dans une opération dans une entrée de la capitale, un micro venant du nord, nous faisions de la traçabilité avec les forces fédérales et nous l’avons arrêté au général Paz. Il y a 62 personnes dans le bus, principalement des étrangers, et Une procession de migration arrive car nous la trouvons très irrégulière. La serrure opérationnelle de la police de la ville a parfaitement fonctionné », a déclaré le responsable de l’autoroute et au milieu de la procédure.

D’Alessandro a indiqué que l’enquête devra attendre pour savoir quelle est la situation “sanitaire et de documentation»De chaque passager.

Dans la capitale fédérale, il y a 131 points de contrôle, entre les lignes fixes situées à différentes entrées du territoire de Buenos Aires et les mobiles.

Du vendredi 20 mars, le jour de l’entrée en vigueur de l’isolement social préventif et obligatoire dans la ville de Buenos Aires 3 747 personnes ont été détectées en violation de la quarantaine. D’elles, 3 356 ont été retardés, notifiés ou transférés à leur domicile. Alors que le reste, 391, ont été arrêtés.

De plus, au cours de la même période 117 véhicules ont été détournés.

Le dernier rapport du ministère de la Justice et de la Sécurité du gouvernement de Buenos Aires indique également que le nombre d’appels à 147 pour signaler des cas de viol en quarantaine depuis le lundi 16 mars est 11,714.

Concernant les contrôles nocturnes, du 13 mars au jeudi, 2 005 inspections ont été effectuées. À la suite des opérations, 15 magasins (deux clubs de danse et 13 bars) ont été fermés.