Coronavirus en Argentine: ils ont permis l’arrivée de deux vols quotidiens de rapatriement

Au moment de la fermeture des frontières, le gouvernement a lancé son plan de rapatriement progressif des Argentins, qui comprend autorisation pour l’arrivée de jusqu’à deux vols quotidiens vers l’aéroport international d’Ezeiza, terminal inclus dans le soi-disant “couloir sûr”.

Les pays de la région sont une priorité. Également les villes de Miami et Madrid, deux des destinations qui concentrent le plus grand nombre d’Argentins bloqués. Selon infobae, les listes que les consuls font respecter – à la demande exclusive de la Chancellerie – l’ordre de départ, c’est-à-dire la date de départ du passage d’origine. Dans tous les cas, les rapatriés entreront immédiatement dans la quarantaine que le gouvernement a prolongée jusqu’au 12 avril.

Bien qu’il n’y ait pas d’horaire d’arrivée établi, l’arrivée de jusqu’à deux vols quotidiens a été autorisée conformément au champ d’application du décret 331 publié hier au Journal officiel, qui prolonge jusqu’au 12 avril l’interdiction d’entrée dans le pays des étrangers ne résidant pas en Argentine et établit des quotas pour le retour progressif des citoyens et des résidents, après la fermeture des frontières visant à contenir l’avance de Covid-19.

“C’est jour après jour. Et tout doit être coordonné entre les cinq domaines concernés (Chancellerie, Ministères des Transports et de la Santé, Migration et ANAC)“Ont commenté des sources officielles.

Selon le décret, le quota journalier de rapatriement sera de 500 personnes. “Nous allons générer une ouverture ordonnée et programmée des frontières”, a souligné la directrice nationale des migrations, Florencia Carignano.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá a souligné hier le rapatriement de 156 Argentins bloqués dans la ville de Cusco, au Pérou, et transférés à Buenos Aires sur un vol charter organisé par le ministère des Affaires étrangères.

“Nous ramenons 156 Argentins bloqués à Cusco, sur un vol charter géré par la Chancellerie argentine“Le chef du Palacio San Martín, chargé de coordonner le retour au pays des Argentins encore à l’étranger, a fait remarquer dans son compte Twitter officiel, dans le cadre de l’opération ordonnée par le gouvernement national au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le chancelier a également noté: “Nous continuons à travailler pour le retour de nos compatriotes à l’étranger, de manière ordonnée, afin que les autorités sanitaires puissent agir efficacement ».

Le premier des deux vols de retour d’Argentins bloqués à l’étranger, en provenance du Pérou, est arrivé à Ezeiza hier, tandis que l’autre opération prévue, avec des citoyens qui étaient à Cuba, a quitté La Havane peu après 16 h 30. Argentine) et a atterri ce jeudi à Buenos Aires vers 1h25 du matin.

Pour aujourd’hui, l’arrivée du vol Eastern Airlines 9340 2D de la ville de Miami est attendue. Du 17 mars inclus à hier, un peu plus de 60 000 Argentins étaient déjà entrés par l’aérogare d’Ezeiza.

La Direction nationale des migrations (DNM) du ministère de l’Intérieur, également permis 8 franchissements de frontières terrestres entre 8 et 16, permettant l’entrée par jour et par passage jusqu’à 500 personnes.

Les occupants qui entrent dans le pays en voiture privée doivent remplir un certificat de transfert à domicile délivré par la Commission nationale de régulation des transports (CNRT). En ce qui concerne les bus longue distance, le Ministère des transports de la nation fournit un service aux Argentins qui se trouvent aux frontières sans aucune mobilité pour continuer leur voyage.

Les passagers qui entrent par voie terrestre ont une autorisation stricte de se déplacer vers leur domicile déclaré pour effectuer l’isolement social obligatoire et sont considérés comme “en transit” de la frontière à l’endroit indiqué.

Les marches frontalières autorisées pour les véhicules et les bus sont (le calendrier n’affecte pas le transit normal du transport de marchandises et du commerce international):

– Paso de los Libres / Uruguayana (République fédérative du Brésil)

– Gualeguaychú / Fray Bentos (République orientale de l’Uruguay)

– Salvador Mazza / Yacuiba (État plurinational de Bolivie)

– Cristo Redentor, Austral Integration Pass et San Sebastián (République du Chili)

– Clorinda / Puerto José Falcón et Posadas Encarnación, ce dernier seul trafic frontalier de voisinage (République du Paraguay)

Traversées fluviales et maritimes

Les entreprises fournissant le service publieront la programmation de leurs voyages.

Il est important de se rappeler que dans les passages terrestres, aériens et fluviaux, les contrôles effectués par Santé et Migrations ont été renforcés, évaluant les passagers présentant des symptômes compatibles avec les coronavirus, y compris le contrôle de la température corporelle avec des tirs individuels ou collectifs et également avec l’utilisation de caméras thermiques installées, dans le cas de l’aéroport d’Ezeiza.