Coronavirus en Argentine: le gouvernement a élargi la définition d’un cas suspect et une analyse plus approfondie sera effectuée

Le ministère de la santé élargi la définition d’un cas suspect de coronavirus et à partir d’aujourd’hui toutes les personnes présentant des symptômes seront testées anosmie/dysgueusie (perte d’odeur et de goût), 37,5 ° fièvre, toux et détresse respiratoire.

En outre, dans le cas de personnel de santé, ils ne doivent présenter deux de ces symptômes à tester. Pendant ce temps, si un patient perd son odeur ou son goût et que c’est le seul symptôme, Il doit être isolé pendant 72 heures et sera également testé.

La décision d’élargir les critères des cas suspects est liée à l’arrivée du froid et tout ce que l’automne et l’hiver réunissent en termes de maladies saisonnières. De cette façon, si à cette époque de l’année les cas de rhume, de grippe commune et d’autres pathologies augmentent, il est nécessaire d’assouplir les critères pour analyser si une personne souffre de COVID-19 afin que le système de santé détecte le plus grand nombre de personnes atteintes de coronavirus et ont donc des statistiques précises.

Le ministère de la Santé a modifié les critères de détermination des cas suspects pour fin mars. A cette époque, le gouvernement a établi que, compte tenu des symptômes et des besoins connus, il a ajouté que d’avoir séjourné ou résidé dans des zones de transmission locale, communautaire et de conglomérat, c’est-à-dire “La zone métropolitaine de Buenos Aires, Chaco et Santa Fe, la ville de Cordoue, Alta Gracia, Río Cuarto et Ushuaia”.

“Les symptômes” cardinaux “continuent: fièvre avec toux, mal de gorge, essoufflement, avoir été en contact avec un cas confirmé de coronavirus, avoir eu des antécédents de voyage au cours des 14 derniers jours“Et ajoute «Avoir séjourné ou résider dans des zones de transmission locale, communautaire et de conglomérat», rapportait à l’époque le sous-secrétaire aux stratégies de santé, Alejandro Costa.