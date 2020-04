Coronavirus en Argentine: le gouvernement a rejeté la demande de l’Église de célébrer à nouveau les messes

Au milieu de l’isolement obligatoire par le coronavirus, la réouverture de certaines activités a excité la autorités de l’Église catholique L’Argentine avec l’obtention d’une sorte d’exception qui leur permettrait reprendre lentement les activités religieuses. Cependant, au moins pour l’instant, ce ne sera pas possible.

La Conférence épiscopale hier, il a envoyé une lettre au président Alberto Fernández demander formellement le “Ouverture progressive” des églises, dans le but de pouvoir être célébrer à nouveau les messes traditionnelles. Même les évêques Oscar Ojeda et Carlos Malfa ils ont rencontré le secrétaire au culte, Guillermo Oliveri, et évoqué la possibilité de reprendre la célébration de l’Eucharistie “Avec les collections sanitaires dues arrangées” par les autorités nationales: le protocole de sécurité comprendrait services religieux avec moins de personnes, une distance de deux mètres entre les fidèles et sans ligne pour recevoir la communion.

Aucune promesse atteinte: Infobae Hier, il a annoncé que la demande n’avait pas été bien accueillie par le gouvernement, de sorte qu’il avait peu de chances de prospérer. Et il en fut ainsi: ce matin, l’Eglise elle-même a rapporté que son demande rejetée par les autorités gouvernementales.

“En réponse à la demande adressée par la Commission exécutive au gouvernement national, le secrétaire au culte, le Dr Guillermo Olivieri, a indiqué que les autorités nationales continueront d’évaluer la consultation, mais pour l’instant, il est nécessaire de maintenir les mesures de prévention et d’isolement actuelles qui affectent la célébrations religieuses », a résumé la Conférence épiscopale dans un communiqué.

Des sources officielles ont précisé lors du dialogue avec ces médias que la revendication ne venait pas de Rome et que “le pape François n’avait rien à voir”. “Il existe un interne avec certains secteurs qui ne comprennent pas la gravité de la crise sanitaire”, ont-ils analysé.

Rencontre avec des évangéliques

Le président Alberto Fernández a tenu mardi une réunion avec des représentants de la Fédération argentine des églises évangéliques (FAIE), qui ont mis leurs temples à la disposition des autorités nationales, pour servir de centres d’isolement dans le cadre de la lutte contre la pandémie .

Accompagné du Secrétaire Général de la Présidence, Julio Vitobelloet par le secrétaire au culte, le chef de l’État a reçu Nestor Oscar Míguez, président de la FAIE et de l’Église évangélique méthodiste d’Argentine; Osvaldo Corazza, vice-président de l’institution et officier supérieur de l’Armée du Salut; Marcela Mercuri, du New Life Christian Center; Ana María Velilla de De Medio, des Disciples de Christ Church, et Leonardo Schindler, président de l’Église évangélique du Río de la Plata.

La réunion a eu lieu dans le cadre du projet “Soyons un», Impliquant des organisations telles que Cáritas et Amia recevront des dons et distribueront des produits alimentaires et d’hygiène dans les quartiers défavorisés de l’Argentine. Dans ce cas il n’y a eu aucune demande de réouverture des temples. La réunion s’est clôturée par une prière entre les pasteurs et Alberto Fernández, pour “demander le pays, le président et la fin de la pandémie”.