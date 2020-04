Coronavirus en Argentine: les employés suspendus recevront jusqu’à 25% de moins que leur salaire

Les entités syndicales et syndicales sont parvenues à un accord pour permettre à la réduction jusqu’à 25% du salaire des travailleurs suspendus.

La Fédération argentine des employés du commerce et des services (FAECYS), la Chambre de commerce argentine (CAC), la Confédération argentine des entreprises moyennes (CAME) et l’Union des entités commerciales argentines (UDECA) ont célébré conjointement “l’accord d’urgence”. pour la suspension des activités et pour le maintien des emplois et des activités productives », dans lequel le« protocole d’action d’urgence du travail »a été établi à mettre en œuvre dans le secteur.

L’accord en question permet aux entreprises qui ne respectent pas la quarantaine obligatoire de payer au moins 75% du salaire de leurs employés. “Il s’agit d’une mission non rémunératrice, ce qui implique que les cotisations et les cotisations à la sécurité sociale ne doivent pas être versées », les parties signataires ont fait rapport dans un communiqué.

La mesure d’urgence, approuvée par le syndicat et les entités syndicales représentant le secteur commercial, est d’une durée de 60 jours, à compter du 1er avril.

Pendant ce temps, “ceux qui appliquent cet accord-cadre doivent maintenir leurs effectifs sans changements ni licenciements pendant une période égale à la durée de cet accord”, ont-ils expliqué dans le texte de l’accord.

Les entités ont fait référence au décret du gouvernement national par lequel l’interdiction des licenciements sans motif valable et des suspensions de 60 jours a été prononcée. Toutefois, les suspensions opérées en vertu de l’article 223 bis de la loi sur les contrats de travail étaient exclues de ladite interdiction, car selon ce qu’ils ont soutenu, ces réglementations étaient destinées à une situation spécifique d’une ou plusieurs entreprises. “Et pas à une crise généralisée comme celle que nous traversons actuellement.”

“Dans ce contexte, il est impératif d’adopter des mesures, dans le cadre du dialogue social, pour adapter les instruments prévus par la réglementation en vigueur afin de viser leur finalité qui vise à maintenir l’emploi, ainsi qu’à garantir que les travailleurs ne sont pas affectés par l’obtention des prestations syndicales, sociales, médicales et de soins de santé, accordant la priorité à la garantie de la santé et des moyens de subsistance de tous les travailleurs “, ont-ils déclaré dans l’accord. En ce sens, ils ont souligné” éviter les situations d’exploitation qui les travailleurs peuvent souffrir dans leur condition de partie la plus faible de la relation de travail », tout en insistant sur la nécessité d’arbitrer« les mesures nécessaires pour atténuer l’impact que la grave crise sanitaire peut avoir sur l’activité et protéger sources de travail recherchant leur subsistance et leur permettant de traverser ce contexte d’urgence “.

“Nous considérons comme indispensable l’intervention des acteurs sociaux, de la négociation collective et du contrôleur de l’Etat à travers ses instances compétentes, comme des outils indispensables à la mise en œuvre de tout outil d’urgence prévu par la réglementation en vigueur”, ont indiqué le syndicat et le entités syndicales.