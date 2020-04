Coronavirus en Argentine: une maison de retraite a été évacuée de Belgrano avec 19 cas positifs

Une maison de repos dans le quartier de Buenos Aires Belgrano a été expulsé suite à une propagation massive de coronavirus entre les employés et les résidents du lieu. C’est la résidence pour personnes âgées Apart Incas, situé sur le Avenue des Incas au 1000, au coin de la rue Zapiola. Selon les informations, 29 personnes âgées y vivent.

Cet après-midi, plusieurs ambulances du SAME et des services médicaux prépayés se sont rendus sur les lieux pour transférer les personnes âgées. Du gouvernement de la ville de Buenos Aires a indiqué que “Jusqu’à présent, il y a 19 personnes, entre résidents et travailleurs de l’institution, des cas confirmés.”

Dans ce contexte, les autorités gouvernementales ont ajouté qu ‘”en l’absence d’une réponse gériatrique adéquate, SAME est intervenue pour faciliter la procédure de référence pour les patients COVID-19 qui sont restés à l’établissement”.

En outre, ils ont signalé que Des assistants gérontologiques ont été mis à disposition de l’institution, au cas où ils en auraient besoin, afin qu’ils s’occupent des résidents qui restent dans la maison de soins infirmiers.

Ce dernier est dû au fait Des proches de retraités vivant dans cette maison de retraite ont indiqué que les deux médecins qui les soignaient avaient cessé de partir pendant plusieurs jours.

Patricia, fille d’un résident, Il a dit que sa mère est l’une des personnes infectées et sera référée à un sanatorium dans les prochaines heures, après avoir accepté le transfert avec votre prépayé. En dialogue avec les médias, il s’est plaint des actions des autorités gériatriques et a assuré Dimanche matin, ils ont été informés de la contagion par e-mail.

“Ils nous ont envoyé un e-mail l’informant qu’il y avait des cas de coronavirus ici. Nous avons commencé à recevoir des messages en privé afin que nous puissions venir chercher nos parents et prendre en charge, car lundi il n’y aurait plus de personnel. Il y a des gens qui ont eu peur et sont venus chercher les parents et les ont emmenés “, a-t-il dit.

Roxana est un autre membre de la famille qui était présent aux portes de la maison de soins infirmiers au milieu d’un contexte d’incertitude. “Mon père a été testé négatif, mais la personne qui s’occupait de lui, la seule infirmière, a été testée positive. Maintenant, je n’ai aucune idée de comment c’est. Je ne l’ai pas revu depuis le 4 mars. Comme nous savions que ce sont des patients à haut risque, nous avons décidé de nous isoler beaucoup plus tôt. Et nous avons fait des appels vidéo pour communiquer “, a-t-il dit.

“C’était une situation très pénible depuis Dimanche, nous avons reçu l’e-mail nous disant que nous devions emmener nos proches. C’était la seule chose que nous avions pour information. Heureusement, SAME a repris la situation car il n’y a pas de personnel pour s’occuper des grands-parents “, a-t-il ajouté.

L’opération s’est poursuivie jusque tard dans la nuit.

Depuis le début de l’isolement social préventif et obligatoire, il y a eu plusieurs épisodes d’expulsions dans des maisons de repos de la ville de Buenos Aires. Samedi dernier, deux mobiles de la police de la ville de Buenos Aires sont apparus au Institut gériatrique San Lucas, situé à Médine 1650, Parc Avellaneda, après que le fils d’une personne qui y vit a rapporté que plusieurs personnes âgées sur place présentaient des symptômes compatibles avec le coronavirus.