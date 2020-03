Coronavirus, en direct: l’avancée de la pandémie dans le monde

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès en Asie, en Europe, aux États-Unis et des patients confirmés en Amérique latine. Les gouvernements envisagent de prendre des mesures plus drastiques pour arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation.

Les horaires sont exprimés en GMT:

12:00: L’Espagne a enregistré 1 500 nouveaux cas de coronavirus depuis vendredi après-midi, portant l’équilibre de l’épidémie à 5 753 infectés et 136 morts, 15 de plus qu’avant, selon les données publiées ce samedi par le ministère de la Santé.

Le gouvernement espagnol lance ce samedi l’état d’alerte pour lutter contre le coronavirus dans ce pays, le deuxième le plus puni d’Europe qui en moins d’une semaine a multiplié par dix le nombre de personnes infectées.

11h30: Le coronavirus a pris la vie de l’un des commandants supérieurs des Gardiens du Corps de la RévolutionNaser Shabaní, qui a exercé diverses responsabilités au sein de cette élite au cours des 37 dernières années.

Shabaní a été commandant dans divers rangs, en tant que commandant du corps urbain, des corps provinciaux et régionaux et a perdu la vie hier pour être infecté par un coronavirus, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux qui mettent en évidence son leadership militaire.

11:15: Les autorités sanitaires brésiliennes ont annoncé le premier patient coronavirus guéri du pays, où il y a environ une centaine de cas confirmés et 1 500 autres sont sous enquête, sans décès enregistré.

Cela a été confirmé par le coordinateur du Coronavirus Contingency Center dans l’État de Sao Paulo, David Uip, lors d’une conférence de presse à laquelle le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a également participé, entre autres autorités.

10:50: L’Iran a annoncé 97 autres morts du coronavirus. L’équilibre officiel de l’épidémie est passé à 611 morts dans le pays, l’un des plus touchés au monde.

“Ils étaient enregistrés 1 365 nouveaux cas de personnes contaminées au cours des dernières 24 heures », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpur, lors d’une conférence de presse à la télévision. Ce nombre porte à 12 729 le nombre d’infections en Iran.

10h30: La Turquie ferme ses frontières aux citoyens de neuf pays européens, dont l’Espagne. Le pays a annoncé la fermeture de ses frontières aux citoyens de neuf pays européens, dont l’Espagne, dans le cadre de ses mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, comme l’a signalé le ministère de l’Intérieur.

Les pays concernés, avec l’Espagne, sont l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède.

09:45: Le footballeur de l’équipe nationale argentine Germán Pezzella a un coronavirus. «ACF Fiorentina annonce qu’après la positivité du Coronavirus-COVID-19 par Dusan Vlahovic, en présence de certains symptômes, les joueurs Patrick Cutrone et German Pezzella et le kinésithérapeute Stefano Dainelli ont eu un résultat positif. Ils sont tous en bonne santé chez eux à Florence », a annoncé le club dans un communiqué.

9:10: Le gouvernement du Pérou a durci les mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus et a averti que les touristes qui ne déposent pas un affidavit de protocoles de santé ou de quarantaine seront dénoncés et pourraient aller en prison.

08:35: L’ambassadeur du Brésil à Washington, Nestor Forster, positif pour le coronavirusjours après avoir dîné avec le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago. Forster est la troisième personne à avoir été en contact avec Trump le week-end dernier dans son manoir de Floride qui a été testé positif pour COVID-19.

08:00: Apple ferme tous ses magasins hors de Chine jusqu’au 27 mars en raison d’une pandémie. Le premier fabricant de téléphones portables et d’ordinateurs affirme avoir appris sa leçon en Chine, où il a fermé ses magasins lorsque l’épidémie s’est intensifiée et vient de rouvrir. “Le moyen le plus efficace de minimiser la transmission du virus est de réduire les concentrations de personnes et d’augmenter la distance entre elles”, a déclaré Tim Cook dans un communiqué.

07:40: La Russie ferme ses frontières terrestres avec la Pologne et la Norvège pour les étrangers. L’interdiction s’appliquera à tous les étrangers voyageant “pour des raisons professionnelles ou privées” Ceux du Bélarus, les membres des “délégations officielles” et les personnes qui ont un permis de séjour en Russie sont exemptés, selon le communiqué du chef du gouvernement, Mikhail Mishustin.

05:35: Le gouvernement panaméen annulera les vols en provenance d’Europe. “Nous allons parler avec les compagnies aériennes qui viennent de ces pays à risque pour la santé et nous allons faire la liste des pays que nous aurons restreints à voyager au Panama”, a déclaré Gustavo Pérez, directeur général de la Civil Aeronautical Authority, lors d’une conférence de presse.

04:15: Les autorités sanitaires de Bolivie a rapporté ce vendredi que des cas confirmés de coronavirus ils sont passés de trois à dix dans le pays, avec sept nouveaux patients qui étaient en contact avec l’une des premières personnes testées positives pour la maladie.

03:15: La Chine enregistre 11 nouveaux cas de coronavirus, la plupart “importés”. Parmi ces cas, seuls quatre ont été enregistrés dans la ville de Wuhan (centre), épicentre de COVID-19 et où le virus est apparu fin 2019, selon le ministère de la Santé. C’est le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur la maladie en janvier.

01:30: Maduro déclare “l’état d’alarme” après l’arrivée du coronavirus au Venezuela. “Nous commençons une quarantaine collective, une quarantaine sociale”, a-t-il déclaré à la radio et à la télévision après avoir signé le décret de l’état d’alarme, une forme d’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux.

00:00: La Colombie ferme les frontières avec le Venezuela et restreint l’accès à l’Europe et à l’Asie en raison de la pandémie. Le président colombien Iván Duque a annoncé vendredi la fermeture des postes frontaliers avec le Venezuela et restreint l’entrée des étrangers qui se sont rendus en Europe et en Asie au cours des 14 derniers jours, afin de stopper l’expansion du nouveau coronavirus.

23h45: L’Uruguay annoncera le “fermeture partielle»Des frontières et la suspension de tous les spectacles publics en raison du coronavirus. Vendredi soir, lors d’une conférence de presse, le président Luis Lacalle Pou a affirmé que la confirmation des cas forcé le gouvernement à changer d’attitude qu’il avait eu jusqu’à présent avant la pandémie de COVID-19. “Nous sommes dans une phase différente (et qui mérite) un changement d’attitude et d’action du gouvernement“Dit le président avant d’annoncer l’urgence sanitaire.

21h30: Il y a trois nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de personnes infectées s’élève à 34. Jusqu’à présent, deux morts. Le premier était un homme de 64 ans admis à l’hôpital d’Argerich. Il avait voyagé en Italie. Le deuxième décès est survenu ce vendredi à Chaco: un ingénieur de 61 ans hospitalisé à Resistencia. Il était également en Europe et est arrivé dans le pays le 24 février.

21h20: Karina Kufa, l’avocat du président Jair Bolsonaro et le trésorier du parti gouvernemental Alianza por Brasil, ont rapporté vendredi que les résultats de son examen ont montré que avait contracté un coronavirus.

Kufa est la deuxième personne proche du président brésilien qui a été infectée par le virus, après Fabio Wajngarten, chef du secrétariat spécial à la communication (Secom) de la présidence brésilienne.

20h00: Le gouvernement catalan a décidé du confinement total de la région, personne ne pourra entrer ou sortir.

19h30: Donald Trump a déclaré l’urgence nationale pour arrêter la pandémie de coronavirus.

19h00: Ils ont confirmé les quatre premiers cas de coronavirus en Uruguay.

17h20: Le nombre total de décès par coronavirus en Italie s’élève à 1266, après avoir enregistré le record de 250 décès au cours des dernières 24 heures.

17h00: Confirmé le deuxième décès par coronavirus en Argentine.

16:58: Président Donald Trump prévoit de déclarer une urgence nationale vendredi sur le déclenchement de coronavirusinvoquer le Loi Stafford d’ouvrir la porte à davantage d’aide fédérale aux États et aux municipalités, selon deux personnes proches du dossier. Trump il subit de plus en plus de pressions pour que les gouverneurs et les maires du pays intensifient leurs dispositions pour atténuer la propagation, fermer les écoles et annuler les événements publics. Le président a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse à 15 heures. pour faire l’annonce.

16:37: Le maire de Miami, Francis Suarez, a été testé positif au coronavirus après avoir participé à un événement avec Bolsonaro. Il avait été mis en quarantaine préventivement jeudi.

16h30: L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que l’on ne pouvait pas encore dire quand la pandémie de COVID-19, qui a tué plus de 5 000 personnes dans le monde, atteindra son apogée. “Il nous est impossible de dire quand il atteindra un sommet mondial”, a déclaré Maria Van Kerkhove, qui dirige l’unité des maladies émergentes de l’OMS, lors d’une conférence de presse virtuelle, ajoutant que l’Europe “est le nouvel épicentre de la pandémie. “

15:43: Le test que Jair Bolsonaro a subi pour vérifier s’il avait un coronavirus était négatif, comme l’a rapporté le président brésilien sur son compte Twitter officiel.

15h30: La reine Elizabeth II a reporté ses engagements en raison de la propagation du coronavirus, a déclaré vendredi Buckingham Palace, “une prudence raisonnable et pour des raisons pratiques”. La maison royale a déclaré que les visites prévues du monarque de 93 ans la semaine prochaine à Cheshire dans le nord-ouest de l’Angleterre et à Camden dans le nord de Londres “seront reportées”, bien que les audiences “se poursuivent comme d’habitude”.

14:43: Le président Pedro Sánchez a décrété l’état d’alarme dans tout le pays pour le coronavirus. “L’urgence sanitaire et sociale générée par le coronavirus connu sous le nom de COVID-19 crée des circonstances extraordinaires telles que celles prévues par la loi pour fournir au gouvernement des ressources juridiques extraordinaires. Lors de la réunion prévue pour demain, le Conseil des ministres adoptera une série de décisions exceptionnelles dans le cadre de la déclaration de l’état d’alarme qui sera décrétée demain “, a déclaré M. Sánchez dans un message télévisé.

14h20: British Airways devra supprimer des emplois en raison de la baisse d’activité causée par l’épidémie de coronavirus, a averti vendredi son président espagnol, Alex Cruz. “Nous ne pouvons pas maintenir nos effectifs à leur niveau actuel”, a-t-il déclaré, selon une note envoyée au personnel, dont le contenu a été confirmé par un porte-parole. “Nous allons arrêter de couvrir certaines destinations et garder les avions au sol comme jamais auparavant”, a-t-il déclaré.

13:57: La plupart des régions d’Allemagne fermeront leurs écoles à partir de lundi, ont annoncé vendredi les autorités des territoires concernés. Jusqu’à présent, la mesure couvre 10 des 16 régions allemandes, dont la Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus peuplée du pays avec 18 millions d’habitants, ainsi que la Bavière (13 millions) et Berlin.

13:31: Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor, a déclaré vendredi que l’impact du coronavirus sur l’économie est un “problème à court terme”. “Il ne fait aucun doute qu’il existe un problème économique à court terme, mais nous le surmonterons”, a-t-il déclaré dans une interview. Il a également confirmé que le Congrès et le président Donald Trump sont “très proches” de parvenir à un accord de relance pour lutter contre les effets économiques de l’épidémie.

13h20: L’Espagne enregistre déjà 120 décès et plus de 4 200 personnes infectées par le coronavirus, a confirmé le gouvernement. Le dernier chiffre qui avait été rendu public était de 90 décès, ce qui révèle une augmentation alarmante en très peu de temps.

12:58: Le Grand Prix de Bahreïn, prévu pour le 22 mars, a été reporté à une date inconnue en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé ce vendredi les principales autorités de la Formule 1, une décision qui intervient après les annulations des courses en Australie et Vietnam.

12:35: L’Iran a ordonné à ses forces de sécurité de nettoyer les rues du pays dans les 24 heures, dans le but de stopper la propagation du coronavirus, a déclaré vendredi le chef des forces armées. Une commission nouvellement formée supervisera “la vidange des magasins, des rues et des autoroutes”, a déclaré le général de division Mohammad Bagheri dans des propos télévisés.

12:16: La France interdit les réunions de plus de 100 personnes en raison du coronavirus. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce vendredi dans une interview. Le président Emmanuel Macron a ordonné la fermeture, dès lundi, et “jusqu’à nouvel ordre”, des jardins d’enfants, des écoles et des universités pour arrêter la propagation du virus, qui a tué 61 personnes et infecté près de 3 000 personnes dans le pays.

11h57: Le gouvernement hongrois a annoncé vendredi l’annulation du départ du Giro d’Italia le 9 mai à Budapest et des deux prochaines étapes de la course cycliste emblématique, en raison de l’épidémie de coronavirus. “La Hongrie ne pourra pas organiser les trois premières étapes du Giro d’Italia”, a rapporté Mariusz Revesz, chargé d’organiser des événements sportifs pour le gouvernement hongrois, sur sa page Facebook. “L’objectif est que le Giro commence en Hongrie à une autre date”, a-t-il ajouté.

11:33: Il y a déjà plus de 5 000 décès dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus. Au moins 5 043 personnes ont perdu la vie après avoir été infectées, selon un rapport de l’. publié vendredi par des sources officielles. En Chine continentale, 3 176 personnes sont mortes; en Italie, 1 016; et en Iran, 514. Ce sont les trois pays les plus touchés par COVID-19. Plus de 134 300 personnes ont été contaminées dans 121 pays et territoires.

11:22: Un conseiller spécial de l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, a été testé positif pour le coronavirus. Ali Akbar Velayati, la principale référence de Khamenei en matière de politique étrangère, était tellement contagieux d’avoir des contacts avec plusieurs patients infectés. Il est désormais mis en quarantaine.

10h59: L’Espagne a augmenté le nombre de morts à 90 et le nombre de personnes infectées à 3864. La situation est particulièrement alarmante à Madrid, où il y a déjà près de 2 000 personnes infectées et 40 décès, et au Pays basque, qui a déclaré une “urgence sanitaire” après la confirmation de 346 cas et neuf décès.

10:12: Aux États-Unis, le nombre de personnes infectées s’élève à 1 701 cas. Au moins 40 personnes sont mortes et 12 se sont rétablies. Au moins six États ont annoncé la fermeture d’écoles à partir de lundi et pour deux semaines: Ohio, Michigan, Oregon, Maryland, Kentucky et Nouveau-Mexique.

09:54: Le gouvernement estonien a déclaré l’état d’urgence et ordonné une batterie de mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, notamment l’imposition de contrôles aux frontières et la fermeture de toutes les écoles à partir de lundi.

09:43: La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a dépassé 128 000 infections et totalise plus de 4 700 décès dans plus d’une centaine de pays, selon les données des autorités sanitaires compilées par l’Université Johns Hopkins.

09:23: Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a décidé d’abaisser son taux d’intérêt de référence de politique monétaire de 50 points de base, à 1%, après avoir tenu une réunion d’urgence pour examiner l’impact du coronavirus sur l’économie du pays et garantir la stabilité économique au risque d’une “récession prononcée”, comme l’a annoncé l’institution dans un communiqué.

09h00: Les gouvernements du Kenya, du Gabon et du Ghana ont annoncé ce jeudi les premiers cas de nouveau coronavirus sur leurs territoires, ce qui a déjà conduit à des mesures de contrôle pour empêcher une nouvelle expansion de cette épidémie.

08:32: La porte-parole du Département américain Morgan Ortagus a appelé le gouvernement iranien à libérer tous les citoyens “injustement” condamnés à des peines de prison en République islamique, après que le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamad Yavad Zarif ait exigé la levée des sanctions américaines pour faire face à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

08:16: La pandémie du nouveau coronavirus laisse un équilibre sur le territoire américain de plus de 1 600 personnes infectées et un total de 40 décès, selon les données fédérales compilées par l’Université Johns Hopkins.

08h00: Le ministre australien de l’Intérieur, Peter Dutton, a confirmé qu’il avait été testé positif au test médical contre le coronavirus après s’être réveillé avec de la fièvre et un mal de gorge, a rapporté la télévision ABC.

07:23: Vendredi, la Chine n’a annoncé que huit nouvelles infections à coronavirus, le plus bas depuis qu’elle a commencé à publier des statistiques sur l’épidémie à la mi-janvier.

07:18: Un passager et un membre d’équipage d’un navire de la compagnie Costa Cruises, mis en quarantaine au large de la Martinique, sont infectés par le nouveau coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités locales.

07h00: Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a annoncé ce vendredi la déclaration de l’état d’urgence dans le but de contenir la pandémie de coronavirus dans le pays, qui a enregistré jusqu’à présent 27 cas et un décès.

06h30: Un délégué de la mission permanente des Philippines auprès des Nations Unies s’est révélé positif pour le nouveau coronavirus, le premier cas connu au siège des Nations Unies à New York.

06h00: Le président de la Direction nationale de l’aéronautique civile (DINAC), Édgar Melgarejo, a annoncé que le Paraguay suspendra les routes des vols commerciaux en provenance d’Europe à partir de ce samedi jusqu’au 26 mars.

05h30: Le parti Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivie et les alliances électorales Comunidad Ciudadana (CC) ont décidé de suspendre leurs campagnes massives afin de prévenir et de contrôler le nouveau coronavirus.

05:07: Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Gabon, Edgar Anicet Mboumbou Miyakou, et le ministre ghanéen de la Santé, Kwaku Agyeman-Manu, ont annoncé les premiers cas du nouveau coronavirus sur leurs territoires.

05:01: Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a été testée positive pour diagnostiquer le nouveau coronavirus, de sorte que le président restera en quarantaine pendant 14 jours.

04:50: Le président chinois Xi Jinping a invité la communauté internationale à “prendre des mesures urgentes” contre la nouvelle épidémie de coronavirus dans une conversation avec le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

04:21: Le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a annoncé des mesures pour lutter contre une éventuelle arrivée du coronavirus dans le pays, qui n’a actuellement enregistré aucun cas.

04:14: Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a indiqué que le gouvernement sera “très strict” avec des “contrôles sanitaires” dans tous les points d’accès et interdira pendant 30 jours les vols en provenance des régions les plus touchées par le coronavirus telles que l’Europe, les États-Unis, La Chine ou la Corée du Sud, afin d’éviter “autant que possible” que davantage de cas se produisent dans le pays, qui sont aujourd’hui au nombre de 31.

04:02: Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son principal adversaire, Benny Gantz, ont discuté jeudi soir de la possibilité de former un gouvernement d’urgence face à la crise déclenchée par le nouveau coronavirus.

04h00: Le Gouvernement hondurien a opposé son veto à l’entrée dans le pays de personnes originaires d’Europe, de Chine, d’Iran et de Corée du Sud, ni par voie aérienne ni terrestre, à titre préventif pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

03:41: Le ministère autrichien des Affaires étrangères a “fortement” demandé à ses citoyens de rentrer chez eux dès que possible pour éviter d’être exposé au coronavirus et a appelé les touristes potentiels à ne pas entrer dans le pays si cela n’était “pas urgent”.

03:17: Le gouvernement du Pérou a suspendu l’arrivée de vols d’Europe et d’Asie vers le pays comme mesure de prévention du nouveau coronavirus, comme l’a indiqué la présidence du Conseil des ministres péruvien dans un communiqué.

03h00: Les autorités marocaines fermeront les frontières de Ceuta et Melilla au poste frontière de Beni Enzar dans les premières heures de ce vendredi, à titre préventif pour contenir l’entrée de personnes atteintes de coronavirus sur leurs territoires respectifs.

02h30: Le chef de l’opposition israélienne Benny Gantz a déclaré jeudi soir qu’il était prêt à discuter de la possibilité de former un gouvernement d’unité avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu face à la crise des coronavirus.

02h00: Le maire de la ville américaine de New York, Bill de Blasio, a déclaré ce jeudi l’état d’urgence dû au coronavirus, qui a fait jusqu’à présent 35 morts et près d’un millier de personnes infectées, et a prévenu que la crise sanitaire pourrait “Facilement” dure environ six mois.

01h30: Le gouvernement du Soudan a annoncé jeudi l’interdiction d’entrée sur les citoyens de huit pays, dont l’Espagne, en raison du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 4 600 morts dans le monde.

01:13: Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a ordonné jeudi à l’armée de créer un “bureau central de santé et de traitement” pour tenter de faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a jusqu’à présent fait près de 430 morts dans le pays. .

01h00: La Maison royale du Danemark a annoncé l’annulation de tous les événements prévus pour la célébration du 80e anniversaire de la reine Margaret le 16 avril, en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.

00:43 L’Union européenne et le Royaume-Uni ont décidé de suspendre la nomination en face-à-face de leurs équipes de négociation la semaine prochaine à Londres pour éviter les risques de contagion par les coronavirus.Ils recherchent donc désormais des solutions télématiques leur permettant de tenir à distance le cycle de pourparlers aux mêmes dates.

00:39: Les autorités marocaines ont annoncé ce jeudi la suspension jusqu’à nouvel ordre des liaisons aériennes et du trafic maritime de passagers à destination et en provenance de l’Espagne, en raison du nouveau coronavirus.

00.20: Disney a annoncé la fermeture de ses parcs à thème en Floride et à Paris en raison de l’avancée de la pandémie

21h20: Le chef de Podemos, Pablo Iglesias, a confirmé qu’il n’a pas de coronavirus après qu’un test a été effectué après l’infection par son épouse Irene Montero.

20,50: Le parc à thème Disneyland en Californie, aux États-Unis, fermé pendant un mois en raison de la pandémie de coronavirus

20:37: Le gouvernement norvégien a confirmé le premier décès d’un patient dans le pays en raison du nouveau coronavirus et a ajouté qu’il s’agit d’une personne âgée admise dans un hôpital d’Oslo, la capitale.

20:07: Le diocèse de Rome a décidé de fermer toutes ses églises jusqu’au vendredi 3 avril. Une décision prise après la mesure prise par la Conférence épiscopale italienne (CEI) de suspendre les célébrations religieuses à travers le pays, y compris l’annulation des messes, des mariages, des baptêmes et des funérailles

20h00: Confirmé 9 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et 30 sont déjà infectés

19h20: La France a annoncé la fermeture des jardins d’enfants, des écoles et des universités en raison du coronavirus

18h40: New York interdit tous les spectacles de plus de 500 personnes, dont Broadway.

17h20: 189 autres décès dus à des coronavirus ont été signalés en Italie au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 1 016.

16,55: Le gouvernement de l’Équateur a annoncé la suspension des cours dans tous les établissements d’enseignement face à la pandémie de Covid-19, infectée dans le pays depuis 17 ans. La mesure, qui prendra effet à partir de ce vendredi, fait partie de l’urgence sanitaire déclarée mercredi soir.

16h45: La La Bourse de Milan a clôturé une baisse historique de 16,92%. La Bourse de Londres s’est terminée avec des pertes de 9,81%, sa pire séance depuis 1987.

En Amérique latine, le Le marché boursier brésilien rapporte 17,6% et l’IPC du Mexique baisse de 9,2%.

16.40: Nicolás Maduro a déclaré le système de santé vénézuélien “en urgence permanente” avant la pandémie mondiale. De plus, le chef Chavista a annoncé la suspension des vols d’Europe et de Colombie pour un mois. Pour le moment, les autorités n’ont pas de contagion dans le pays.

16h30: Le gouvernement intérimaire de Bolivie a annoncé le suspension des vols à destination et en provenance de l’Europe par le coronavirus. Il a également annoncé la annulation des cours scolaires et événements publics, y compris sportifs et culturels, de plus de 1 000 personnes

16.20: L’Union européenne a ordonné à son personnel “non essentiel” de travailler depuis son domicile à partir de lundi prochain

16.00: Le premier ministre canadien Justin Trudeau Il travaille à domicile sur des soupçons d’infection de sa femme, qui a subi un test de coronavirus après son retour du Royaume-Uni avec certains symptômes.

15,50: La chute des marchés boursiers mondiaux s’approfondit. A Wall Street, le Dow Jones est en baisse de 9,1%; la bourse de Londres a chuté de 9,7% et en Allemagne, l’indice Dax a chuté de plus de 10%.

15h45: L’American Football League (MLS) a suspendu la saison en raison de l’avancée de la pandémie.

15h40: Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a annoncé la interruption de tous les transports à destination et en provenance de la capitale Manille et une quarantaine pour contenir l’expansion du coronavirus.

15h30: Donald Trump a répondu aux autorités européennes qui ont critiqué l’interdiction de voyager aux États-Unis depuis l’Europe (espace Shengen). Selon le président, la mesure aura un “grand impact” sur l’économie et il n’a pas prévenu les gouvernements car “il fallait le faire rapidement”. De plus, il a cadré le fait entre les différends commerciaux: “Quand ils augmentent nos impôts ils ne nous consultent pas”.

15,25: Donovan Mitchell de l’Utah Jazz est le deuxième joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus, a rapporté l’agence AP.

15.20: Le Congrès américain a décidé de fermer ses portes à tous les visiteurs après un employé du Sénat testé positif par coronavirus, le premier cas connu sur Capitol Hill.

15.00: Le maire de New York Bill de Blasio a rapporté ce jeudi fermeture de deux écoles qui partagent un immeuble dans le quartier de Le Bronx après qu’un de ses étudiants ait été testé positif pour le coronavirus, dont le nombre dans cette ville est déjà de 62 cas.

14,55: Le secrétaire à la communication de la présidence de Le BrésilFábio Wajngarten a été testé positif pour le coronavirus. Comme indiqué par le gouvernement, le président Jair Bolsonaro est surveillé, car avec près de 65 ans, il fait partie de la population vulnérable. Tous deux se sont récemment rendus aux États-Unis pour une réunion bilatérale avec Donald Trump.

14,50: Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, a condamné les gouvernements de la région pour leur “complaisance et leur lenteur” à contenir l’impact économique de la pandémie.

14h45: Tennis suspendu. L’ATP a annoncé que ses tournois ne se joueront pas avant les six prochaines semaines, avant le 26 avril.

14h30: Trois joueurs du club de Leicester City ont été mis en quarantaine après avoir montré des symptômes liés au coronavirus.

14,25: Slovaquie a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les étrangers à l’exception des Polonais.

14.20: L’italien Manolo Gabbiadini, attaquant de la Sampdoria, testé positif pour le coronavirus et est le deuxième joueur de Serie A infecté par cette maladie après le défenseur de la Juventus Turin Daniele Rugani

14.20: La sac saint paul il a interrompu sa session pour la deuxième fois ce jour-là, dépassant la nouvelle limite de 15% de perte.

14.20: Le Royaume-Uni a confirmé deux nouveaux décès, portant le nombre total de victimes à 10. Bien qu’il soit l’un des pays européens les plus touchés, il n’est pas inclus dans l’interdiction de voyager aux États-Unis annoncée hier soir par Donald Trump.

14.10: Après la suspension obligatoire à Wall Street pour avoir atteint la limite de perte, la Bourse de New York approfondit sa chute. Le Dow Jones a reculé de 8,5%, l’indice S&P 500 a perdu 7,5% et le Nasdaq, 6,88%. La journée est encore pire en Europe: la Bourse de Londres cède 8,8% et la Bourse de Francfort 9,2%

14.00: L’Ecosse ont signalé 24 nouvelles infections, ce qui porte le total à 60.

13h45: La Colombie a déclaré le “urgence sanitaire»En raison de la pandémie, un chiffre qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles telles que l’interdiction du débarquement des navires de croisière et la tenue d’événements publics avec plus de 500 participants.

13h30: Le gouvernement chinois a annoncé qu’un groupe de neuf personnes avec du matériel de soins intensifs, du matériel de protection médicale et d’autres personnes est parti de Shanghai pour Rome afin d’aider le gouvernement italien, le plus touché en Europe par la pandémie.

13.20: Le cycliste colombien Fernando Gaviria a confirmé qu’il était infecté par un coronavirus. “Je vais bien et je tiens à remercier l’équipe et les personnes qui m’ont parfaitement traité à l’hôpital”, a-t-il déclaré depuis les Émirats arabes unis.

13h15: Inde ferme les collèges, universités et cinémas de New Delhi jusqu’au 31 mars

13h15: La Bolivie confirme le troisième cas de coronavirus, une personne qui était à Madrid et à Miami

13.10: Brasilia Il a suspendu les cours, les événements et contraint les bars à séparer les tables à deux mètres. La capitale du pays s’est différenciée du gouvernement central du président Jair Bolsonaro et a pris des mesures contre le coronavirus pendant cinq jours. Dans les deux Rio de Janeiro, le secrétaire d’État à la Santé a confirmé 2 cas autochtones

13.05: Avec la suspension des cours au Royaume-Uni, des doutes persistent quant à la nutrition des enfants qui dépendent du programme de repas scolaires gratuits. Vic Godard, directeur d’une école secondaire à Passmores, a proposé que le gouvernement saisisse des coupons valides dans les supermarchés pour la valeur de la livraison suspendue.

13h00: Le maire de Barcelone, Ada Colau, a été placé en isolement préventif après avoir été en contact avec des personnes testées positives pour le coronavirus, a rapporté la municipalité. Il y a déjà 145 travailleurs et dirigeants politiques de la mairie de Barcelone qui sont en quarantaine après un cas positif de coronavirus

12,50: L’entreprise Carnaval a annoncé la suspension de leurs croisières pour 90 jours

12h40: La compagnie aérienne LATAM a annoncé une réduction de 30% de ses vols internationaux en raison de la baisse de la demande et des restrictions dues au coronavirus.

12h30: L’Espagne a augmenté le nombre de décès dus aux coronavirus à 84 et le nombre de personnes infectées par 2 968. Es el segundo país más afectado en Europa. Hasta ayer la cifra de víctimas mortales era de 55. Todo el gabinete de ministros fue sometido a pruebas, tras la detección de la enfermedad en la ministra de Igualdad. También los Reyes de España fueron analizados.

12.20: Caen las monedas latinoamericanas. Le real brasileño superó por primera vez la barrera de las 5 unidades por dólar. En tanto, el peso chileno pierde 2,5% hasta los 857 por divisa estadounidense, otro mínimo histórico.

12.15: Los futuros de los índices de acciones estadounidenses tocaron su límite de caída por segunda vez esta semana. Los e-minis del S&P 500 cedían 139,25 puntos, o un 5,08%, hasta su descenso límite de 2.601, lo que anticipa una jornada negra para Wall Street antes de la apertura, en línea con las fuertes pérdidas de los mercados europeos.

12.00: El gobierno de Irlanda anunció el cierre de todos las escuelas, universidades y jardines infantiles a partir de mañana hasta el 29 de marzo. Además, prohibió los eventos cerrados con más de 10 personas y las actividades al aire libre con más de 500 asistentes.

11.35: Bélgica anunció que ha detectado 85 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total de positivos de COVID-19 a 339 personas y tres fallecidos.

11.30: Polonia confirmó la primera muerte en el país por coronavirus

11.20: La escudería McLaren se retira del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, luego del diagnóstico positivo de un miembro del equipo

11.10: La Liga española de fútbol decidió suspender el campeonato por al menos dos semanas por el coronavirus, tras establecerse una cuarentena en todo el Real Madrid por el positivo de uno de sus jugadores de baloncesto, y “posibles positivos en jugadores de otros clubes”.

11.05: Irán reportó 75 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva el total a 429 víctimas fatales. Por tercera jornada consecutiva, es el peor balance diario para la nación persa, que no parece poder controlar el brote epidémico.

11.00: El director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia de coronavirus “es controlable”, pero resaltó que “hace falta una mayor vigilancia para identificar, aislar, diagnosticar y tratar cada caso y romper la cadena de transmisión”. Tedros Adhanom Ghebreyesus resaltó su preocupación porque “algunos países no están enfrentándose a la amenaza con el compromiso político necesario“

10.50: Los dirigentes de la Unión Europea criticaron la decisión “unilateral y sin consulta” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir entrar en su país a los extranjeros procedentes de Europa para prevenir la propagación del coronavirus. En un comunicado de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de su par del Consejo Europeo, Charles Michel, “desaprobaron” la medida.

10.20: Irán solicitó ayuda financiera al FMI por primera vez desde 1962 para poder hacer frente a la epidemia. Es uno de los países más afectados a nivel mundial por el virus.

10.10: La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, está contagiada de coronavirus. En tanto, su marido, Pablo Iglesias, secretario general del partido Podemos y vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez, está en cuarentena. De acuerdo con el protocolo, esta mañana se realizarán pruebas a todo el gabinete.

10.05: La llama olímpica para los Juegos de Tokio fue encendida en Olimpia, en ausencia de espectadores debido al coronavirus en Grecia, que había tenido su primer fallecido esta mañana

10.00: El balance global del Covid-19 contabiliza un total de 126.431 personas contagiadas en 116 países y territorios, 4.641 víctimas mortales y 68.300 personas curadas, según datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

9.45: Austria reportó la primera muerte por coronavirus en su territorio. Se trata de un paciente de 69 años que murió en Viena. El país ha registrado 302 casos, de los cuales cuatro ya se han recuperado.

9.40: El papa Francisco pidió comprensión con las decisiones que los gobernantes toman para luchar contra la epidemia del coronavirus pues, aunque a veces no agradan son, dijo, “por nuestro bien”.

9.25: China canceló los permisos para escalar el Everest debido a la pandemia del coronavirus, a pocas semanas del inicio previsto de la temporada alta.

09:16: Unas 60 personas a bordo de un crucero de río en Camboya permanecen en cuarentena después de que tres pasajeros británicos dieran positivo por el brote del nuevo coronavirus, según han informado este jueves las autoridades sanitarias camboyanas.

08:59: El presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev, anunció la cancelación de todos los actos públicos, en el marco de las medidas para prevenir la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según ha informado la agencia de noticias kazaja Kazinform.

08:53: El pico de transmisiones COVID-19 en China ha llegado a su fin, anunció este jueves un portavoz de la Comisión Nacional de Salud del país asiático y que recoge la agencia estatal Xinhua

08:50: La Bolsa española se hunde el 5,49% en la apertura a la espera del BCE

09:48: La selección de fútbol de Venezuela sacó a dos jugadores de la convocatoria para las eliminatorias mundialistas, ante el riesgo de coronavirus

08:45: Madrid pidió medidas durante 10 días para enfrentar el coronavirus y el Gobierno se negó.

08:36: La Casa Blanca decidió cancelar la recepción con motivo del día de San Patricio que tenía previsto celebrar este jueves y la visita del primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, según informó la cadena de televisión estadounidense CNN.

08:12: El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) comunicará este jueves qué cambios realizarán en la política monetaria con el objetivo de atajar el impacto del coronavirus Covid-19 en la economía de la zona euro.

07:46: El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a la calma a la población mundial ante la reciente declaración del coronavirus como pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha pedido evitar “que el miedo se vuelva viral”.

07:03: El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una alerta de viaje en la que ha instado a sus ciudadanos a “reconsiderar” los viajes internacionales debido al “impacto global” del nuevo coronavirus.

06:57: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se someterá a la prueba del coronavirus, después de que tres ministros del Gobierno y dos senadores anunciaran el miércoles que permanecerían en cuarentena después de haber mantenido contacto con una de las 49 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en todo el país.

06:40: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) informó este jueves de 114 casos nuevos de coronavirus en el país, la cifra más baja confirmada en más de dos semanas.

06:25: El Ministerio de Salud de China confirmó este jueves la muerte de 11 nuevas personas, lo que supone un total de 3.169 fallecimientos, a causa del nuevo coronavirus y el contagio de otras 15, sumando así 80.793, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan al país asiático.

06:10: Según el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la suspensión de viajes decidida por Donald Trump en Estados Unidos hacia y desde el viejo continente, crea riesgo de “perturbación económica”.

04:57: Las bolsas asiáticas cayeron este jueves después de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de los vuelos desde Europa a Estados Unidos durante 30 días debido al coronavirus, que se ha convertido en una pandemia según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

04:45: Nueva York pospuso el desfile anual del día de San Patricio, dijo el alcalde de la ciudad, días después de que otras ciudades estadounidenses cancelaran las celebraciones por el día del patrón de Irlanda por la pandemia del coronavirus.

04:21: El presidente de Ecuador declara la emergencia sanitaria por el coronavirus

04:00: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que el Gobierno inyectará unos 10.000 millones de shekels (2.500 millones de euros) adicionales a la economía israelí para hacer frente al brote de coronavirus, una medida que podría ser ampliada.

03:40: La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció este miércoles el cierre de todos los centros educativos y la prohibición de las reuniones de más de un centenar de personas como medidas para evitar que el brote de coronavirus se siga expandiendo.

03:20: El Gobierno de Egipto anunció la suspensión de las “actividades escolares” a nivel nacional a causa del nuevo coronavirus, que ha dejado un total de 67 casos en el país y un fallecido.

03:15: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles una serie de medidas económicas para intentar mitigar los daños que el coronavirus pudiera ocasionar, en especial, a la industria del turismo en Colombia, entre las cuales está la de facilitar una línea de crédito de 250.000 millones de pesos (unos 63 millones de dólares).

03:00: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles a la oposición por acusar al Gobierno de estar ocultando información acerca de la situación del coronavirus en el país y calificó de “lamentables” estos intentos, aludiendo a que “están desesperados”.

02:30: Corea del Sur anunció este jueves 114 nuevos casos de coronavirus y las autoridades están preocupadas por un nuevo brote en Seúl que amenaza a la capital.

02:00: Guyana confirma su primer caso de Coronavirus

01:30: La NBA suspende temporada tras positivo de coronavirus de un jugador de los Jazz

01:15: Cuba anuncia los primeros tres casos de coronavirus en la isla

00.45: India suspendió todas las visas de turista hasta el 15 de abril.

00.20: Confirman dos nuevos casos en México, en Nuevo León y Querétaro, y el total asciende a 10.

23.40: El Salvador prohibió el ingreso de viajeros procedentes de China, Italia, Corea del Sur, Irán, Francia, Alemania y España y declaró el “Alerta Naranja”. La medida durará en principio 21 días.

23:50: El pre candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos y ex vicepresidente del país, Joe Biden, ha informado este miércoles de que celebrará sus actos de campaña “de forma virtual” debido a la crisis del coronavirus, que ha dejado una treintena de muertos en el país.

23.30: El ejército italiano ha comenzado a patrullar las calles pidiendo a la gente que no deje sus hogares.

22.30: Declararán la emergencia para todo el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos.

22.20: Confirmaron que el jugador de la Juventus Daniele Rugani tiene coronavirus.

21.10: Italia suspendió todas las actividades comerciales en el país, excepto farmacias y venta de alimentos.

21.00: Se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en la Argentina y el total de contagiados asciende a 21

19.00: El gobierno de Bolivia declaró la emergencia nacional por el coronavirus.

18.00: Declaran estado de emergencia en Bay Harbor Islands, Florida, Estados Unidos, tras detectar un caso sospechoso.

16.40: La Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia. Además, el titular del organismo denunció que hay “niveles alarmantes de propagación e inacción” ante el avance de la enfermedad. Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que el número de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 muertos.

16.30: Aplazaron la final de la Copa del Rey de fútbol español entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, prevista para el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla. No se ha definido la nueva fecha.

16.25: España es el segundo país europeo con más casos de coronavirus notificados hasta el momento (2.128, según el último resumen del Ministerio de Sanidad), después de Italia (con 10.146), y por delante de Francia (1.784) y Alemania (1.296).

16.15: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró que la crisis por el coronavirus empeorará. “Puedo decir que veremos más casos y que las cosas empeorarán con respecto a la situación actual”, declaró el funcionario al hablar ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

16.10: La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 prevista para este mes se realizará de forma virtual por preocupaciones sobre el coronavirus. “Por precaución, Estados Unidos decidió organizar la próxima reunión ministerial del G7 por videoconferencia en lugar de la reunión en Pittsburgh”, dijo una vocera del Departamento de Estado.

16.00: El Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Ángeles, una de las ferias de videojuegos más grandes del mundo, fue anulado debido a los temores ligados a la epidemia.

15.50: Irlanda reportó la primera víctima mortal del coronavirus en su territorio

15.30: Kuwait suspenderá todos los vuelos comerciales a partir del viernes hasta nuevo aviso por temor a la propagación del coronavirus.

15.20: Tercer caso positivo en el Congreso español. Se trata de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, miembro del Partido Popular. Previamente se confirmó el contagio de dos legisladores de Vox: Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano.

15.10: GPMoto: la primera fecha de la máxima competición de motociclismo, con sede en Argentina, fue aplazada de abril a noviembre.

14.50: Perú anunció la orden de aislar a los pasajeros que arriben de China, España, Francia e Italia. Además, el presidente Martín Vizcarra aplazó por 15 días el inicio del año escolar, con el fin de prevenir los contagios.

14.35: Todos los partidos de la 26ª jornada de la liga alemana se jugarán a puerta cerrada este fin de semana. En tanto, un jugador profesional dio positivo, en Hanóver (segunda división).

14.25: La compañía aérea alemana Lufthansa a annoncé que anulará unos 23.000 vuelos entre el 29 de marzo y el 24 de abril por la epidemia de coronavirus, y añadió que “se prevén otras cancelaciones más en las próximas semanas”. Por esta epidemia, el grupo también congelará sus contrataciones y ofrecerá vacaciones sin goce de sueldo a sus empleados.

14.20: Casi el 75% de las empresas estadounidenses reportaron problemas de abastecimiento debido a la epidemia de coronavirus y aún más esperan verse afectadas, según una encuesta del sector.

14.10: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmó los primeros dos casos de coronavirus en el país centroamericano, en dos mujeres hondureñas que ingresaron por Tegucigalpa y San Pedro Sula, procedentes de España y Suiza.

14.00: La Bolsa de Nueva York se hunde en el inicio de la jornada bursátil, ante interrogantes sobre las medidas de apoyo económico que planea presentar el gobierno de Estados Unidos para enfrentar los efectos del al coronaviris: el Dow Jones perdía 2,89% y el Nasdaq -2,50%.

13.35: Canadá anunció la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares canadienses (728 millones de dólares) para apoyar la economía del país ante la epidemia de coronavirus. Este fondo “aporta financiamiento a las provincias y territorios para ayudar a prepararse ante cualquier eventualidad y para atenuar los riesgos” en la población, dijo el premier Justin Trudeau.

13.10: Argentina ordenó un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus “Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo el presidente Alberto Fernández.

12.50: El gobierno británico destinará 30.000 millones de libras para contrarrestar efectos del coronavirus. Según el ministro de Finanzas, la crisis tendrá un impacto “significativo pero temporal” en la economía.

12.25: La canciller alemana, Angela Merkel, dijo estar dispuesta a reconsiderar la regla de “déficit cero” para enfrentar con todos los recursos necesarios la epidemia de coronavirus.

12.00: Espagne llegó a los 2.000 casos de coronavirus y 47 fallecidos. La mitad de los contagiados son de la región de Madrid, que suma 31 víctimas fatales.

11.45: La final de la Copa de la Liga francesa, París SG-Lyon, inicialmente prevista el 4 de abril en el Stade de France, fue aplazada, anunció la Liga de Fútbol Profesional (LFP) del país galo, confrontada a las restricciones ligadas al coronavirus

11.20: El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que “para proteger la salud colectiva” se impondrá un “aislamiento preventivo” a las personas que lleguen al país procedentes de España, China, Italia y Francia.

11.00: Irán reportó 63 nuevas muertes por coronavirus, el peor balance diario desde el inicio del brote en el país, y suma 354 víctimas fatales. Además, confirmó 958 diagnósticos positivos, lo que elevó el total de casos a más de 9.000.

10.55: Paraguay analiza prohibir la entrada de ciudadanos de los países más afectados por la epidemia. El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, Bachi Núñez, dijo que presentará un proyecto de declaración para vetar a pasajeros que provengan de las zonas con más casos de contagios y muertes. Hasta ahora se han detectado cinco casos en el país sudamericano.

10.40: Rio de Janeiro autorizará las hospitalizaciones obligatorias para aquellas personas sospechosas de estar infectadas con el coronavirus. El gobernador Wilson Witzel adelantó que el estado publicará en los próximos días un decreto vinculado a la emergencia por la epidemia.

10.30: Catalogne pasó de prealerta a la de alerta, con nuevas precauciones anunciadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien adelantó que serían “medidas más drásticas y contundentes”. En principe, los acontecimientos deportivos se harán a puerta cerrada y se suspendieron “todas las prácticas docentes en el ámbito de la salud” para proteger al personal sanitario, así como los eventos con más de mil personas.

10.15: El gobierno italiano anunció una ayuda excepcional de 25.000 millones de euros (28.300 millones de dólares) para luchar contra la epidemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 600 muertos en el país. De esa suma, la mitad servirá para atender lo más urgente y el resto se utilizará en una fase posterior.

10.00: Israel reportó dos nuevos casos y elevó el total a 76. Entre los pacientes diagnosticados está un empleado que trabaja en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

10.00: Irak anunció la segunda muerte en su territorio por coronavirus. Por su parte, el clérigo Moqtada Al-Sadr dijo que rechazaría cualquier tratamiento médico que haya sido producido por Estados Unidos.

9.45: Kiev, la capital de Ucrania, anunció el cierre de colegios y universidades hasta fines de marzo.

9.30: Cualquier persona que llegue a Beijing del extranjero deberá someterse a una cuarentena obligatoria de 15 días, anunció la alcaldía de la ciudad, en un momento en que los casos del nuevo coronavirus importados aumentan en la capital china. La medida afecta a todos los recién llegados del extranjero sin distinción.

9:30: El brote del nuevo coronavirus ha dejado un balance de cerca de 120.000 personas contagiadas y un total de 4.285 víctimas mortales en todo el mundo, según los datos globales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

9.20: El Banco de Inglaterra baja a 0,25% los tipos de interés debido a la epidemia de coronavirus

9.10: Polonia ordena el cierre de centros educativos y de cines y teatros para frenar los contagios

9:10: El Gobierno de Japón planea mantener durante otros diez días el cierre de escuelas, colegios y guarderías y la prohibición de celebración de actos masivos, en el marco de las medidas para frenar el brote del nuevo coronavirus, informó la cadena de televisión NHK.

08:30: El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Indonesia su primera víctima mortal, una mujer de 53 años de edad que tenía patologías previas, según ha informado este miércoles el Ministerio de Sanidad indonesio.

8.00: Sellar las fronteras de Alemania para prevenir la propagación del coronavirus no funcionaría, dijo el ministro de Salud, quien se opuso a seguir las medidas de la vecina Austria y rechazar la entrada de personas procedentes de Italia. “El virus está en Alemania, está en Europa. Esa es la idea a la que tenemos que acostumbrarnos”, dijo. “Se seguirá propagando aunque se cierren todas las fronteras. Tarde o temprano tienes que dejar entrar o salir a la gente y luego empieza a extenderse de nuevo.”

7:30: El gobierno de Boris Johnson se dispone a presentar el miércoles su primer presupuesto posbrexit en plena crisis del coronavirus, que impuso un cambio de planes al exigir medidas de urgencia para evitar que el impacto de la epidemia hunda la economía.

7:15: Varias empresas de la ciudad china de Wuhan, el epicentro de la epidemia global de coronavirus, serán autorizadas a retomar gradualmente sus actividades fabriles, anunció el miércoles el gobierno de la provincia de Hubei

6:52: Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000, un número que se ha duplicado desde el domingo, según ha informado la prensa estadounidense.

6:00: El Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica anunció este martes el primer caso de coronavirus en el país, una mujer jamaicana procedente de Reino Unido.

5:30: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) comunicó que este martes se han confirmado 242 nuevos contagios del nuevo coronavirus en el país, por lo que el balance total asciende a 7.755, lo que supone un ligero repunte tras cinco días consecutivos a la baja debido al aumento de infecciones en Seúl y áreas de alrededor.

4:20: El Ministerio de Salud de China confirmó este miércoles la muerte de 3.158 personas a causa del brote del nuevo coronavirus y ha cifrado los contagios en 80.778, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan al país asiático.

4:00: Ecuador anunció el martes recortes presupuestarios, reducción de salarios de empleados públicos y más endeudamiento para enfrentar las dificultades derivadas del coronavirus y la caída del precio del petróleo.

3:35: Estados Unidos instó a Irán a liberar “de inmediato” a los estadounidenses detenidos “injustamente” en el país a causa de los casos de coronavirus registrados en su territorio, aludiendo a “razones humanitarias”.

03:33: La cifra de fallecidos por el derrumbe de un hotel destinado a albergar a personas afectadas por el brote de coronavirus en la ciudad china de Quanzhou (este) se ha elevado este miércoles a 26, según han informado las autoridades locales.

2:51: El Gobierno de Paraguay decidió suspender las clases en los colegios del país y prohibir los eventos y las actividades que implican aglomeración de personas durante 15 días como medida de prevención y control del nuevo coronavirus.

00:30: La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó ocho casos de nuevo coronavirus en el país, entre ellos un muerto, que se convirtió en el primer fallecido por el covid-19 en Centroamérica.

00.00: Bolivia confirmó sus dos primeros casos de coronavirus. Ambas personas habían viajado a Italia.

23.00: El Festival Coachella, el gran evento de música previsto para los fines de semana del 10 y 17 de abril en el desierto de California, fue oficialmente pospuesto este martes por los organizadores debido al avance del coronavirus.

21.00: Los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders y Joe Biden, cancelaron sus eventos de campaña en el estado de Ohio debido al coronavirus.

20.30: Pospusieron el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York debido al avance del coronavirus. El tradicional e influyente evento en el que se develan las últimas tendencias en la industria automotriz se realizará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, y no en abril como estaba pautado.

18.00: Confirmaron la primera muerte por coronavirus en New Jersey, Estados Unidos

17.40: El número de muertos por coronavirus en Italia asciende a 631, con 10.149 casos confirmados

16.50: El estado de Nueva York anunció la imposición de un “área de contención” de un kilómetro y medio en torno a la localidad de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor “foco de infección del país” del coronavirus. “Es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte”, dijo sobre la cuarentena el gobernador Andrew Cuomo.

16.15: El Gobierno griego anunció el cierre de los centros educativos de todo el país durante dos semanas para evitar la propagación del coronavirus, en línea con las medidas adoptadas por otros países europeos.

16.00: Perú confirmó dos nuevos casos de coronavirus y eleva a 11 el total de diagnósticos positivos.

15.30: La aerolínea de bandera Iran Air anunció que reanudará los vuelos a Europa tras una suspensión de dos días, con excepciones para Viena, Estocolmo y Gotemburgo.

15.15: Se suspendió el Festival de cine de Málaga, previsto a iniciar al 13 de marzo hasta el 22, por las recomendaciones del gobierno español de evitar viajes. Las autoridades indicaron que están trabajando para determinar una nueva fecha.

15.00: La Comisión Europea expresó su apoyo a las “medidas audaces” adoptadas por Italia para hacer frente al coronavirus, un días después de que Roma extendiera a todo el país las medidas de confinamiento para luchar contra la propagación de COVID-19.

14.45: El gobierno español anunció la suspensión todos los actos con más de 1.000 personas en Madrid, Vitoria y La Rioja, las zonas más afectadas por el virus.

14.40: Las autoridades francesas anunciaron que todos los partidos de fútbol de la primera y segunda división se jugarán sin público hasta el 15 de abril.

14.20: Primera víctima mortal en Marruecos. Una anciana de 89 años murió en Casablanca tras ser dar positivo al regresar de un viaje a Italia.

14.10: El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, postergó una gira prevista para la semana próxima a Asia Central, debido a la epidemia del nuevo coronavirus. El jefe del Pentágono debía viajar a India, Pakistán y Uzbekistán del 16 al 20 de marzo pero decidió suspender el viaje “para quedarse en Estados Unidos y ayudar a manejar la respuesta del Departamento de Defensa” al virus Covid-19.

14.00: La Fundación Bill y Melinda Gates y otras dos organizaciones de caridad prometieron el martes entregar hasta 125 millones de dólares para acelerar el desarrollo de tratamientos para el coronavirus.

13.45: España reportó cuatro nuevas muertes y el total de víctimas fatales llegó a 35. Además, la cifra de contagiados supera los 1.600.

13.30: La basílica y la plaza de San Pedro estarán cerradas al público hasta el 3 de abril “para evitar la propagación del nuevo coronavirus”, anunció este martes el Vaticano en un comunicado. Esta medida entra en vigor este martes y significa que los fieles y los turistas no podrán reunirse el miércoles en la plaza de San Pedro para la tradicional audiencia del papa, que será retransmitida por video.

12.50: El gobierno español suspendió todos los vuelos directos entre España e Italia.

12.30: La Liga de fútbol española confirmó que los partidos se jugarán sin público por al menos dos semanas

12.00: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró: “Estamos solo al comienzo de esta epidemia”

11.40: El secretario general del partido español Vox, Javier Ortega Smith, dio positivo por cornavirus. El partido ultraderechista reconoció que fue un “error” realizar una cita multitudinario en Madrid durante el fin de semana, pero culpó al gobierno socialista por no prohibir eventos masivos.

11.20: El gobierno español anunció que adoptará medidas para “facilitar” el teletrabajo, para “aliviar” la carga económica de las empresas en las cuotas de la Seguridad Social y evitar el desempleo. Los contagiados en el país superan los 1.200, mientras 31 personas han muerto por el virus.

11.00: Irán anunció la muerte de otras 54 personas infectadas por el coronavirus, el balance diario más importante desde que apareció la epidemia en el país, uno de los más afectados del mundo. La cifra lleva a un total de 291 el número de fallecidos. Además, los contagiados suman 8.042 infectados (881 nuevos).

10.15: La aerolínea British Airyways canceló todos sus vuelos a Italia hasta el 4 de abril

9.50: El partido entre Barcelona y Nápoles por la Liga de Campeones, que se jugará el 18 de marzo en el Camp Nou, se disputará a puerta cerrada, según se decidió en una reunión celebrada este martes entre representantes de la Generalitat y del club catalán.

9.30: Las autoridades de China han cerrado 14 hospitales temporales que habían habilitado en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del nuevo coronavirus, ante la progresiva reducción del número de pacientes contagiados.

9.00: Air France ha reducido en un 25% su programa de vuelos en Europa durante marzo, y una parte significativa tiene que ver con el recorte del 50% aplicado a las conexiones con Italia, cuyo gobierno ha generalizado a todo el país las medidas de confinamiento por el coronavirus.

8.00: El papa Francisco pidió a los sacerdotes que “tengan el valor de salir e ir a visitar” a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus, durante la misa matinal en su residencia, la casa Santa Marta.

7.30: El presidente chino Xi Jinping llegó a Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus, en su primera visita a esta ciudad, un signo de que las autoridades están empezando a controlar la propagación de la enfermedad.

6.00: Vietnam suspendió la exención de visado para viajeros provenientes de ocho países europeos para contener la epidemia de COVID-19, que en los últimos días ha doblado el número de casos después de tres semanas sin contagios. La directiva anula la exención de visado para ciudadanos de España, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia y Reino Unido.

5:30: Le gouvernement de Japón aprobó el martes un proyecto de ley con medidas para un eventual “estado de emergencia”, que permitiría a las autoridades imponer el confinamiento de personas y requerir edificios para ser utilizados como hospitales.

3:00: Burkina Faso y Panamá confirmaron que han diagnosticado los primeros casos del nuevo coronavirus en sus territorios.

2:30: El número de muertos por el derrumbe de un hotel designado para los afectados de coronavirus sucedido en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian, ha aumentado este martes a 18, según han informado las autoridades locales.

2:00: El crucero ‘Grand Princess’, con más de 3.500 personas a bordo, ha atracado este lunes en el puerto de Oakland, en California, después de que los ocupantes se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero por coronavirus y se hayan confirmado 21 casos.

1:30: China reportó el martes otros 17 muertos por la epidemia de coronavirus, y con ello el total de víctimas fatales a nivel mundial superó los 4.000, de acuerdo con un conteo realizado por ..