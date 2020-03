Coronavirus, en direct: l’avancée de la pandémie dans le monde

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès en Asie, en Europe, aux États-Unis et les premiers patients confirmés en Amérique latine. Les gouvernements envisagent de prendre des mesures plus drastiques pour arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation.

Les heures sont exprimées en GMT:

9.40: Le pape François a demandé à comprendre les décisions que les dirigeants prennent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus parce que, bien que parfois ils ne soient pas agréables, ils le sont “pour notre bien”.

9.25: La Chine a annulé les permis de grimper l’Everest en raison de la pandémie de coronavirus, quelques semaines après le début prévu de la haute saison.

09:16: Une soixantaine de personnes à bord d’une croisière fluviale au Cambodge restent en quarantaine après que trois passagers britanniques ont été testés positifs pour l’épidémie du nouveau coronavirus, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires cambodgiennes.

08:59: Le président kazakh Kasim Jomart Tokayev a annoncé l’annulation de tous les événements publics, dans le cadre des mesures visant à empêcher la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, comme l’a rapporté l’agence de presse kazakhe. Kazinform.

08:53: Le pic des transmissions de COVID-19 en Chine a pris fin, a annoncé jeudi un porte-parole de la Commission nationale de la santé d’Asie par l’agence d’Etat Xinhua.

08h50: La bourse espagnole baisse de 5,49% à l’ouverture en attendant la BCE

09:48: L’équipe de football vénézuélienne a retiré deux joueurs de l’appel à la qualification pour la Coupe du Monde, au risque de coronavirus

08h45: Madrid a demandé des mesures pendant 10 jours pour faire face au coronavirus et le gouvernement a refusé.

08:36: La Maison Blanche a décidé d’annuler la réception à l’occasion de la Saint-Patrick qu’elle avait prévu de célébrer ce jeudi et de la visite du Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, selon la chaîne de télévision américaine CNN.

08:12: Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) annoncera ce jeudi quels changements ils apporteront à la politique monétaire dans le but de lutter contre l’impact du coronavirus Covid-19 sur l’économie de la zone euro.

07:46: Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé au calme de la population mondiale avant la récente déclaration du coronavirus comme pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a demandé d’empêcher “la peur de devenir virale”. “

07:03: Le Département d’État américain a publié une alerte aux voyageurs invitant ses citoyens à “reconsidérer” les voyages internationaux en raison de “l’impact mondial” du nouveau coronavirus.

06:57: Le président philippin Rodrigo Duterte subira le test de coronavirus après que trois ministres du gouvernement et deux sénateurs ont annoncé mercredi qu’ils resteraient en quarantaine après avoir maintenu le contact avec l’une des 49 personnes qui ont été diagnostiquées avec le maladie à travers le pays.

06:40: Le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a signalé jeudi 114 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, le nombre le plus bas confirmé en plus de deux semaines.

06:25: Le ministère chinois de la Santé a confirmé jeudi la mort de 11 nouvelles personnes, représentant un total de 3.169 décès, dus au nouveau coronavirus et à la contagion de 15 autres, ajoutant ainsi 80.793, après une nouvelle journée de diminution du nombre de les cas qui affectent le pays asiatique.

06:10: Selon le président du Conseil européen, Charles Michel, la suspension des déplacements décidée par Donald Trump aux États-Unis à destination et en provenance du vieux continent crée un risque de “perturbation économique”.

04:57: Les stocks asiatiques ont chuté jeudi après que le président Donald Trump a annoncé la suspension des vols d’Europe vers les États-Unis pendant 30 jours en raison du coronavirus, qui est devenu une pandémie selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

04h45: New York a reporté le défilé annuel de la Saint-Patrick, a déclaré le maire de la ville, quelques jours après que d’autres villes américaines ont annulé les célébrations de la fête des patrons en Irlande pour la pandémie de coronavirus.

04:21: Le président de l’Équateur déclare une urgence sanitaire due au coronavirus

04h00: Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi que le gouvernement injecterait 10 milliards de shekels supplémentaires (2,5 milliards d’euros) dans l’économie israélienne pour faire face à l’épidémie de coronavirus, une mesure qui pourrait être élargie.

03:40: Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a annoncé mercredi la fermeture de toutes les écoles et l’interdiction des réunions de plus d’une centaine de personnes pour empêcher la propagation de l’épidémie de coronavirus.

03h20: Le gouvernement égyptien a annoncé la suspension des “activités scolaires” à l’échelle nationale en raison du nouveau coronavirus, qui a laissé un total de 67 cas dans le pays et un décédé.

03h15: Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé ce mercredi une série de mesures économiques pour tenter d’atténuer les dommages que le coronavirus pourrait causer, en particulier à l’industrie du tourisme en Colombie, parmi lesquels une ligne de crédit de 250 000 millions de pesos (environ 63 millions de dollars).

03h00: Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a critiqué mercredi l’opposition pour avoir accusé le gouvernement de cacher des informations sur la situation du coronavirus dans le pays et a qualifié ces tentatives de “regrettables”, faisant allusion au fait “qu’elles sont désespérées”.

02h30: La Corée du Sud a annoncé jeudi 114 nouveaux cas de coronavirus et les autorités s’inquiètent d’une nouvelle épidémie à Séoul qui menace la capitale.

02h00: Le Guyana confirme son premier cas de coronavirus

01h30: La NBA suspend la saison après un coronavirus de joueur de jazz positif

01h15: Cuba annonce les trois premiers cas de coronavirus sur l’île

00h45: L’Inde a suspendu tous les visas touristiques jusqu’au 15 avril.

00.20: Ils confirment deux nouveaux cas au Mexique, à Nuevo León et Querétaro, et le total s’élève à 10.

23h40: Le Salvador a interdit l’entrée de voyageurs en provenance de Chine, d’Italie, de Corée du Sud, d’Iran, de France, d’Allemagne et d’Espagne et a déclaré l ‘”Alerte Orange”. La mesure durera initialement 21 jours.

23h50: Le pré-candidat démocrate à la présidence des États-Unis et ancien vice-président du pays, Joe Biden, a annoncé mercredi qu’il tiendrait ses événements de campagne “virtuellement” en raison de la crise des coronavirus, qui a fait trente morts dans le pays. le pays.

23h30: L’armée italienne a commencé à patrouiller dans les rues pour demander aux gens de ne pas quitter leur domicile.

22h30: Déclarer une urgence pour tout le comté de Miami-Dade, en Floride, aux États-Unis.

22h20: Ils ont confirmé que le joueur de la Juventus Daniele Rugani avait un coronavirus.

21.10: L’Italie a suspendu toutes ses activités commerciales dans le pays, à l’exception des pharmacies et des ventes d’aliments.

21h00: Deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Argentine et le nombre total de ceux infectés s’élève à 21

19h00: Le gouvernement bolivien a déclaré une urgence nationale pour le coronavirus.

18h00: Ils déclarent l’état d’urgence dans les îles Bay Harbor, en Floride, aux États-Unis, après avoir détecté un cas suspect.

16.40: L’Organisation mondiale de la santé a déclaré Covid-19 comme une pandémie. En outre, le chef de l’agence a indiqué qu’il y avait “niveaux alarmants de propagation et d’inaction»À mesure que la maladie progresse. Tedros Adhanom Ghebreyesus a rapporté que le nombre de cas de Covid-19 au cours des deux dernières semaines a été multiplié par 13 en dehors de la Chine, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, avec plus de 118000 cas signalés dans 114 pays et 4291 décès.

16h30: Ils ont reporté la finale de la Copa del Rey en football espagnol entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, prévue le 18 avril au stade La Cartuja de Séville. La nouvelle date n’a pas été définie.

16,25: L’Espagne est le deuxième pays européen avec le plus de cas des coronavirus signalés à ce jour (2 128, selon le dernier résumé du ministère de la Santé), après l’Italie (avec 10 146), et devant la France (1 784) et l’Allemagne (1 296).

16h15: Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis, a déclaré que la crise des coronavirus va s’aggraver. “Je peux dire ça nous verrons plus de cas et que les choses vont empirer par rapport à la situation actuelle», A déclaré le fonctionnaire lors d’une allocution devant la Commission de contrôle et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants.

16.10: La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 prévue ce mois-ci se tiendra pratiquement sur les inquiétudes concernant le coronavirus. “Par précaution, les Etats-Unis ont décidé d’accueillir la prochaine réunion ministérielle du G7 par vidéoconférence au lieu de la réunion de Pittsburgh”, a déclaré une porte-parole du département d’Etat.

16.00: L’Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles, l’une des plus grandes foires de jeux vidéo au monde, a été annulée en raison des craintes liées à l’épidémie.

15,50: L’Irlande fait état du premier décès du coronavirus sur son territoire

15h30: Le Koweït suspendra tous ses vols commerciaux à partir de vendredi jusqu’à nouvel ordre par crainte de la propagation du coronavirus.

15.20: Troisième cas positif au Congrès espagnol. Il s’agit de la deuxième vice-présidente du Congrès des députés, Ana Pastor, membre du Parti populaire. Auparavant, la contagion de deux législateurs Vox était confirmée: Javier Ortega Smith et Carlos Zambrano.

15.10: GPMoto: La première date de la compétition maximale de motos, basée en Argentine, a été reportée d’avril à novembre.

14,50: Le Pérou a annoncé l’ordre d’isoler les passagers en provenance de Chine, d’Espagne, de France et d’Italie. En outre, le président Martín Vizcarra a reporté la rentrée scolaire de 15 jours, afin de prévenir les infections.

14,35: Tous les matchs de la 26e journée de la ligue allemande se joueront à huis clos ce week-end. Pendant ce temps, un joueur professionnel s’est révélé positif à Hanovre (deuxième division).

14,25: La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé que annulera environ 23 000 vols entre le 29 mars et le 24 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, ajoutant que “d’autres annulations sont attendues dans les prochaines semaines”. Du fait de cette épidémie, le groupe va également geler ses embauches et proposer des vacances non rémunérées à ses salariés.

14.20: Selon une enquête de l’industrie, près de 75% des entreprises américaines ont signalé des problèmes d’approvisionnement dus à l’épidémie de coronavirus et encore plus s’attendent à être affectées.

14.10: Le président de HondurasJuan Orlando Hernández a confirmé la deux premiers cas de coronavirus dans le pays d’Amérique centrale, chez deux femmes honduriennes entrées par Tegucigalpa et San Pedro Sula, d’Espagne et de Suisse.

14.00: La Bourse de New York sombre au début de la journée de négociation, avant les questions sur les mesures de soutien économique que le gouvernement américain envisage de présenter pour faire face aux effets des coronaviris: le Dow Jones perd 2,89% et le Nasdaq -2,50%.

13,35: Le Canada a annoncé la création d’un fonds canadien d’un milliard de dollars (728 millions de dollars) pour soutenir l’économie du pays face à l’épidémie de coronavirus. Ce fonds «fournit du financement aux provinces et aux territoires pour aider à se préparer à toute éventualité et à atténuer les risques» au sein de la population, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

13.10: Argentine commandé un isolement obligatoire pendant 14 jours aux personnes qui entrent dans le pays d’Amérique du Sud en provenance des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus «Ce n’est pas volontaire, ce n’est pas une recommandation. S’il ne se conforme pas, il commettra un crime qui met en danger la santé publique », a déclaré le président Alberto Fernández.

12,50: Le gouvernement britannique allouera 30 000 millions de livres pour contrer les effets du coronavirus. Selon le ministre des Finances, la crise aura un impact “significatif mais temporaire” sur l’économie.

12,25: La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle était prête à reconsidérer la règle du “déficit zéro” pour faire face à l’épidémie de coronavirus avec toutes les ressources nécessaires.

12.00: Espagne atteint les 2 000 cas de coronavirus et 47 décès. La moitié des personnes infectées sont originaires de la région de Madrid, qui totalise 31 morts.

11h45: La finale de la Coupe de la Ligue française, Paris SG-Lyon, initialement prévue le 4 avril au Stade de France, a été reportée, a annoncé la Ligue française de football professionnel (LFP), face à des restrictions liées à la coronavirus

11.20: Le président de La ColombieIván Duque a annoncé que “pour protéger la santé collective” a “isolement préventif»Aux personnes arrivant dans le pays depuis l’Espagne, la Chine, l’Italie et la France.

11.00: L’Iran a signalé 63 nouveaux décès en raison du coronavirus, le pire bilan quotidien depuis le début de l’épidémie dans le pays, et totalisant 354 décès. En outre, il a confirmé 958 diagnostics positifs, portant le nombre total de cas à plus de 9 000.

10,55: Paraguay analyses pour interdire l’entrée des citoyens des pays les plus touchés par l’épidémie. Le chef du banc Honor Colorado à la Chambre basse, Bachi Núñez, a déclaré qu’il présenterait un projet de déclaration pour opposer son veto aux passagers qui viennent de zones avec plus de cas d’infection et de décès. Jusqu’à présent, cinq cas ont été détectés dans le pays sud-américain.

10.40: Rio de Janeiro autorisera les hospitalisations obligatoires pour les personnes soupçonnées d’être infectées par le coronavirus. Le gouverneur Wilson Witzel a annoncé que l’Etat publierait dans les prochains jours un décret relatif à l’urgence due à l’épidémie.

10h30: Catalogne Il est passé de la pré-alerte à l’alerte, avec de nouvelles précautions annoncées par le président de la Generalitat, Quim Torra, qui a annoncé qu’elles seraient “des mesures plus drastiques et plus énergiques”. En principe, les événements sportifs se dérouleront à huis clos et “toutes les pratiques d’enseignement dans le domaine de la santé” ont été suspendues pour protéger le personnel de santé, ainsi que événements avec plus d’un millier de personnes.

10.15: Le gouvernement italien a annoncé un aide exceptionnelle de 25 000 millions d’euros (28,3 milliards de dollars) pour lutter contre la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 600 morts dans le pays. De cette somme, la moitié servira à s’occuper des plus urgents et le reste sera utilisé à un stade ultérieur.

10.00: Israël ont signalé deux nouveaux cas et porté le total à 76. Parmi les patients diagnostiqués, il y a un employé qui travaille à l’aéroport international Ben Gourion.

10.00: Irak a annoncé le deuxième décès sur son territoire à cause d’un coronavirus. Pour sa part, le religieux Moqtada Al-Sadr a déclaré qu’il rejetterait tout traitement médical produit par les États-Unis.

9.45: Kiev, la capitale de L’Ukraine, a annoncé la fermeture des collèges et universités jusqu’à fin mars.

9h30: Quiconque atteint Pékin l’étranger doit se soumettre à un Quarantaine obligatoire de 15 jours, a annoncé la mairie de la ville, à un moment où les cas de nouveaux coronavirus importés augmentent dans la capitale chinoise. La mesure affecte tous les nouveaux arrivants de l’étranger sans distinction.

9h30: L’épidémie du nouveau coronavirus a laissé un solde d’environ 120 000 personnes infectées et un total de 4 285 décès. dans le monde entier, selon les données mondiales collectées par l’Université Johns Hopkins.

9.20: La Banque d’Angleterre abaisse les taux d’intérêt à 0,25% en raison de l’épidémie de coronavirus

9.10: La Pologne ordonne la fermeture de centres éducatifs et de cinémas et théâtres pour lutter contre les infections

9h10: Le gouvernement du Japon prévoit de maintenir la fermeture des écoles pendant encore dix jours, les écoles et les jardins d’enfants et l’interdiction d’organiser des événements de masse, dans le cadre des mesures visant à arrêter l’épidémie du nouveau coronavirus, a rapporté la chaîne de télévision NHK.

08h30: L’épidémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a fait son premier décès en Indonésie, une femme de 53 ans qui avait des pathologies antérieures, comme l’a rapporté mercredi le ministère indonésien de la Santé.

8.00: Sceller les frontières de l’Allemagne pour empêcher la propagation du coronavirus ne fonctionnerait pas, a déclaré le ministre de la Santé, qui s’est opposé à suivre les mesures de l’Autriche voisine et à refuser l’entrée de personnes en provenance d’Italie. «Le virus est en Allemagne, il est en Europe. C’est l’idée à laquelle nous devons nous habituer », a-t-il déclaré. “Il continuera de s’étendre même si toutes les frontières sont fermées. Tôt ou tard, vous devez laisser entrer ou sortir les gens, puis ça recommence à se propager. »

7h30: Le gouvernement de Boris Johnson s’apprête à présenter mercredi son premier budget postbrexit au milieu de la crise des coronavirus, qui a imposé un changement de plan en exigeant des mesures d’urgence pour éviter que l’impact de l’épidémie ne sombre dans l’économie.

7h15: Plusieurs entreprises de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l’épidémie mondiale de coronavirus, seront autorisées à reprendre progressivement leurs activités de fabrication, a annoncé mercredi le gouvernement de la province du Hubei.

6:52: Aux États-Unis, les cas de coronavirus ont déjà dépassé 1 000, un nombre qui a doublé depuis dimanche, comme le rapporte la presse américaine.

6h00: Le ministère jamaïcain de la Santé et du Bien-être a annoncé mardi le premier cas de coronavirus dans le pays, une Jamaïcaine originaire du Royaume-Uni.

17h30: Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC, pour son acronyme en anglais) a rapporté que ce mardi 242 nouvelles infections du nouveau coronavirus ont été confirmées dans le pays, portant le solde total à 7 755, ce qui représente un léger rebond après cinq jours consécutifs de baisse en raison de l’augmentation des infections à Séoul et dans les régions avoisinantes.

4:20: Le ministère chinois de la Santé a confirmé mercredi la mort de 3 158 personnes en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus et a estimé les infections à 80 778, après une nouvelle journée de baisse du nombre de cas qui affectent le pays asiatique.

16h00: L’Équateur a annoncé mardi des coupes budgétaires, une baisse des salaires des fonctionnaires et davantage de dettes pour faire face aux difficultés causées par le coronavirus et la baisse du prix du pétrole.

3:35: Les États-Unis ont exhorté l’Iran à libérer “immédiatement” les Américains détenus “injustement” dans le pays en raison de cas de coronavirus enregistrés sur son territoire, en invoquant des “raisons humanitaires”.

03:33: Le bilan des victimes de l’effondrement d’un hôtel destiné à héberger les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus dans la ville chinoise de Quanzhou (est) est passé à 26 mercredi, selon les autorités locales.

2:51: Le gouvernement du Paraguay a décidé de suspendre les cours dans les écoles du pays et interdire les événements et activités impliquant le surpeuplement de personnes pendant 15 jours comme mesure de prévention et de contrôle du nouveau coronavirus.

00:30: Le ministre de la Santé du Panama, Rosario Turner, a confirmé huit cas de nouveau coronavirus dans le pays, dont un mort, qui est devenu la première personne à mourir de Covid-19 en Amérique centrale.

00.00: La Bolivie a confirmé ses deux premiers cas de coronavirus. Les deux personnes avaient voyagé en Italie.

23h00: Le Coachella Festival, le grand événement musical prévu les week-ends des 10 et 17 avril dans le désert californien, a été officiellement reporté ce mardi par les organisateurs en raison de l’avancement du coronavirus.

21h00: Les pré-candidats démocrates à la présidentielle Bernie Sanders et Joe Biden ont annulé leurs événements de campagne dans l’Ohio à cause du coronavirus.

20h30: Le Salon international de l’auto de New York a été reporté en raison de l’avancement du coronavirus. L’événement traditionnel et influent au cours duquel les dernières tendances de l’industrie automobile sont dévoilées aura lieu entre le 28 août et le 6 septembre, et non en avril comme prévu.

18h00: Confirmé le premier décès par coronavirus dans le New Jersey, États-Unis

17h40: Le nombre de décès par coronavirus en Italie s’élève à 631, avec 10 149 cas confirmés

16,50: L’État de New York a annoncé l’imposition d’une «zone de confinement» d’un kilomètre et demi autour de la ville de New Rochelle, dans le comté de New York, Westchester, où se trouve le plus grand «foyer d’infection du coronavirus dans le pays». “C’est une action dramatique, mais c’est l’objectif principal du pays et c’est une question de vie ou de mort”, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo à propos de la quarantaine.

16h15: Le gouvernement grec a annoncé la fermeture d’écoles à travers le pays pendant deux semaines pour empêcher la propagation du coronavirus, conformément aux mesures prises par d’autres pays européens.

16.00: Le Pérou a confirmé deux nouveaux cas de coronavirus et porte le total des diagnostics positifs à 11.

15h30: Le porte-drapeau Iran Air a annoncé qu’il reprendrait ses vols vers l’Europe après une suspension de deux jours, à l’exception de Vienne, Stockholm et Göteborg.

15h15: Le Festival du film de Malaga, prévue pour commencer du 13 au 22 mars, par les recommandations du gouvernement espagnol pour éviter les déplacements. Les autorités ont déclaré qu’elles travaillaient pour déterminer une nouvelle date.

15.00: La Commission européenne a exprimé son soutien aux “mesures audacieuses” prises par l’Italie pour lutter contre le coronavirus, un jour après que Rome a étendu les mesures de confinement à l’ensemble du pays pour lutter contre la propagation du COVID-19.

14h45: Le gouvernement espagnol a annoncé la suspension de tous les événements avec plus de 1 000 personnes à Madrid, Vitoria et La Rioja, les zones les plus touchées par le virus.

14.40: Les autorités françaises ont annoncé que tous les matches de football de première et deuxième division se joueront sans public jusqu’au 15 avril.

14.20: Premier décès en Le maroc. Une femme de 89 ans est décédée à Casablanca après avoir été testée positive à son retour d’un voyage en Italie.

14.10: Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a reporté une tournée prévue la semaine prochaine en Asie centrale, en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. Le chef du Pentagone devait se rendre en Inde, au Pakistan et en Ouzbékistan du 16 au 20 mars, mais a décidé de suspendre le voyage “pour rester aux États-Unis et aider à gérer la réponse du ministère de la Défense” au virus Covid-19.

14.00: La Fondation Bill & Melinda Gates et deux autres organisations caritatives se sont engagées mardi à fournir jusqu’à 125 millions de dollars pour accélérer le développement de traitements pour le coronavirus.

13h45: L’Espagne a signalé quatre nouveaux décès et le nombre total de victimes mortelles a atteint 35. En outre, le nombre de personnes infectées dépasse 1 600.

13h30: La La basilique et la place Saint-Pierre seront fermées au public jusqu’au 3 avril “Pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus”, a annoncé mardi le Vatican dans une déclaration. Cette mesure prend effet ce mardi et signifie que les fidèles et les touristes ne pourront pas se réunir mercredi sur la place Saint-Pierre pour le public traditionnel du pape, qui sera diffusé en vidéo.

12,50: Le gouvernement espagnol suspendu tous les vols directs entre l’Espagne et l’Italie.

12h30: La Ligue L’équipe espagnole de football a confirmé que les matchs se joueront sans public pendant au moins deux semaines

12.00: Le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré: “Nous ne sommes qu’au début de cette épidémie”

11h40: Le secrétaire général du parti espagnol Vox, Javier Ortega Smith, a été testé positif pour le cornavirus. Le parti d’extrême droite a reconnu que c’était une «erreur» de faire une réunion massive à Madrid au cours du week-end, mais a accusé le gouvernement socialiste de ne pas interdire les événements massifs.

11.20: Le gouvernement espagnol a annoncé qu’il adopterait des mesures pour “faciliter” le télétravail, pour “alléger” la charge économique des entreprises sur les quotas de sécurité sociale et éviter le chômage. Les personnes infectées dans le pays dépassent les 1 200, tandis que 31 personnes sont mortes du virus.

11.00: L’Iran a annoncé la mort de 54 autres personnes infecté par le coronavirus, le équilibre quotidien le plus important depuis l’apparition de l’épidémie dans le pays, l’un des plus touchés au monde. Le chiffre conduit à un total de 291 le nombre de personnes décédées. En outre, le nombre infecté 8 042 infectés (881 nouveaux).

10.15: La compagnie aérienne British Airyways a annulé tous ses vols vers l’Italie jusqu’au 4 avril

9,50: Le match entre Barcelone et Naples pour la Ligue des champions, qui se jouera le 18 mars au Camp Nou, se tiendra à huis clos, comme décidé lors d’une rencontre qui s’est tenue ce mardi entre des représentants de la Generalitat et du club catalan.

9h30: Les autorités chinoises ont fermé 14 hôpitaux temporaires qu’elles avaient permis dans la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus, compte tenu de la réduction progressive du nombre de patients infectés.

9.00: Air France a réduit son programme de vols en Europe de 25% au cours du mois de mars, et une part importante est liée à la réduction de 50% appliquée aux correspondances avec l’Italie, dont le gouvernement a généralisé les mesures de confinement dans tout le pays par le coronavirus.

8.00: Le papa Francisco Il a demandé aux prêtres “d’avoir le courage de sortir et de rendre visite” aux malades atteints du nouveau coronavirus, lors de la messe du matin à leur domicile, la maison de Santa Marta.

7h30: Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Wuhan, épicentre de l’épidémie de coronavirus, lors de sa première visite dans cette ville, signe que les autorités commencent à maîtriser la propagation de la maladie.

6.00: Le Vietnam a suspendu l’exemption de visa pour les voyageurs de huit pays européens pour contenir l’épidémie de COVID-19, qui a doublé ces derniers jours le nombre de cas après trois semaines sans infections. La directive annule l’exemption de visa pour les citoyens d’Espagne, du Danemark, de Norvège, de Finlande, de Suède, d’Allemagne, de France et du Royaume-Uni.

17h30: Le gouvernement de Japon Mardi a approuvé un projet de loi avec des mesures pour un éventuel “état d’urgence”, qui permettrait aux autorités d’imposer le confinement des personnes et d’exiger que les bâtiments soient utilisés comme hôpitaux.

15h00: Burkina Faso et Panama ont confirmé avoir diagnostiqué les premiers cas du nouveau coronavirus sur leur territoire.

14h30: Le bilan des morts de l’effondrement d’un hôtel désigné pour les personnes touchées par le coronavirus qui s’est produit dans la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, a augmenté ce mardi à 18, selon les autorités locales.

2h00: Le navire de croisière ‘Grand Princess’, avec plus de 3 500 personnes à bord, a accosté ce lundi dans le port d’Oakland, en Californie, après que les occupants ont été mis en quarantaine après la mort d’un passager par coronavirus et ont été confirmés 21 cas.

1h30: La Chine a signalé mardi 17 autres décès dus à l’épidémie de coronavirus, portant le nombre total de morts dans le monde à plus de 4 000, selon un décompte de l’..

23h00: Le président salvadorien Nayib Bukele condamné à interdire l’entrée de personnes espagnoles en prévention en raison de l’épidémie de coronavirus

22h20: Donald Trump a annoncé qu’il enverrait au congrès une série de mesures de secours économiques pour lutter contre le coronavirus, notamment une réduction des taxes sur le travail et un programme de protection des travailleurs non salariés.

21h00: Le Premier ministre italien Giuseppe Conte déclare l’ensemble du pays dans la “zone rouge”, limitant les mouvements entre les villes et les réunions dans les espaces publics. Il a également annoncé la suspension du football de Serie A.

19h00: La communauté de Madrid a ordonné la fermeture de tous les établissements d’enseignement, y compris les écoles et les universités, en raison de l’avancée du coronavirus.

18h50: Le nombre de décès dus à des coronavirus en Italie s’élève à 463, avec un total de 9 172 cas confirmés, a annoncé lundi l’agence de protection civile.

18h20: Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a annulé son discours pour le nouvel an persan en raison du coronavirus.

18h00: Israël mettra en quarantaine toute personne qui arrive dans le pays depuis l’étranger.

17h20: Le Comité olympique italien a suspendu toutes ses activités sportives jusqu’au 3 avril.

16,50: Les autorités du US Center for Disease Control ont demandé aux personnes âgées d’acheter de la nourriture, des médicaments et de se préparer à rester à la maison. Les personnes âgées sont le groupe d’âge le plus vulnérable au coronavirus, car la grande majorité des décès ont plus de 70 ans.

16h30: L’OMS a averti que le le risque de pandémie de coronavirus “est devenu très réel”. En outre, il a indiqué que plus de 70% des personnes infectées en Chine ont déjà été guéries.

16.20: Les autorités de Washington DC ont demandé la mise en quarantaine de plusieurs centaines de personnes après une éventuelle exposition au premier cas confirmé de nouveau coronavirus dans la capitale nationale, identifié comme le recteur de l’éminente église épiscopale. Le maire du district de Columbia, Muriel Bowser, a déclaré lundi que toute personne entrée dans la Christ Church de Georgetown le 24 février ou entre le 28 février et le 3 mars est invitée à se mettre en quarantaine pendant deux semaines. à partir de la date de votre entrée dans l’église.

16.10: L’Allemagne a enregistré lundi les deux premiers décès dus à l’épidémie. Une femme de 89 ans est décédée à Essen, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré le bureau du maire de la ville dans un communiqué. L’autre décès est survenu dans la même région, à Heinsberg, une ville proche de la frontière avec les Pays-Bas.

16.00: Chypre a signalé deux cas de coronavirus. Avec cette confirmation, todos los países de la Unión Europea han sido alcanzados por la epidemia.

15.30: Kim Jong-un evacúa a los diplomáticos extranjeros. Un vuelo especial desde Corea del Norte llegó a una remota región del noreste de Rusia, al parecer llevando a diplomáticos y otros extranjeros en medio de estrictas medidas aplicadas por el gobierno norcoreano contra el brote del coronavirus. La dictadura comunista no ha confirmado ni un solo caso de COVID-19, pero la prensa estatal ha reportado que miles de personas han sido colocadas en cuarentena como medida de precaución.

15.10: La prensa de Irlanda reporta la cancelación del desfile anual de San Patricio en Dublín programado para el 17 de marzo. Actualmente el país tiene 21 casos confirmados.

15.00: Donald Trump relativizó las muertes por el coronavirus. “El año pasado murieron 37 mil estadounidenses por la gripe común. (…) Nada se cierra, la vida y la economía continúan. Hasta ahora hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensen en eso!”, escribió en Twitter. La epidemia tiene unas semanas en Estados Unidos y amenaza con expandirse por varias regiones.

14.30: Decenas de pasajeros fueron puestos en cuarentena en el barco de crucero “A-Sara” en Luxor, en el sur de Egipto, después de que se evacuara a 45 personas que contrajeron el nuevo coronavirus. “Hay cerca de 80 personas a bordo, pasajeros y tripulantes, confinados en cuarentena por 14 días”, declaró por teléfono a la . Philippe Gruwé, de 54 años, miembro de un grupo de turistas que estaba realizando un crucero por el Nilo.

13.30: La bolsa de San Pablo cae más de 9% en la apertura y el real brasileño alcanzó una cotización récord de 4,80 por dólar. Por su parte, el peso chileno se desplomó frente al dólar, para cotizarse en 842 pesos por unidad.

13.20: Motín en Italia. Las autoridades reportaron seis muertos tras el motín del domingo, en el que reclusos de una cárcel en el norte del país que protestaban las restricciones de visitas por la epidemia. Irrumpieron en la enfermería y sufrieron una sobredosis de metadona.

13.10: El jefe del equipo médico de expertos chino, Zhong Nanshan, afirmó que la epidemia durará a nivel global al menos hasta junio, mientras los nuevos casos en el país asiático continuaron bajando, aunque las autoridades instaron a no relajar las estrictas medidas de prevención y control impuestas en el país.

13.05: El FMI recomendó a los gobiernos otorgar ayudas directas a los hogares y empresas, así como alivios fiscales para enfrentar el impacto económico de la epidemia. Además, pidió una “respuesta internacional coordinada”.

12.55: El encendido de la antorcha olímpica, programado para este próximo jueves en las ruinas de la antigua Olimpia, se celebrará bajo estrictas medidas contra el COVID-19. El Comité Olímpico Heleno (HOC, por sus siglas en inglés) ha decidido cerrar el acceso al público para el encendido de la llama.

12.50: La Reserva Federal de EEUU aumentará los montos que inyecta diariamente a los mercados financieros en 50.000 millones de dólares hasta alcanzar 150.000 millones, como una medida de protección económica ante la epidemia del nuevo coronavirus.

12.30: La Colombie detectó dos nuevos casos en personas que viajaron a España, con lo que subió a tres el número de contagios, informó el ministerio de Salud. Los pacientes son un hombre de 34 años, que está en el municipio de Buga (suroeste), y una mujer de 50 en la ciudad de Medellín.

12.00: Irán reportó 43 nuevas muertes por el coronavirus, lo que eleva el total de víctimas fatales a 237. La cifra de contagiados creció en 595, con lo que el balance llegó a 7.161.

11.10: El gobierno de Italia está preocupado por la falta de acatamiento de la cuarentena en las zonas comprometidas: “Debemos entender que todos debemos cumplir y no debemos contrarrestar estas medidas. No debemos intentar ser vivos”, dijo el premier Giusseppe Conte.