Coronavirus, en direct: l’épidémie poursuit sa progression dans le monde

Le coronavirus continue de se développer dans le monde, avec de nouveaux cas de contagion et de décès en Asie, en Europe, aux États-Unis et les premiers patients confirmés en Amérique latine. Les gouvernements analysent la prise de mesures plus drastiques pour stopper l’avancée de la souche, qui, bien qu’elle n’ait pas un taux de mortalité élevé, présente des difficultés pour une détection précoce qui contribue à ralentir la propagation.

Les horaires sont exprimés en GMT:

12,35: L’Union européenne a augmenté le risque de flambée de coronavirus de modéré à élevé

12h30: Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé la suspension de toutes les sorties de l’Elysée qui n’ont rien à voir avec la crise des coronavirus, qui a également provoqué la fermeture du musée du Louvre et l’annulation du Salon du livre de Paris. Le président a ainsi supprimé tous les déplacements prévus cette semaine “qui n’étaient pas urgents” pour “être disponibles pour d’autres priorités”, a déclaré à Efe un porte-parole officiel.

12.10: L’Iran a signalé 12 nouveaux décès, ce qui porte à 66 le nombre de morts dans le pays. À son tour, le nombre d’infections a fait un bond de plus de 50%, après que les autorités ont signalé 523 nouveaux cas, ce qui donne un total de 1 501.

12.00: Les autorités italiennes ont confirmé que le Duomo de Milan rouvre ses portes après la fermeture du public dans le cadre de mesures de prévention

11h45: – Les les décès en Italie après avoir été infectés par le coronavirus s’élèvent à 41, après que le gouvernement de la Lombardie eut signalé que, dans cette région, le chiffre était passé de 24 à 31.

11,35: Le gouvernement portugais a confirmé le premier cas de coronavirus infecté dans le pays, un homme qui était dans le nord de l’Italie en vacances. De plus, un autre homme qui s’est récemment rendu en Espagne pour le travail a été testé positif lors d’une première analyse et le résultat d’un nouveau test devrait confirmer son diagnostic.

11h20: La Inde a confirmé lundi deux nouveaux cas de coronavirus chez des personnes ayant voyagé en Italie et à Dubaï, un mois après avoir détecté trois positifs dans le sud du pays

11.00: Le musée du Louvre à Paris, il n’a pas non plus ouvert ses portes lundi, par crainte des travailleurs de propager le virus, selon un porte-parole du syndicat des salariés. C’est la galerie culturelle la plus visitée au monde.

10,25: La nouvelle épidémie de coronavirus ralentira considérablement l’économie mondiale en 2020, a déclaré l’OCDE, qui a décidé de ramener ses prévisions de croissance mondiale de 2,9% à 2,4%. La Chine, locomotive de la croissance mondiale depuis trois décennies, devrait croître de 4,9% en 2020, 0,8 point de pourcentage de moins que dans les prévisions précédentes, a indiqué l’Organisation de coopération et de développement économiques.

10.20: Le virus affecte actuellement 61 pays, ce qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé à porter son évaluation des risques à son plus haut niveau.

10.05: La Corée du Sud a signalé 599 nouveaux cas de coronavirus et huit nouveaux décès, faisant un total de 4 335 infections et 26 décès causés par l’agent pathogène, qui continue de causer la majorité des infections dans le sud-est du pays asiatique

9.45: Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a demandé aux citoyens de voter ce lundi aux élections législatives, malgré la crainte généralisée de l’épidémie de coronavirus. «Allez voter. Le problème des coronavirus est complètement sous contrôle. Les gens peuvent voter en toute confiance », a-t-il déclaré aux journalistes, après avoir voté et demandé à la population d’ignorer les« fausses nouvelles »qui pourraient les dissuader d’aller dans les bureaux de vote. Israël compte 10 cas de coronavirus.

9,35: Wuhan, la ville chinoise au centre de l’épidémie de coronavirus, a fermé son premier hôpital temporaire, l’un des 16 construits à la hâte pour gérer l’épidémie, après avoir libéré les derniers patients récupérés, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. La nouvelle de la fermeture a coïncidé avec une forte diminution du nombre de nouveaux cas dans la province du Hubei, mais le pays reste en alerte, les citoyens chinois rentrant chez eux ayant été testés positifs pour le virus.

9.10: L’Egypte et l’Algérie ont confirmé lundi de nouveaux cas de coronavirus sur leur territoire, augmentant le nombre de patients enregistrés en Afrique, alors que dans le cas de l’Indonésie a annoncé les premières infections.

8h14: Les ministres des finances du G7 et ceux de l’Eurogroupe tiendront une réunion téléphonique cette semaine pour “coordonner leurs réponses” à l’impact du nouveau coronavirus sur la croissance mondiale. Une réunion similaire de l’Eurogroupe est prévue mercredi. “Il y aura une action concertée”, a déclaré le ministre français de l’économie.

7h48: Le chef de la secte sud-coréenne, lié à la moitié des cas du nouveau coronavirus en Corée du Sud, s’est excusé pour la responsabilité de son organisation dans la propagation de l’épidémie. «Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères à la population, au nom des membres»Il a déclaré aux journalistes de Gapyeong (nord) Lee Man-hee, fondateur de l’église Jesus Shincheonji. L’homme de 88 ans s’est agenouillé deux fois avant de se prosterner, le front au sol, devant la presse.

6:53: Une entreprise qui exploite un restaurant-croisière dans la ville japonaise de Kobe a déclaré faillite lundi en raison de l’impact que les annulations ont eu sur l’entreprise depuis janvier en raison de préoccupations concernant l’épidémie du nouveau coronavirus. L’entreprise, Luminous Cruising, accumulera une dette de 1 240 millions de yens (10 millions d’euros). La société exploitait le Luminous Kobe 2, l’une des plus grandes croisières de restaurants au Japon avec une capacité de 1000 passagers, qui proposait des visites de jour et de nuit autour du port de Kobe surplombant les points emblématiques de la ville japonaise de l’ouest du Japon.

6h35: Bourse Tokyo a clôturé avec une avance de 0,95% dans son principal indicateur, grâce à la promesse de la Banque du Japon (BoJ) de fournir une “liquidité” suffisante à la nervosité sur les marchés mondiaux du coronavirus. L’indice de référence Nikkei a terminé la journée avec une avance de 201,12 points et s’établissait à 21 344,08 unités. De son côté, Topix, qui regroupe les entreprises de la première section (celles ayant la capitalisation boursière la plus élevée), a enregistré une avance de 15 points (0,99%), à 1 525,87 entiers. Le Nikkei a ainsi laissé une séquence de cinq jours consécutifs de baisse en raison de l’inquiétude des investisseurs quant à la propagation continue de Covid-19 dans le monde, qui a provoqué une baisse cumulée d’environ 10% de l’indice depuis le 20 dernier. Fevrier

4:48: Le ministère thaïlandais de la Santé a annoncé lundi la décision de reporter la célébration du Grand Prix de Moto de Thaïlande, prévu le 22 mars, de manière préventive avant l’expansion de Covid-19.

03h15: Un septuagénaire infecté par le nouveau coronavirus est devenu le samedi deuxième décès lié à la maladie sur le territoire américain, alors qu’un premier cas a été confirmé à New York, selon les autorités. Le décès, qui était le premier survenu à l’hôpital Evergreen de Kirkland, près de Seattle (Washington), a été signalé dimanche par des responsables de la santé.

14h30: La Corée du Sud a enregistré près de 500 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le total à plus de 4 000, selon le bilan quotidien annoncé lundi par les autorités. Ils ont également annoncé quatre autres morts, avec ce qui sont déjà 22.

01:23: L’équilibre mondial de la nouvelle épidémie de coronavirus dépassé les 3000 morts, après que les autorités chinoises ont annoncé 42 autres morts. Les 42 morts ont été enregistrés dans la province du Hubei, où l’épidémie a commencé en décembre avant de se propager dans une soixantaine de pays. En Chine continentale, le nombre de morts est passé à 2 912, selon les autorités sanitaires locales.

01:10: Les autorités sanitaires de New York ont ​​confirmé dimanche le premier cas de coronavirus dans l’État, et ont déclaré que c’était une femme dans la trentaine qui s’était récemment rendue en Iran. La patiente a été confinée à son domicile et L’agence de santé de New York a déclaré qu’elle “avait déjà identifié les contacts de cette personne qui aurait pu être exposée” au virus.

23:16: Le gouvernement équatorien a signalé dimanche que cinq nouveaux cas de coronavirus ont été détectés, avec des symptômes bénins et associés à un premier patient venu d’Espagne il y a une quinzaine de jours et isolé dans une unité de soins intensifs avec un pronostic réservé. Il existe “cinq cas positifs de COVID-19, qui présentent des symptômes bénins” et qui correspondent au noyau primaire ou plus proche du premier patient.

22:33: Les autorités italiennes ont indiqué samedi que Le nombre total de cas confirmés en Italie a atteint 1 128, soit une augmentation de 27% sur une période de 24 heures. La grande majorité se trouve dans trois régions du nord du pays, toutes économiquement productives et parmi les plus visitées: Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne. Huit autres personnes infectées par le coronavirus sont décédées depuis vendredi soir, toutes âgées et dans ces trois régions, selon les autorités de la protection civile.

22h00: Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus Le Mexique est passé ce dimanche de quatre à cinq, Suite au signalement d’un cas supplémentaire, confirmé dans l’Etat du Chiapas (sud-est), a fait savoir le gouvernement. “Les cinq cas ont présenté des symptômes très bénins”, a déclaré José Luis Alomía, directeur général de l’épidémiologie, lors d’une conférence de presse.

21.24: La compagnie aérienne américaine American Airlines a annoncé ce dimanche dans un communiqué que suspend ses vols quotidiens de New York et Miami vers Milan “pour une réduction de la demande”, une décision qui intervient l’augmentation significative du nombre de cas de coronavirus en Italie.

La compagnie a également déclaré qu’elle reprendrait les vols des deux villes américaines vers la métropole du nord de l’Italie le 25 avril, tout en notant que «elle continue de revoir le calendrier des vols pour s’assurer que les besoins des clients sont satisfaits et effectuera les ajustements nécessaires ».

21.21: Les autorités de la préfecture de Nova Friburgo, au Brésil, exclu qu’un patient suspecté de contracter un coronavirus et décédé ce dimanche soit atteint de la maladie, comme cela avait été signalé initialement. Dans un communiqué publié par cette municipalité de l’État de Rio de Janeiro, cité par la chaîne G1, il a été indiqué que des tests de laboratoire avaient exclu la présence du nouveau virus chez l’homme de 60 ans. Jusqu’à présent, les autorités du pays sud-américain Ils ont confirmé deux cas de COVID-19, aucun décès et 207 suspects sous observation.

16h35: Il a tiré le nombre d’infections en Allemagne, atteignant 117 personnes ce dimanche après 66 ont été signalés samedi. Il s’agit deuxième foyer d’infectés en Europe après l’Italie. Jeudi, le gouvernement allemand a averti que le pays était “à l’aube d’une épidémie” de coronavirus. La nation européenne se prépare à une augmentation des cas confirmés et l’exécutif a indiqué qu’il mettra en place un groupe d’urgence spécial axé sur l’épidémie de COVID-19.

15,35: La Bourse du Golfe a sombré dimanche, suivant la tendance des places mondiales, qui a connu la semaine dernière sa pire crise depuis 2008, de peur des conséquences du nouveau coronavirus sur l’économie mondiale. La Bourse de Riyad, le plus grand marché de la région et l’une des dix plus grandes bourses du monde, a chuté de 3,7% ce dimanche, atteignant son plus bas niveau en 18 mois.

15h15: Le gouvernement de la République dominicaine a annoncé dimanche que le premier cas de coronavirus dans le pays a été diagnostiqué, chez un Italien de 62 ans, isolé. L’homme, dont l’identité n’a pas été fournie, est entré dans le pays le 22 février sans symptômes et a ensuite commencé à développer de la fièvre, de la toux et des malaises, selon le ministre de la Santé publique.

15.05: La compagnie aérienne israélienne El Al prévoit de licencier 1 000 de ses 6 000 employés en raison de pertes financières causées par l’annulation de plusieurs vols à l’étranger en raison de la progression de l’épidémie de coronavirus, a indiqué un porte-parole du groupe

14h45: La Corée du Nord a annoncé avoir placé 3 900 personnes sous observation médicale car elles présentent des symptômes similaires à ceux causés par le virus, ce qui porte le nombre de patients sous surveillance dans le pays à environ 7 000 et leur fait craindre que l’agent pathogène n’ait atteint esquiver les blocages mis en place. La dictature communiste ne signale toujours pas un seul cas de coronavirus après avoir activé des mesures de prévention très strictes, un plan qui en soi entraînera un grand coût économique et qui, s’il ne fonctionne pas, peut entraîner une crise sanitaire majeure dans le pays appauvri.

13h30: Donald Trump a annoncé que les passagers des pays désignés comme “à haut risque”, en plus d’être contrôlés avant d’embarquer sur les vols, subiront également un diagnostic à leur arrivée aux Etats-Unis.

12,50: Le musée du Louvre n’a pas ouvert ses portes par précaution contre le coronavirus, dont 100 cas ont déjà été enregistrés en France. L’institution parisienne a indiqué dans son compte Twitter qu’une “réunion d’information sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention, suite aux instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture”. Son horaire habituel le dimanche est de 09h00 à 18h00.

11h40: Le pape François a confirmé que “par un rhume” ne participera pas à la retraite de Carême. Il réapparut en public pour la prière de l’Angélus et toussa à quelques reprises depuis le balcon de la place Saint-Pierre.

11.10: L’Iran a signalé 11 nouveaux décès, portant le total à 54 morts dans le pays. C’est le deuxième territoire avec le plus de décès dus à l’épidémie, seulement derrière la Chine. En outre, les soupçons concernant le manque de transparence des informations officielles persistent. La veille, le service farsi de la BBC, citant des sources hospitalières, a fait état de plus de 210 morts.

10,50: Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre l’impact du coronavirus sur l’économie mondiale et, en particulier, sur le marché pétrolier lors d’une réunion extraordinaire avec les principales compagnies pétrolières du pays. “Les conséquences négatives ont déjà été révélées, elles affectent l’ensemble du système des relations économiques mondiales, pratiquement tous les États, étant donné l’énorme interdépendance et l’interrelation entre les économies qui existent aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

10.15: A Tokyo, seulement 200 personnes ont participé au marathon alors qu’il y avait 38 000 inscrits. Les organisateurs du marathon ont choisi de continuer le test, mais empêchant la participation de coureurs amateurs, demandant également au public d’éviter de suivre la course. Même ainsi, pendant la tournée, de nombreux spectateurs ont pu être vus qui ont encouragé le passage des coureurs, appréciant l’événement sportif et une matinée ensoleillée.

9.40: La Corée du Sud a annoncé avoir confirmé 586 cas, ce qui porte à 3 736 le nombre total d’infections détectées sur son territoire, où 18 personnes sont décédées.

8h30: L’Arménie a enregistré le premier cas de nouveau coronavirus sur son territoire, un homme qui était en Iran et a été hospitalisé dans un état stable, a rapporté le Premier ministre Nikol Pachinian.

7.20: Les sacs du Golfe, dont celui d’Arabie saoudite, ont coulé ce dimanche en ouverture. A 7 GMT, la bourse de Riyad, la plus importante de la région, a perdu plus de 3%, celle du Koweït 9% et celle de Dubaï 4,8%, tandis que celle d’Abu Dhabi a cédé 3,8%. .

07:13: L’Australie et la Thaïlande ont enregistré ce dimanche les premiers décès causés par le nouveau coronavirus dans leurs pays respectifs.

5:50: Les cas confirmés de coronavirus en Corée du Sud ont augmenté ce dimanche à 3 526, avec 376 cas supplémentaires enregistrés, tandis que le nombre de décès dus à l’épidémie est resté à 17.

15h00: Le ministère chinois de la Santé a relevé ce dimanche à 2 870 décès dus à l’épidémie du nouveau coronavirus dans le pays et à 79 824 personnes infectées.

00:30: Le nombre de décès quotidiens en Chine du nouveau coronavirus a légèrement baissé ce dimanche avec 35 morts au cours des dernières 24 heures, contre 47 la veille, a annoncé la commission nationale de la santé. Au contraire, le nombre de nouvelles infections a augmenté, avec 573 cas enregistrés à travers le pays contre 427 annoncés samedi. Tous les nouveaux cas sauf trois ont été enregistrés dans la province du Hubei, foyer de l’épidémie.