Coronavirus en Espagne: 394 nouveaux décès confirmés et Pedro Sánchez a prolongé la quarantaine de 15 jours

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé ce dimanche que l’état d’alarme pour l’épidémie de coronavirus se poursuivra dans le pays pendant 15 jours, jusqu’à la mi-avril, après Pâques.

La mesure était connue peu de temps avant le solde journalier, ce qui a une augmentation quotidienne de 394 décès et 3 646 infections. Avec ces chiffres, le solde total des victimes mortelles atteint 1 720 et les cas dépassent 28 500. En outre, un total de 2 575 personnes ont été guéries à ce jour, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Sánchez a fait l’annonce de l’extension de la quarantaine aux présidents des différentes communautés autonomes espagnoles avec lesquelles il a tenu une réunion par visioconférence pour faire face à la crise des coronavirus, selon l’EFE confirmée par des sources régionales.

Pour cette extension, l’Exécutif aura besoin de l’autorisation du Congrès, selon la Constitution. Le directeur général comparaîtra devant l’opinion publique et les médias à la fin de la vidéoconférence avec les vice-présidents.

Le gouvernement espagnol a décrété l’état d’alarme le 14 mars, mais depuis lors, les cas de contagion et de décès ont augmenté de façon exponentielle pour atteindre le 25 000 personnes touchées et plus de 1 300 décédées, selon les dernières données officielles. L’Espagne est actuellement le troisième pays au monde avec les cas de coronavirus les plus signalés.

Dès le début de l’état d’alarme, les citoyens ne peuvent sortir que pour acheter des produits de première nécessité, accompagner des personnes dépendantes ou aller travailler, pour ceux qui ne peuvent pas le faire à domicile. Les forces de sécurité ont resserré les barrages routiers et multiplié les amendes pour éviter que les gens ne se rendent sur les rivages ou dans les résidences secondaires, profitant du ralentissement de l’activité.

La réalisation de tests va tenter d’étendre “au plus grand nombre de la population”, a expliqué Sánchez, pour affiner le nombre de patients et isoler ceux qui se sont révélés positifs. Selon le gouvernement, 355 000 examens ont été effectués à ce jour, avec un taux moyen compris entre 15 000 et 20 000 par jour ces derniers jours.

Sánchez lui-même a insisté samedi soir dans un message télévisé aux Espagnols selon lequel les jours les plus difficiles de la pandémie n’étaient pas encore venus et que les Espagnols devaient venir à la semaine prochaine “très fort”, étant donné l’augmentation prévisible des personnes infectées et des décès.

Le coronavirus a actuellement un taux de mortalité de 5,3%, avec un pic de 9% dans la région de Madrid, la plus sévèrement punie du pays avec 60% des personnes décédées. La mortalité survient “fondamentalement chez les personnes de plus de 70 ans”, a expliqué María José Sierra, du centre d’alerte sanitaire, bien qu’à l’occasion il y a eu quelques décès de moins de 40 ans.

La grande urgence est de pallier le manque de ressources humaines et matérielles dénoncé par les professionnels de santé, surtout là où se concentrent la plupart des cas, comme la zone métropolitaine de Madrid, qui fait face à une “avalanche”, comme l’a dit Sánchez, ou la Catalogne.

Le débordement est tel que certaines unités de soins intensifs doivent prioriser l’admission des patients ayant une espérance de vie plus longue. De même, des mesures extraordinaires sont utilisées, comme la médicalisation des hôtels à Madrid, une mesure qui est également en préparation à Barcelone et en Andalousie.

(Avec des informations de l’EFE et de l’.)