Coronavirus: en Ukraine, il y avait des pierres et des piquets contre le micro évacué de Wuhan qui transportait des Argentins

Après l’arrivée dans la ville ukrainienne de Kiev, Les 72 passagers de l’avion qui avait décollé de Wuhan – qui a emmené 8 citoyens argentins – ont été transférés dans un autre avion vers la ville de Kharkiv, puis emmenés dans la ville de Novo Sanzgary, la capitale, où se trouve l’hôpital militaire qui les hébergera. pendant la quarantaine.

Bien que les évacués argentins allaient avoir 11 ans, le fait que l’Ukraine ait refusé de recevoir les 3 passagers de nationalité chinoise a fait que l’un des conjoints (un Argentin qui vit en Chine) et leurs deux enfants ont décidé de rester pour soutenir la famille. unis. Ainsi, le nombre est passé de 11 à 8. C’est que le gouvernement ukrainien a imposé une “clause” dans laquelle, pour le moment, aucun citoyen chinois ne sera reçu dans leur pays.

Parmi les passagers transportés Il y a 45 Ukrainiens et également 27 citoyens de l’Équateur, de la République dominicaine, du Costa Rica, du Panama, de l’Espagne et de l’Argentine.

La destination finale de chacun d’eux était l’hôpital militaire de Novi Sanjari, mais en chemin, ils ont trouvé des piquets qui voulaient entraver leur passage de peur de déclencher une contagion imparable alors que la Chine souffre.

Ceux qui ont été évacués avec des masques, épuisés après le long voyage, ont jeté un coup d’œil par les fenêtres des bus alors qu’ils se déplaçaient lentement sous une grande escorte policière.

Après des heures d’affrontements entre les manifestants et la police, des bus avec les expulsés ont finalement pu rejoindre l’hôpital. Du ministère des Affaires étrangères, ils ont confirmé Infobae l’arrivée de toute la délégation des évacués à l’hôpital mais a déclaré que “pour des raisons de sécurité vous ne pouvez pas donner plus d’informations car c’est une question très sensible”.

Comme indiqué par le ministère argentin des Affaires étrangères, “Les citoyens argentins sont en bonne santé et sont accompagnés de médecins spécialistes à tout moment.”

En outre, le gouvernement ukrainien a indiqué que, dès leur arrivée, toutes les mesures de contrôle sanitaire établies par les protocoles internationaux étaient suivies comme moyen de prévention.

Le contrôle du cordon a été effectué conformément à toutes les normes et règles des procédures sanitaires et épidémiologiques, conformément au Règlement médical et sanitaire international de l’Organisation panrusse de protection de la santé dans la zone de vol prescrite », ont-ils affirmé .

Depuis ce vendredi matin, plusieurs centaines d’habitants du village Novi Sanzhary, dans la région centrale de Poltava, avait bloqué la rue du sanatorium où les évacués seraient logés de peur d’être infectés. Les manifestants ont bloqué des routes, incendié des pneus et affronté des policiers anti-émeutes qui ont été mobilisés pour dégager la route.

Neuf policiers et un civil hospitalisés, a indiqué la police régionale dans un communiqué. Plus de 10 manifestants ont été arrêtés.

«Nous sommes 14 Argentins à avoir épuisé toutes les instances officielles de demande de rapatriement. Notre situation est difficile, il nous est interdit d’aller à l’extérieur », dit l’un des citoyens argentins.

«Notre quotidien est de passer du temps dans un appartement. D’autres juste dans une pièce. Avec tous les hauts et les bas émotionnels que cela implique. Nous avons déjà demandé de l’aide au consulat, mais nous n’avons pas encore pu préciser la gestion de notre rapatriement », a expliqué un autre.

Selon les derniers chiffres officiels, le coronavirus a déjà causé 2112 décès et dans la seule région de la Chine continentale, il y a déjà plus de 74 500 personnes infectées.