Coronavirus: est-il possible de l’obtenir via des colis envoyés depuis la Chine?

Suite à la déclaration de jeudi de la Organisation mondiale de la santé (OMS) au déclenchement de coronavirus comme une “urgence de santé publique d’importance internationale», Le reste du monde est en état d’alerte maximale face à un Pandémie possible

Et c’est que ce virus qui est apparu fin décembre 2019 dans la ville de Wuhan, La Chine, a touché plus de 6000 personnes dont presque 200 sont déjà morts. En outre, selon l’OMS, ils se sont enregistrés jusqu’à présent 98 cas dans 18 autres pays, tels que: États-Unis, Canada, Allemagne ou France; mais aussi dans les pays avec des systèmes de santé plus faibles et moins préparé à y faire face.

Face à cette préoccupation, beaucoup de personnes partout dans le monde Ils se demandent s’il existe un risque de contracter la maladie en recevant des colis du «géant asiatique».

Selon l’Association mexicaine des ventes en ligne (AMVO), le 34% des Mexicains effectuent des achats en ligne au moins une fois par mois. Alors que les principaux sites sont: Amazon et Mercadolibre, des milliers de colis arrivent quotidiennement de Chine, principalement de les entreprises qui vendent des vêtements et accessoires comme Shein ou AliExpress.

Il convient de noter que d’autres sociétés d’achat en ligne telles que Linio et Wish ont leurs opérations au Mexique et aux États-Unis, respectivement.

Préoccupation accrue depuis plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ils se souvenaient d’un chapitre des Simpsons, à partir de 1993, où une grippe étrange traverse une boîte d’Osaka, au Japon, jusqu’à la ville de Springfield, ce qui crée une épidémie.

L’Organisation mondiale de la santé a pris la parole à cet égard en expliquant que l’eLe coronavirus se transmet des animaux aux humains et des humains aux humains. A cela, il faut ajouter que un virus est un organisme vivant, donc, quand il est en surface il ne vit que quelques heures, 24 maximum.

Alexei Rtischev, Spécialiste russe des maladies infectieuses, a expliqué dans une interview à Sputnik News qu’il est 100% sûr d’acheter des produits chinois dans les magasins en ligne.

Pour sa part, Galina Kozhévnikova, chef du département des maladies infectieuses, épidémiologie et physiologie de l’Université de l’amitié des peuples de Russie (RUDN), ajoute que les chances de transmission du virus par le biais de colis internationaux c’est peu probableen raison de la sensibilité que l’agent pathogène peut présenter aux changements environnementaux.

Jusqu’à présent, ni Shein ni AliExpress, ni d’autres grandes marques chinoises, ont prononcé ou donné une certaine tranquillité aux utilisateurs. De son côté, l’OMS déconseille l’application de restrictions aux voyages ou au commerce en Chine sur la base des informations actuellement disponibles sur l’événement.

Pendant ce temps, le coronavirus continue de se développer à grande vitesse car il peut se propager, même si la personne ne présente toujours aucun symptôme.