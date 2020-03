Coronavirus et enfants: pourquoi les cas chez les enfants de moins de 9 ans ne dépassent pas 1%

Au milieu du tourbillon d’informations circulant sur le nouveau coronavirus qui a surpris le monde en décembre et que cette semaine l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une pandémie, les preuves scientifiques sont construites minute par minute, sur la base de l’expérience des pays avec le plus de cas.

En ce sens, quelque chose qui attire l’attention des experts est que COVID-19 ne semble pas affecter les enfants. En effet, elle les affecte dans une très faible proportion par rapport aux adultes: dans la tranche d’âge allant de zéro à neuf ans, les cas enregistrés ne dépassent pas 1% et la mortalité est de 0%.

Consulté par Infobae, le docteur en médecine infectieuse Eduardo López (MN 37586) a reconnu que “la cause est inconnue, mais les preuves indiquent qu’il n’y a pratiquement aucun enfant qui a eu besoin d’une thérapie intensive, du moins c’est ce qui s’est passé en Chine, où se trouvent la plupart des cas ils ont étudié ».

“On ne sait pas vraiment pourquoi ils tombent moins malades, mais c’est remarquable”, a expliqué le spécialiste. Certains se demandent si le récepteur du virus au niveau pulmonaire est pleinement développé chez les enfants par rapport aux adultes; D’autres parlent d’un certain degré d’immunité qui les protégerait, mais la vérité est qu’il n’y a pas d’études qui clarifient cela. “

Et ajouté: “Bien que les enfants ne contractent pas la maladie, ou le fassent très doucement, ils la transmettent, de sorte que la mesure de suspension des cours qui a été prise dans de nombreux pays n’est pas exagérée”.

Pendant ce temps, le docteur en médecine infectieuse Omar Sued, directeur de recherche à la Fundación Huierto (MN 91262), a estimé que “le virus affecte les enfants, mais ne provoque pas de formes graves de la maladie ou de mortalité chez euxIl est donc possible que beaucoup aient été infectés et n’aient pas présenté de fièvre élevée ou de symptômes majeurs et n’aient donc pas été signalés. “

“D’un autre côté, puisqu’ils n’ont pas nécessité d’hospitalisation ni de mort, aucun n’a passé l’infection inaperçu”, a ajouté le président de la Société argentine des maladies infectieuses, qui a souligné qu ‘”il n’y a pas de cause biologique identifiée qui permette de penser qu’ils ne sont pas affectés par ce virus. “

Concernant à partir de quel âge le coronavirus commence à augmenter son taux de mortalité, Sued a fait valoir que “le virus commence à augmenter le taux de mortalité de manière très importante à partir de 60 ans et pour chaque décennie, il double: de 60, c’est 4%, à 70, c’est 8% et à 80, 16% », c’est pourquoi il faut être si prudent avec les personnes âgées.”

Pendant ce temps, López a ajouté que “Le groupe le plus infecté est celui des 45-55 ans, mais chez eux la maladie a un bon pronostic”.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui arrivait aux femmes enceintes, López a assuré qu ‘”on ne sait pas clairement quoi faire avec ce groupe car il y avait très peu de cas, mais ce qui a été observé est que les quelques-uns qui avaient bien évolué et n’avaient pas de complications majeures” . “Grâce à des études sur le sang de cordon, il a été déterminé qu’il n’y a pas de transmission significative au fœtus”at-il souligné.

“Les femmes enceintes ne semblent pas présenter un risque plus élevé que les autres personnes, et le virus ne semble pas être transmis de la mère à l’enfant par césarienne ou par accouchement.; le seul problème que nous devons résoudre est de savoir quoi faire avec les bébés dont la mère a reçu un diagnostic de coronavirus », a ajouté Sued. On pense que la meilleure chose est qu’ils allaitent leurs enfants avec une jugulaire ou le font après s’être très bien lavé les mains; “Et s’ils sont hospitalisés, l’idéal serait de donner au bébé le lait maternel exprimé dans un biberon et de garder la mère dans une pièce séparée.”

À propos de la période d’incubation et de la fenêtre de contagion

“Pendant la période d’incubation, l’individu est généralement asymptomatique et infecte généralement peu ou pas”, a expliqué López, qui a noté: “Parfois, les premiers symptômes sont très banaux, comme un petit mal de gorge, et pourtant la personne est déjà il infecte. “

Et après avoir assuré que “la période de contagion commence le premier jour des symptômes et que le pic maximum se produit entre le troisième et le sixième jour”, l’infectologue a déclaré que “Aucun traitement médicamenteux efficace n’a été défini jusqu’à présent” et que, bien que plusieurs médicaments antirétroviraux soient testés, l’indication actuelle pour la surveillance des patients est “favorable”.

À cet égard, et sur les personnes qui viennent au pays en provenance de pays à risque, Sued a recommandé: “Les personnes qui arrivent doivent rester chez elles pendant deux semaines, vérifier leur température toutes les 12 heures, éviter les contacts étroits, dormir dans séparez les lits, désinfectez bien les surfaces et lavez-vous les mains en permanence. Si quelqu’un est infecté, cela empêchera l’infection de se propager au reste de la famille et la propagation deviendra une circulation dans la communauté. »