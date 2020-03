Coronavirus et problèmes techniques retardent le lancement d’une mission sur Mars

Un partenariat européen et russe

mission sur Mars est reportée

de juillet à 2022, car la pandémie de coronavirus empêche

scientifiques de résoudre quelques difficultés techniques, l’Espace européen

L’agence a annoncé le 12 mars.

“Nous ne pouvons pas voler en 2020”, ESA

directeur général Jan Wörner

dit. «C’est une déception pour moi personnellement et pour les équipes qui travaillent.

Mais il vaut mieux prévenir que guérir. “

L’équipe du rover ExoMars avait

envisageait déjà un délai pour résoudre les problèmes avec le train d’atterrissage du rover

avant l’apparition du virus. Le parachute qui ralentira la vitesse du rover

la descente à travers la fine atmosphère martienne a développé des larmes lors des tests précédents. UNE

le nouveau design sera testé dans les semaines ou les mois à venir, dit Wörner.

Autres problèmes avec le

l’équipement électronique du module de descente signifie que les composants ont été renvoyés

La Russie pour les réparations, dit-il. Et plus de tests nécessaires pour préparer le rover pour

Le lancement oblige les membres de l’équipe à voyager entre l’Italie, la France et Moscou – impossible pour l’instant en raison de nouvelles restrictions de voyage

imposé dans un effort pour contenir la propagation du coronavirus (SN: 3/11/20).

Le lancement était «à risque

avant tout ça [coronavirus] la crise a éclaté », explique Wörner. “Le coronavirus a eu un supplément

impact. Mais pour être franc, même si le coronavirus ne se produisait pas aujourd’hui, nous

retarderait toujours le lancement. »

Le troisième vaisseau spatial de la mission ExoMars

(SN: 3/11/16), le rover emportera une perceuse pour creuser dans le Martien

surface à la recherche de signes de vie présente et passée. Cet objectif de mission a inspiré

l’équipe de nommer le rover Rosalind Franklin, après le chimiste anglais qui

découvert la structure de l’ADN.

L’équipe a envoyé les

deux premiers vaisseaux spatiaux, le Trace Gas Orbiter et l’atterrisseur Schiaparelli, vers Mars

en 2016. Mais l’atterrisseur a rapidement perdu le contact avec la Terre, peut-être s’étant écrasé (SN: 10/20/16).

Retarder le Rosalind

Le parcours de Franklin a impliqué «des décisions très difficiles», explique Wörner. Les orbites de Mars et de la Terre amènent les planètes

assez proche pour lancer un vaisseau spatial tous les deux ans seulement. La prochaine chance de se lancer

aura lieu entre août et octobre 2022.