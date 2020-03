Coronavirus – Facebook et Instagram rejoignent Twitter et éliminent également les messages controversés de Bolsonaro

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont supprimé une vidéo publiée dimanche par le président du Brésil, Jair Bolsonaro, et dans laquelle il a encouragé la population à ignorer les mesures de séquestration, comme Twitter l’a fait plusieurs heures plus tôt avec plusieurs messages du président.

Les trois sociétés ont considéré dans ce cas que les messages étaient contraires aux directives de base sur la santé publique. Un porte-parole de Facebook a rappelé que ce réseau et Instagram “ne permettent pas la désinformation qui peut causer de réels dommages aux personnes”, selon le portail G1.

Bolsonaro, qui a refusé lundi de commenter la censure de Twitter, alléguant qu’il s’agit d’une entreprise privée, avait mis en ligne plusieurs vidéos sur Internet dans lesquelles il apparaissait avec ses partisans dans les rues de Brasilia, la capitale du pays, tout en les exhortant à contribuer. à la croissance de l’économie.

Le président a ainsi ignoré les mesures imposées par son propre gouvernement sur l’importance de maintenir une distance de sécurité en raison de la pandémie, qui a fait 165 morts et plus de 4 600 infectés dans le pays.

Le contenu publié par le président contredit les indications données par les experts de la santé du monde entier, ainsi que celles de son propre ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta.

Dans l’une des vidéos supprimées, Bolsonaro a parlé avec un vendeur de rue, défend que les gens continuent de travailler et dit que ce sont “ceux de plus de 65 ans qui restent à la maison”. Dans un autre enregistrement, il critique les mesures d’isolement après être entré dans un supermarché et parle de l’utilisation de la chloroquine pour faire face au virus. De plus, il défend la fin de l’isolement social.