Coronavirus – Fernández prolonge la quarantaine en Argentine et avertit les employeurs qu ‘”ils devront gagner moins”

MADRID, 30 mars (EUROPA PRESS) –

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé dimanche une prolongation de la quarantaine, qui sera en vigueur jusqu’au 12 avril, et a averti “certains hommes d’affaires” qu’avec “une telle crise” ils “devront gagner moins” et qu’il sera “dur” pour ceux qui “licencient”.

“Si la pandémie doit nous apprendre quelque chose, c’est la règle de la solidarité, ici personne ne peut se sauver”, a déclaré Fernández lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé une prolongation de la quarantaine pour tenter d’arrêter les cas de contagion dans le pays, qui sont déjà 820; et les décès, qui sont passés à 20.

Cependant, Fernández a assuré que “les résultats sont intéressants et bons” et que l’objectif du gouvernement est de “gagner du temps” pour continuer à préparer les services de santé pour les éventualités futures pendant la crise sanitaire.

Lors de son discours, le président argentin a été ferme avec les hommes d’affaires du pays, à qui il a demandé “la solidarité”, car dans “une telle crise” personne ne peut être privé de son travail, a-t-il défendu.

“Ici, pour de nombreux hommes d’affaires, il s’agit de gagner moins, pas de perdre. Eh bien les gars, il était temps de gagner moins. Et donc je vais le faire respecter”, a-t-il annoncé, au moment où il a averti qu’il sera “dur” avec ceux qui “licencient” et avec ceux qui cassent “l’accord de prix maximum” ou spéculent pour profiter de ce “moment de besoin extrême”.

Quelques heures plus tôt, le gouvernement argentin a approuvé un décret de nécessité et d’urgence qui prévoit le gel des loyers et des hypothèques et la suspension des expulsions pour non-paiement pour une période de six mois.

D’autre part, il a également annoncé que près de 5 millions de personnes étaient déjà inscrites au programme d’aide d’État Family Income Emergency, par lequel le gouvernement accordera une allocation de 10 000 pesos (environ 139 euros).