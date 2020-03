Coronavirus, grippe, rhume ou allergie? Un graphique permet de connaître les différences

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – l’agence du ministère américain de la Santé et des Services sociaux – ont publié un tableau pour les personnes peut faire la différence entre les symptômes du coronavirus et un rhume.

Le gouvernement américain, comme tous les pays du monde, s’inquiète de la propagation de la pandémie qui a déjà fait 47 morts et plus de 2 000 personnes infectées dans ce seul pays. L’un des problèmes est que le coronavirus ont des symptômes très similaires à ceux du rhume, de la grippe ou des allergies.

Le CDC a publié un tableau pour différencier les symptômes. La première chose à vous demander est de savoir si la personne a de la fièvre. Si oui, et vous souffrez d’essoufflement, vous devriez consulter votre médecin car il pourrait s’agir d’un coronavirus. Les autres symptômes de cette pandémie sont la toux, la fatigue et la faiblesse. Si la réponse est que vous ne souffrez pas d’essoufflement, pourrait avoir la grippe. Les autres symptômes de la grippe sont également la toux, la fatigue et la faiblesse.

Une autre question à se poser, dit le CDC, est si la personne a les yeux irrités. Si cela se produit, cela pourrait être un allergie. Les autres symptômes d’allergies sont les éternuements et le nez qui coule. En tant, si vous n’avez pas les yeux irrités, il pourrait s’agir d’un rhume. Les autres symptômes d’un rhume sont les éternuements, le nez qui coule et un léger inconfort thoracique.

Ce sont des symptômes courants qui peuvent varier d’une personne à l’autre et que seul un médecin peut diagnostiquer.

En dialogue avec Infobae, Gerardo Laube, pédiatre, infectologue et enseignant à la Faculté de médecine de l’Université ouverte interaméricaine (UAI), a déclaré que la personne doit présenter une image de la fièvre comme point de départ. Si vous ne l’avez pas, vous devriez être tranquille. Si vous avez également un problème respiratoire, vous devez immédiatement consulter le médecin, qui est le seul autorisé à déterminer si le patient a un virus et quel est le diagnostic.

Laube a soutenu que s’il présente ces problèmes, le médecin doit établir les antécédents du patient là-bas, s’il a une pathologie antérieure et, surtout, s’il était dans des pays où le virus a circulé: Chine, Italie, Espagne, États-Unis et le reste du pays. les lieux déjà connus. Si ce n’est pas le cas, cela peut être une image de ce que nous appelons la grippe. C’est pourquoi l’évaluation médicale est essentielle, a expliqué le professionnel.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en cas de baisse et de fièvre ou de toux, il est important de consulter le médecin et d’expliquer où ou avec qui vous avez été au cours des dernières heures ou des derniers jours. En outre, il répertorie les symptômes de la maladie, la fièvre, la toux, les malaises, les maux de tête et les difficultés respiratoires.

Jorge Salas Hernández, directeur général de l’Institut national des maladies respiratoires (INER) du Mexique, a réitéré que les symptômes du coronavirus sont très similaires à une image de la grippe, par conséquent, les gens pourraient saturer les hôpitaux publics et privés; cependant, il existe un moyen de faire la différence. «Les symptômes sont très similaires, mais ce qui fera la différence pour pouvoir orienter le diagnostic, ce sont ces deux facteurs: rester dans une ville à haut risque ou contacter des patients confirmés par COVID-19“A souligné le spécialiste.

Le nouveau coronavirus a causé au moins 5 402 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’agence de presse . sur la base de sources officielles, ce samedi à 09h00 GMT. Dès le début de l’épidémie, ils ont été comptés plus de 143 400 cas de contagion dans 135 pays ou territoires.

Il est important de noter que le nombre de cas officiellement enregistrés ne reflète pas à 100% la réalité, car il existe des pays avec des critères de diagnostic et de comptabilité différents. De vendredi à 17h00 GMT, il y a eu 55 nouveaux décès et 2677 infections dans le monde.

Chine continentale (sans compter Hong Kong et Macao), où l’épidémie a éclaté fin décembre, enregistré 80 824 personnes infectées, dont 3 189 sont décédées et 65 541 totalement guéries. Au cours des dernières 24 heures ont été enregistrées 11 nouveaux cas et 13 décès.

Dans le reste du monde, samedi à 09h00 GMT, un total de 2 213 décès (42 de plus que la veille) et 62 583 cas (2 665 nouvelles infections).

Après la Chine, les pays les plus touchés sont Italie avec 1 266 décès et 17 660 cas, Iran avec 514 décès (11364 cas), Espagne avec 121 décès (4231 cas), et La France, avec 79 décès (3 661 infections)

Du vendredi à 17h00 GMT, L’Équateur a annoncé ses premiers décès liés au virus. Le Kosovo, la Mauritanie, l’Uruguay, le Suriname, le Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie, Porto Rico et la Guinée ont annoncé leurs premières infections.

Vendredi à 17h00 GMT, et depuis le début de l’épidémie, l’Asie a connu 91 346 infections (3 299 décès); Europe, 36 399 (1 514), Moyen-Orient, 12 475 (527); États-Unis et Canada, 2 350 (48); Amérique latine et Caraïbes, 388 (5); Océanie, 244 (3) et Afrique, 205 (6).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).